Мичков – читкод «Сочи»: набирает очки почти в каждом матче, получил свободу, уничтожил СКА. Неужели, вклинится в гонку бомбардиров?

Главная надежда отечественного хоккея Матвей Мичков рвет на части КХЛ. Форвард не только забивает, но и отдает передачи, «Сочи» выиграл 8 из 9 игр с Мичковым в составе, что же происходит? Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на игру Матвея, чтобы понять: а так ли он хорош или все происходящее – хитрый план Ротенберга.

Прошлое

За несколько недель до Драфта НХЛ-2023 складывалось впечатление, что Матвей Мичков приехал в НХЛ отбывать номер, а к переезду туда даже не склоняется. Форвард не шел на контакт с прессой и представителями команд лиги. В итоге Матвей приехал в «Нэшвилл» и поразил всех своей открытостью, он был просто рад происходящему с ним и свежо общался с прессой и скаутами.

Мичкова котировали пятым на драфте, а авторитетный эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон заявлял, что форвард уедет под четвертым пиком в «Сан-Хосе» (тотал меньше 4,5 места на драфте у Мичкова шел за 3.20). В итоге он ушел на драфте ниже, чем мог – «Флайерс» выбрали его седьмым, на один пик ниже другого нашего игрока, Дмитрия Симашева, который сенсационно взлетел в списках.

У Матвея еще три года контракта с питерским СКА, и там за его шагами наверняка пристально следят, к тому же, если все пойдет по плану, за «Флайерс» он сыграет совсем не скоро.

Настоящее

Симуляции по перелету за океан компенсируют чартеры до Сочи, где Матвей начал новый сезон КХЛ. Роман Ротенберг так комментировал переезд:

«У СКА серьезная конкуренция, нет смысла играть в ВХЛ. Матвею нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной готового игрока. Мы видим, что «Сочи» играет в современный хоккей. Мы будем на связи с Матвеем. Понятно, что ему нет смысла играть в ВХЛ. И нельзя его на скамейке мариновать. Но Матвей не может быть игроком третьего‑четвертого звена. Он должен быть тем форвардом, который делает разницу».

Да, Мичков мог цепляться за основу СКА еще год назад, но получил травму на предсезонке, а места в составе быстро заняли другие. Ситуацию спасла аренда в «Сочи», где он стал лидером и набрал 9+11, показав, что готов ко взрослому хоккею.

Из всех матчей Мичкова за «Сочи» особенные – против «Куньлуня», на льду стабильно было горячо. В двух встречах разгромно победил «Куньлунь», а Мичков собрал полезность -2 и ноль очков. Две другие – восемь очков (2+6) от Мичкова и 12 голов «Сочи». Особенно ярким получился заключительный матч регулярки-2022/23, тогда «Сочи» обыграл «Куньлунь» (5:3), а Мичков поучаствовал во всех голах команды. К четырем ассистам он добавил лакросс-гол.

Теперь история повторяется, сам Матвей оптимистично говорил об очередной аренде: «Этот «Сочи» может и будет побеждать. Стоят большие задачи, очень хорошая команда, есть все шансы на плей-офф».

И «Сочи» смог.

Будущее

В четвертом матче за «Сочи» в регулярке-2023/24 Мичков наконец забросил первые шайбы. В игре с «Трактором» он сначала сделал счет 2:2, а за 49 секунд до сирены забил победный гол, став лучшим игроком матча.

В СКА Мичков конкурировал с Иваном Демидовым за место в третьем звене и даже не рассматривался на место в бригадах большинства, а в единственной игре регулярки КХЛ против «Торпедо» провел на площадке чуть более шести минут. Теперь – он творец и получил свободу, пользуется этим на ура.

В матчах, в которых принимал участие нападающий, «Сочи» одержал восемь побед в девяти играх. Единственное поражение случилось от крепкого ЦСКА (1:7). В шести из девяти игр 18-летний форвард набрал как минимум один балл за результативность. Сейас южане делят третье место в КХЛ по количеству голов – 47. Столько же шайб, к примеру, на счету «Ак Барса». Больше забросили только две команды в лиге – московское «Динамо» (48) и «Спартак» (52).

В итоге все привело к разгрому СКА в начале октября. «Сочи» победил впервые с 2017 года, а Мичков набрал три очка.

Ближайшая игра против «Северстали» 7 октября, шансы на победу практически равны, на «Сочи» – 2.60, на «Северсталь» – 2.38.

Что по долгосрочным перспективам южан – все скромно, даже очень. Команда идет на третьем месте в Западной конференции с 20 очками, выше только «Торпедо» (21 очко) и «Локо» (22 очка). На победу в конференции – второй коэффициент с конца – 100.00, ниже только «Куньлунь» с 400.00.

В дивизионе Боброва – 150.00.

Букмекеры не спешат добавлять Матвея в гонку снайперов и бомбардиров регулярного сезона, поэтому на статистику форварда поставить негде. Хотя все может изменится, если Матвей продолжит штамповать очки в регулярке. Там и до Матча всех звезд недалеко.

Фото: hcsochi.ru