Ставки на Спортс
Блог

Тотал меньше «Амура» в КХЛ и «Ростова» в РПЛ и фолы «Барселоны» сегодня

Севилья Севилья
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ставки на хоккей Ставки на хоккей
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на футбол Ставки на футбол
КХЛ КХЛ
Барселона Барселона
Амур Амур
Урал Урал
Ла Лига Ла Лига
Ростов Ростов
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Регулярая рубрика от Раздела «Ставки» на Sports.ru снова с вами. Предвкушаем спорт выходного дня, а пока три матча, три ставки, три линии, три тренда.

«Амур» против шайб

Тигры в этом сезоне слишком рано отправились на зимнюю спячку. В пяти последних матчах проходит тотал меньше 2,5 шайб, в матче с задорным «Куньлунем», возможно, случится и шестая игра. ТМ сегодня идет за 1.88.

Ростов для скучных

«Ростов» Карпина с трудом играет против «Урала». В десяти из одиннадцати последних очных матчей хозяева оформляют меньше 1,5 мячей, на то, что и сегодня «Урал» сдержит - 1.59.

«Барса» – джентльмены

В играх с «Севильей» у «сине-гранатовых» с дисциплиной все окей. Команда получает меньше 12,5 фолов дома в 8 из 9 очных встреч, на то, что тренд продолжится сегодня - 1.65.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Переход Лилларда в «Бакс» сломал коэффициенты на победителя НБА. Что произошло?

Фото: hcamur.ru; Sara Arib/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий