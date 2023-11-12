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Голы Швейцарии, победа Медведева и неуступчивый «Амур» сегодня в программе

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Раздел «Ставки» на Sports.ru ушел в спячку на перерывы сборных по футболу, поэтому сегодня по одному лучшему тренду из разных видов спорта.

Победа «Амура»... или ничья?

В четырех из пяти последних личных встреч в КХЛ «Амур» не уступил ЦСКА в основное время (1 победа, 3 ничьи). Кроме того, в этом сезоне команды уже провели очный поединок, где не выявили победителя по итогам 60 минут. Кажется, тренд налицо – победа «Амура» или ничья за коэффициент 2.15.

Двойка с плюсом

Израиль и Швейцария сыграют в квалификации Евро-2024. Сборная Швейцарии забивает минимум два гола в семи матчах подряд. В сегодняшней игре поставить на продление тренда можно с коэффициентом 1.60. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Восемь из десяти

Даниил Медведев и Александр Зверев встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине. В 10 последних личных встречах российский теннисист одержал восемь побед и проиграл лишь дважды. Медведев – явный фаворит сегодняшнего матча по версии букмекеров с коэффициентом 1.51. Поставить на победу Зверева можно за 2.65.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Alberto Lingria/Global Look Press

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