Ночью Месси может выиграть второй титул с «Интером Майами». Можно ставить хоть на автогол в финале

В августе Лионель Месси выиграл первый трофей с «Интером Майами» – Кубок лиг. Будет ли в сентябре второй? Впереди – финал US Open Cup против клуба «Хьюстон Динамо».

Что это вообще за турнир: у него большие традиции, участвуют даже любители

US Open Cup можно сравнить с Кубком Англии: тоже очень старый – разыгрывается с 1913 года, тоже много команд – около сотни, участвуют даже любители. Турнир шел беспрерывно до пандемии коронавируса – не проходил в 2020-м и 2021-м, но возобновился в 2022-м.

Формат чисто кубковый – в первых раундах участвуют любители и полупрофессионалы, потом подключаются профессиональные клубы из дивизионов ниже МЛС. С третьего раунда внедряются команды МЛС, а дальше – 1/16 финала, 1/8 и так далее.

Турнир раньше не вызывал большого интереса, так как класс команд часто несоизмерим, а матчи проходят по будням. Несмотря на более чем 100-летнюю историю, чаще пяти раз его никто не выигрывал – раньше участвовало много коллективов, которые потом расформировывались. Как, например, рекордсмены «Бетлехем Стил» (такой команды нет уже 93 года) или «Маккаби Лос-Анджелес» (просуществовал 11 лет).

«Интер» в этом розыгрыше мог не пройти и третий раунд – спасся от поражения от «Майами» из USLC (дивизион на ступень ниже МЛС) сначала на 89-й минуте, а потом на 118-й, но победил по пенальти. Тяжелейшим выдался и полуфинал – нужно было отыгрываться с 0:2 от «Цинциннати» (лидер в МЛС), что удалось сделать только на 90+7, победа снова далась в серии пенальти.

«Хьюстон Динамо» был более аккуратен на старте (дважды по 1:0), потом учинил два разгрома клубам из МЛС, а в полуфинале только в дополнительное время одолел «Реал Солт Лейк».

Так, а Месси выйдет? Недавно травмировался и не играл

В прошлом туре «Интер» выиграл 4:0 у «Торонто», а Лионель Месси заменился на 37-й минуте из-за травмы – чуть позже после ухода Жоржи Альбы. Это была первая игра после возвращения из сборной Аргентины, где он забил победный гол в ворота Эквадора.

Главный тренер «Интера» Херардо Мартино объяснил проблемы последствиями старой травмы, которая беспокоит Месси. И добавил по поводу финала: «Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии».

В следующем матче против «Орландо» ни Месси, ни Альба не играли. «Сложно сказать, какова вероятность его участия в этом матче, – говорил Мартино про финал. – Мы подождем и попытаемся не допустить ошибку». Серджи Бускетс отреагировал: «Мы понимаем людей и очень рады, что они приходят, но мы не машины и не роботы. Мы хотели бы играть каждую минуту, но, в конце концов, мы ориентируемся на долгосрочную пользу для команды».

Сыграет ли Месси – пока неизвестно. 26 сентября он присутствовал на базе, но не тренировался. Ожидается, что на предматчевой пресс-конференции Мартино сообщит о судьбе Лео.

Фаворит финала – «Интер», голы тоже ожидаются

На прямую победу «Интера» в основное время установлен коэффициент 1.89, а на успех «Хьюстона Динамо» – 3.64. Победа «Интера» по итогам финала оценивается в 1.48, «Хьюстона» – в 2.54. В общем, от команды Лео ожидают второго трофея за месяц.

А букмекеры ждут голов от матча – ТБ2.5 котируется за 1.53, ровно такой же коэффициент сыграет и в том случае, если забьют обе команды. На ТБ3 – 1.88.

Можно ли поставить на голы Месси в финале? Да, выбор велик

У БЕТСИТИ есть целая линия, посвященная Месси в этом финале. Что в ней есть:

● Гол – всего за 1.53. Зато если больше гола – 3.21, а больше двух – 9.38.

● Если Месси забьет в первом тайме, сыграет коэффициент 2.65, а если во втором – 2.23. В обоих таймах – 6.00. Есть коэффициент и на ассист – 2.60.

● Гол с пенальти оценивается в 4.30, со штрафного – в 15.00, как и головой, а автогол Месси – в 40.00.

● Несколько дополнительных вариантов: 2.50 на то, что «Интер» поведет в счете после гола Месси, 3.30 – на то, что забьет больше «Хьюстона». Есть и такая любопытная ставка: Месси забьет и «Интер» не проиграет – за 1.80.

Матч «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» состоится 28 сентября в 3:30 утра по московскому времени.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons