Ни голов, ни фолов, ни карточек в понедельник: скука ради выгоды в матчах «Челси», «Сельты» и «Алании»

В понедельник разогреваемся перед классной еврокубковой неделей. Никаких топ-матчей в этот день в таких условиях не ожидается, но варианты для ставок все равно можно подобрать.

«Фулхэм» и «Челси» пробьют тотал меньше по фолам

Здесь все просто – ТМ22.5 по фолам сыграл у «Фулхэма» в шести играх АПЛ подряд, а у «Челси» – в шести из последних семи выездных матчей. Сейчас как раз «Фулхэм» примет «Челси».

Вариант с ТМ22.5 по фолам в этой игре идет за высокие 2.30. Есть еще два выбора – 1.93 на ТМ23.5 и 1.67 на ТМ24.5.

«Торино» и «Верона» сыграют скучно

Тут прямо-таки все за низ. И одни из самых низовых команд прошлого сезона, где «Торино», кстати, еще и отыграл 15 низов из 19 возможных дома, и сейчас в шести турах они пробили ТМ2.5 четырежды.

А тут еще и личные встречи – семь последних были низовыми, верх последний раз пробивался в уже очень далеком 2019-м. Неудивительно, что сейчас ТМ2.5 на игру «Торино» – «Верона» идет лишь за 1.58. Но как насчет ТМ2.25 за 1.71?

«Фиорентина» подавит «Кальяри» в первом тайме

В последней игре итальянского тура «Фиорентина» примет «Кальяри». «Фио» – одна из лучших команд чемпионата по первым таймам (выиграла пять из шести, разница 9:2) и при этом одна из худших по вторым (хуже только два клуба). «Кальяри» в обоих таймах близок к худшим, хотя в первом еще как-то упирается (разница 2:5).

И все равно, учитывая бурный старт «Фиорентины» и домашнюю игру рискнем предложить -0.25 на первый тайм за 1.67.

И еще один вариант – рассмотреть ТМ3.5 по офсайдам за 2.12. Именно такой тотал не пробивался лишь в одной из последних семи домашних игр «Фиорентины» и также в одном из последних семи гостевых матчей «Кальяри».

«Лас-Пальмас» и «Сельта» скучно отыграют в первом тайме

Здесь рискованный момент, но уж очень говорящие цифры. Ставка на ТМ1 в первом тайме – фактически на счет 0:0 со страховкой при одном забитом голе. Как правило, смысла в таких ставках мало, но проверить тренд можно.

Рассматривать мы его стали, прежде всего, из-за «Лас-Пальмаса», который за семь туров в первых таймах сыграл с общей разницей 1:1. Фактически в пяти из этих семи матчей счет не был открыт до перерыва. У «Сельты» разница не намного лучше – 4:2.

ТМ1 на первый тайм этой игры предлагается всего за 1.65. Решайте сами, стоит ли это риска.

А в первой лиге пусть матч будет негрубым

Хотя он и важный – «Сокол» примет «Аланию». ТМ4.5 по желтым карточкам пробивался в семи подряд матчах «Сокола» и в пяти подряд выездных играх «Алании». Сейчас ТМ4.5 в этой игре по ним идет уже за низкие 1.54. Азиатская фора не намного выгоднее – ТМ4.25 за 1.65.

Для коэффициента получше можно рассмотреть и ТМ4 за 1.80. Впрочем, ставить низ по карточкам на важную игру с участием южной команды – определенный риск.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt / Staff; Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press