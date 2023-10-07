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Сегодня в «Ставке дня»: матч Циципаса в Шанхае и КХЛ

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Раздел «Ставки» на Sports.ru даже не смотря на паузу в европейском футболе врывается с интересными линиями на понедельник. Сегоня в программе теннисный Шанхай и отечественный хоккей.

Циципас привык решать все быстро

В 1/16 финала Шанхая Стефанос Циципас сыграет с Юго Эмбером. Греческий теннисист – фаворит, но в статистике есть один интересный тренд: тотал меньше 26,5 геймов сыграл в семи из восьми его последних матчей. На то, что и сегодня – 1.54.

На Эмбера тоже есть интересный тренд – он побеждает с форой (+1,5) по сетам в пяти матчах подряд. Коэффициент сегодня – 1.61.

Тотальное «Торпедо»

В КХЛ сыграют лидеры Запада – «Локо» принимает «Торпедо». При этом ждем результативную игру: тотал больше 4,5 шайб сыграл в семи из восьми последних выездных матчей «Торпедо». На продолжение тренда – 1.98.

У СКА проблемы с шайбами

Команда Роттенберга принимает «Куньлунь», идет явным фаворитом, но может продлить серию по тоталу меньше. Меньше 5,5 шайб забрасывалось в шести из семи последних домашних матчей СКА, продолжится и сегодня за 1.78.

Фото: Gettyimages.ru/Hu Chengwei

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