Сегодняшние тотал в КХЛ, карточки «Аталанты», фолы «Айнтрахта» и голы «Ливерпулю»

Лига чемпионов отгремела, ФОНБЕТ Кубок России ушел на покой, но Раздел «Ставки» на Sports.ru не унывает, ведь Лига Европы, Лига Конференций и КХЛ никуда не делись! Сегодня охватим всего понемногу, поэтому пристегиваемся и поехали по Европе.

Топ-матч – шайб будет много

В КХЛ «Ак Барс» примет «Авангард» – битва одних из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина (4.50 на Казань, 15.00 на «Авангард»). Четвертая и седьмая команда Востока дадут огня, тем более тотал больше 4,5 шайб проходил в пяти домашних матчах «Ак Барса» подряд и в 15 из 17 игр «Авангарда». Совпадение есть, ждем результативной игры с коэффициентом 1.75.

Миранчука не ждем, но на «Аталанту» смотрим

«Спортинг» сыграет в Лиге Европы с «Аталантой», вот только ждать Алексея Миранчука в старте не приходится, пока у руля дед Гасперини. Линию на его результативное действие не открыли, «Спортинг» – фаворит, что же по итальянцам? Ах да, карточки!

«Аталанта» получает меньше 2.5 жёлтых карточек на выезде в 6 из 7 последних матчей и в 14 из 15 последних матчей в общем. Сегодня тотал меньше за 1.74.

В Греции обожают желтый цвет

Так даже гласили мифы, наверное, можно у Магомеда Оздоева спросить. У нас же его ПАОК примет «Айнтрахт», в выездных матчах которого пробивается тотал больше 4,5 желтых карточек. Таких игр набежало 10 из 11. На то, что ПАОК тренд поддержит – 1.65.

Еще интересно посмотреть на статистику по фолам, тотал больше 25,5 нарушений правил прошло в семи из восьми последних выездных игр «Айнтрахта». Можем повторить за 1.62.

Какой же Клопп пропускающий

«Ливерпулю» играть с «Юнионом», а так как все, что ниже Лиги чемпионов по статусу – не котируется англичанами, ждем побольше молодежи в старте «красных». А где молодые, там и тренды становятся еще вкуснее. Загибаем пальцы: «Ливерпуль» пропускает в 10 из 11 последних матчей. «Юнион» забивает на выезде в 12 из 13 последних матчей и в семи матчах Лиги Европы подряд.

Сегодня на гол «Юниона» – 1.83.

Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press