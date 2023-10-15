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ФОНБЕТ Кубок России и КХЛ в эту среду. Какие тренды помогут в этот раз?

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Квалификация Евро на паузе до ноября, клубный футбол не возобновился, что же делать? На помощь идут ФОНБЕТ Кубок России и КХЛ! Раздел «Ставки» на Sports.ru с ежедневными трендами!

Второй тайм «Уфы»

В матчах с «Химками» «Уфа» частенько огорчает во втором тайме, этот матч ФОНБЕТ Кубка России не должен стать исключением. «Химки» пропускают во втором тайме в четырех очных матчах этих команд подряд, сегодня на гол «Уфы» во втором – 2.55.

«КАМАЗ» не забивает

Много голов. Матч с «Черноморцем» в Кубке не должен стать исключением. Тотал меньше 2,5 голов сыграл в восьми из девяти последних выездных матчей «КАМАЗа», сегодня на это коэффициент 1.57.

Третий период «Динамо»

«Северсталь» сегодня гостит в Москве в рамках КХЛ и готова помочь «Динамо» в продолжении тренда. Так, москвичи играют на тотал меньше 1,5 шайб в девяти матчах подряд, на десятую игру можно поставить за 2.10.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: fcufa.pro

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