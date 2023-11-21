Польша, Украина и Греция выйдут на Евро, у Эстонии и Казахстана мало шансов: как букмекеры оценили стыковые игры

Квалификация Евро-2024 завершена, осталось определить трех победителей стыковых матчей. Всего участников стыков будет 12.

Напомним, есть три сетки по два полуфинала в каждой. Победители полуфиналов выходят в финалы. Три победителя финалов отправляются на Евро.

Кто и с кем сыграет в стыках – соперников узнали Украина, Финляндия, Израиль и еще три сборные

Изначально были известны три пары, а жеребьевка 23 ноября должна была определить еще три. Все вместе теперь они выглядят так:

● Сетка А: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия.

● Сетка В: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина.

● Сетка С: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

2 декабря в Гамбурге состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы, где в группах появятся и победители стыков – пока безымянные. Поскольку сами стыковые матчи пройдут только следующей весной: полуфиналы – 21 марта 2024 года, финалы – 26 марта. Состоятся они на поле команд, указанных в парах первыми.

У букмекеров уже вырисовываются финалы. Вывески хороши

В паре Польша – Эстония очевидным фаворитом считаются поляки, на их выход дают 1.18, а на успех эстонцев – 16.5. В этом случае соперником Польши по финалу станет Уэльс, которого ставят фаворитом матча против Финляндии (2.05 против 4.00).

В сетке В есть пара Босния и Герцеговина – Украина и больше шансов по котировкам у гостей: победа Украины котируется за 2.15, Боснии – за 3.40. А в паре Израиль – Исландия ставят на хозяев: 2.18 на Израиль при 3.50 на Исландию.

Наконец, сетка С. Тут больше шансов у Грузии (2.10) дома против Люксембурга (3.70), но абсолютный минимум у Казахстана (8.00) на выезде против Греции (1.44).

Если букмекеры окажутся правы, нас ждут такие финалы: Уэльс – Польша, Украина – Израиль, Грузия – Греция (тоже на полях команд, указанных первыми). А если будут шесть неожиданностей, то тоже весело: Финляндия – Эстония, Босния и Герцеговина – Исландия, Люксембург – Казахстан.

Фавориты в борьбе за выход – поляки, украинцы и греки.

Да, уже есть и долгосрочные прогнозы:

● У четверки из сетки А такие коэффициенты: Польша – 2.10, Уэльс – 2.85, Финляндия – 4.25, Эстония – 50.00.

● Квартет В представлен такими цифрами: Украина – 2.15, Босния и Герцеговина – 3.55, Израиль – 5.00, Исландия – 7.00.

● Цифры в сетке С располагаются так: Греция – 2.10, Грузия – 3.00, Люксембург – 5.50, Казахстан – 11.00.

Таким образом, букмекеры прогнозируют выход на Евро Польши, Украины и Греции. В этом случае вот так выглядели бы все финалисты по корзинам:

Впрочем, и так ясно, что три вышедшие через стыки команды окажутся в четвертой корзине, поэтому примерную группу можно представить даже до стыков.

Поставив тысячу на Исландию, можно выиграть миллион

Коэффициенты на победу на Евро-2024 среди сборных уже известны, там же есть и участники стыков. Конечно, все они характеризуются трехзначными или даже четырехзначными числами.

Больше шансов, что интересно, у Уэльса – 150.00, одинаково у Польши, Украины и Греции – по 200.00. За 250.00 можно ставить на Израиль, за 300.00 – на Казахстан. Есть также 500.00 – на Боснию, Грузию и Люксембург, а на Исландию и Эстонию – сразу 1000.00.

А кто считается фаворитом? Вероятность победы Англии или Франции оценивается в 5.00, Германии – в 7.50, Испании – в 8.00, а Португалии – в 10.00.

Фото: Tamuna Kulumbegashvili, Cathrin Maller/