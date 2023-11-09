Головин против Кузяева, лимб «Краснодара» и «Борнмут» должен удивить. Варианты на субботний вечер

Выходные на месте, лучший мировой футбол на месте, а значит и Раздел «Ставки» на Sports.ru с трендами и линиями на эту субботу.

Встречаются как-то русский и русский

Во Франции. «Гавр» встретится с «Монако» в 12-м туре чемпионата Франции, хавбек «Гавра» Далер Кузяев и полузащитник «Монако» Александр Головин впервые сыграют друг против друга во Франции.

Букмекеры принимают ставки на голы россиян в матче. За 10.00 можно поставить на то, что забьет Кузяев, за 4.00 – Головин. «Монако» – фаворит встречи с коэффициентом 1.83. На победу «Гавара» дают 4.50, ничья оценивается в 3.90.

Radiohead – In Limbo

Игры «Краснодара» против «Зенита» уже давно напоминают о лимбе, Тому Йорку на заметку.

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в 15-м туре чемпионата России. Южане не побеждают «Зенит» на протяжении 10 матчей. Неудачная серия клуба длится с апреля 2018 года. Петербуржцы – явные фавориты сегодняшней игры за 1.65. Победа «Краснодара» оценивается в 5.50, ничья – за 4.20.

Сороки – не только белобоки

Намять бока «Ньюкаслу» вполне может «Борнмут». Конечно, команда Ираолы уступает в классе, но прогресс виден. В последнем проигрыше «Манчестер Сити» (1:6), «вишенки» уступили всего один xg, а явные голевые шансы допустили только после 80-й минуты. Все решили качественные исполнители Пепа, а вот «Ньюкасл» – пока что только строится, да и без громких имен.

Команде Эдди Хау будет очень сложно, а вот «Борнмут», который не проиграет за 2.18 – выглядит сочно. Как зимняя вишня.

Фото: AFP/LOIC VENANCE