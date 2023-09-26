Тотал меньше «Амура» в КХЛ и «Ростова» в РПЛ и фолы «Барселоны» сегодня

Регулярая рубрика от Раздела «Ставки» на Sports.ru снова с вами. Предвкушаем спорт выходного дня, а пока три матча, три ставки, три линии, три тренда.

«Амур» против шайб

Тигры в этом сезоне слишком рано отправились на зимнюю спячку. В пяти последних матчах проходит тотал меньше 2,5 шайб, в матче с задорным «Куньлунем», возможно, случится и шестая игра. ТМ сегодня идет за 1.88.

Ростов для скучных

«Ростов» Карпина с трудом играет против «Урала». В десяти из одиннадцати последних очных матчей хозяева оформляют меньше 1,5 мячей, на то, что и сегодня «Урал» сдержит - 1.59.

«Барса» – джентльмены

В играх с «Севильей» у «сине-гранатовых» с дисциплиной все окей. Команда получает меньше 12,5 фолов дома в 8 из 9 очных встреч, на то, что тренд продолжится сегодня - 1.65.

Фото: hcamur.ru; Sara Arib/Keystone Press Agency/Global Look Press