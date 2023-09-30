Кубковый день: сразу три ставки на Лигу чемпионов и неубиваемый тренд на «Балтику»

Классический вечер вторника в начале октября – матчи Лиги чемпионов, но днем тоже есть на что посмотреть. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает классные тренды на игры, давайте знакомиться.

«Балтика» упорная

В первом матче вторничного ФОНБЕТ Кубка России «Зенит» принимает «Балтику». В конце лета петербуржцы проиграли им 0:1 в Кубке, поэтому сегодня точно будут выкладываться – ставить на победителя все равно не предлагаем («Зенит» – фаворит с коэффициентом 1.52), а вот взглянуть на тренды очень даже нужно.

Так, тотал меньше 9,5 угловых сыграл в пяти матчах «Балтики» в Кубке России подряд, на то, что будет шестой матч – 1.87.

«Наполи» забивающий

Во втором тайме. Сегодня итальянцы принимают мадридский «Реал», при этом «Наполи» забивает во втором тайме в семи из восьми последних игр. Кэф сегодня – 1.67. Хотелось раскрутить битву Кварадоны против Беллингема. но Хвича только выходит из крутого безголевого пике, а вот Джуд – на высоте.

Англичанин забивает и ассистирует, при этом ставка на то, что он уже лидер команды, отлично работает: прибил «Унион» в первом матче группы, забив гол, в Ла Лиге – 6+2 в семи матчах. На то, что забьет сегодня преступно высокие цифры – 3.20. Даже на гол Хвичи – 2.90.

«Манчестер» страдающий?

У Тен Хага не задалось на старте сеpона: череда травм, скандалов и обвинений обрушилась на «Манчестер Юнайтед». С составом настолько плохо, что даже отстраненный от игр в сентябре Антони может выйти в старте (хотя практики у него ноль). Но букмекеры ставят англичан фаворитами в игре с «Галатасараем» ( 1.48 на победу).

Турки побеждают с форой (+1,5) в семи играх Лиги чемпионов подряд, на то, что и сегодня сыграют с форой – 1.76.

«Интер» карающий

На пути к прошлогоднему финалу Лиги чемпионов «Интер» играл с «Бенфикой» в плей-офф. В апрельских играх было все: от 3:3 в Италии, до сухих 2:0 в Португалии.

Сегодня «количество ударов» итальянцев снова не будет значить «качество ударов»: тотал меньше 5,5 ударов в створ сыграл в восьми матах Лиги чемпионов подряд, сегодня может случиться и девятый. Коэффициент на это – 1.67.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; РИА Новости/Алексей Филиппов