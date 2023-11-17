Черногорцам нужна только победа, Джокович снова порвет Итоговый, Португалия даст фору и прочее в воскресенье

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает очередную порцию классных трендов и линий на разные виды спорта. Не футболом едины.

Вопрос мотивации

Черногории нужна исключительно победа для выхода на Евро. Из трех групп квалификации Евро-2024, в которых сегодня играются матчи последнего тура, интрига сохраняется лишь в группе G, где сыграют Черногория и Венгрия.

Единственный шанс команды попасть на чемпионат Европы – войти в топ-2 своей группы. Для этого в последнем туре обязательно надо победить в гостях венгров, которые уже на Евро и которым уже ничего не нужно, и ждать поражения Сербии от Болгарии в параллельной игре.

Победа Черногории над Венгрией стоит 4.80.

Фора от Роналду

На домашнем газоне в квалификации к ЧЕ Португалия показывает отличные результаты: шесть побед подряд, пять из которых – с крупным счетом, а вот исландия растаяла, ноль турнирной мотивации. К тому же исландцы проиграли в 4 из 5 последних гостевых, пропустив при этом 12 мячей.

Красиво смотрится Португалия с форой (-1,5) за коэффициент 1.60. Осторожно, но со вкусом.

Джокович не шутка

Опять идет к тутулу на итоговом, в соперниках – Синнер. На сербаприходится примерно 72% от общего оборота ставок в мире. По оценкам аналитиков, Джокович победит за два сета. Ставки на точный счет 2:0 в пользу серба принимаются за 2.45.

Фото: Gettyimages.ru/Filip Filipovic