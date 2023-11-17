Черногорцам нужна только победа, Джокович снова порвет Итоговый, Португалия даст фору и прочее в воскресенье
Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает очередную порцию классных трендов и линий на разные виды спорта. Не футболом едины.
Вопрос мотивации
Черногории нужна исключительно победа для выхода на Евро. Из трех групп квалификации Евро-2024, в которых сегодня играются матчи последнего тура, интрига сохраняется лишь в группе G, где сыграют Черногория и Венгрия.
Единственный шанс команды попасть на чемпионат Европы – войти в топ-2 своей группы. Для этого в последнем туре обязательно надо победить в гостях венгров, которые уже на Евро и которым уже ничего не нужно, и ждать поражения Сербии от Болгарии в параллельной игре.
Победа Черногории над Венгрией стоит 4.80.
Фора от Роналду
На домашнем газоне в квалификации к ЧЕ Португалия показывает отличные результаты: шесть побед подряд, пять из которых – с крупным счетом, а вот исландия растаяла, ноль турнирной мотивации. К тому же исландцы проиграли в 4 из 5 последних гостевых, пропустив при этом 12 мячей.
Красиво смотрится Португалия с форой (-1,5) за коэффициент 1.60. Осторожно, но со вкусом.
Джокович не шутка
Опять идет к тутулу на итоговом, в соперниках – Синнер. На сербаприходится примерно 72% от общего оборота ставок в мире. По оценкам аналитиков, Джокович победит за два сета. Ставки на точный счет 2:0 в пользу серба принимаются за 2.45.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: Gettyimages.ru/Filip Filipovic
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