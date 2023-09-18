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«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны брать евротрофеи, «Арис» Кокорина и «Клаксвик» котируются низко. Расклады по Лиге Европы и Лиги конференций

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Групповой этап Лиги Европы и Лиги конференций стартует уже 20 сентября матчем «Лилль» – «Олимпия», а все остальные игры первого тура пройдут 21-го числа. Изучаем, что интересного есть в коэффициентах перед стартом.

Лига Европы: больше чем в «Брайтон» верят только в «Ливерпуль», «Арис» Кокорина – один из главных аутсайдеров турнира

Вот список основных претендентов:

• «Ливерпуль» – главный и безоговорочный фаворит с отрывом. Тут все ясно – Клопп, Салах все еще в прайме, самый сильный состав и сыгранность. Ну и пора добрать серебра на полку, а то что-то давно не было трофеев. Интересно, что дальше при наличии звучных по именам соперников вторым идет «Брайтон» – дебютант еврокубков. Курортная команда играет в хлесткий футбол на старте сезона в АПЛ и раздает по два-три мяча в каждом матче. Такой же коэффициент и на «Рому», которая, правда, стартовала всего лишь с одного набранного очка в трех матчах, но зато на днях грохнула 7:0 «Эмполи». Моуринью любит Лигу Европы, плюс как только заиграет Лукаку, будет жарко.

А в топ-4 – небеспроблемный «Вильярреал» с тремя поражениями в Ла Лиге по итогам пяти туров.

• Дальше – «Бетис» и «Аталанта», проигравшие по два раза на старте, но рядом – и «Вест Хэм» с «Байером», которые отлично начали сезон. Восемь главных фаворитов турнира представляют чемпионаты Англии, Германии, Италии и Испании, а следом за ними идут команды из трех других лиг – Франции, Португалии и Нидерландов. Все логично – где состав сильнее и сыгранее – там и коэффициент пониже.

• На групповом этапе скучно ставить на победу в группах «Ливерпуля» (1.16), «Ромы» (1.32) и «Байера» (1.40). А есть ли коэффициенты выше двойки на команды из топ-5 лиг на выигрыш группы? Да, например, 2.10 на «Аталанту» (нужно опередить «Спортинг», «Штурм» и «Ракув») или 3.20 на «Фрайбург» (надо оказаться выше «Вест Хэма», «Олимпиакоса» и ТСЦ). Верим в Миранчука, дед Гасперини, кажется, решил его использовать.

Те же 3.20 есть на «Ренн» (в группе с «Вильярреалом», «Маккаби» из Хайфы и «Панатинаикосом»). На «Тулузу» – вообще 11.00! Но помимо ЛАСКа и «Юниона» французам надо превзойти и «Ливерпуль», что не очень реально.

• Отдельный разговор о классной группе В. Там аутсайдером выглядит АЕК (20.00), но зато три других кандидата на победу – совсем рядом друг с другом: 2.30 на «Брайтон», 3.00 – на «Марсель» и 4.20 – на «Аякс». Кажется, здесь будет битва.

• Ниже «Ариса» с Александром Кокориным на победу в турнире (251.00) оцениваются только шансы «Серветта» и «Шерифа» (по 501.00). Просто у них нет в составе Кокорина, так бы они были выше. Да и в победу в группе мало кто верит – коэффициент 20.00 на успех в квартете с «Бетисом», «Рейнджерс» и «Спартой». 

• А из постсоветских команд выиграть группу шанс ниже у «Шерифа» (19.00) – он оценивается последним в группе с «Ромой», «Славией» и «Серветтом». «Карабаху» попроще с его 8.00 – «Байер» хоть и выше, зато «Мольде» котируется примерно рядом, а «Хэккен» считается аутсайдером.

В общем, линия выглядит предельно логичной, сюрпризы ждем, но не факт, что они будут. Если только англичане не будут обкатывать молодежь в как они говорят «ненужной европейской чашке».

Лига конференций: «АЗ» разбавил участников топ-лиг, нет ниже коэффициента, чем на «Клаксвик»

Как букмекеры оценили участников ЛК:

• Из пяти главных претендентов четыре – из топ-5. В компанию вклинился голландский «АЗ», который отлично стартовал в чемпионате с четырех побед. Но и остальные претенденты не провалились – «Астон Вилла» выиграла на старте три матча, «Лилль» и «Фиорентина» – по два, «Айнтрахт», в отличие от них, пока не проигрывал.

• В первой половине из всех претендентов обнаружились сразу три бельгийских клуба – «Брюгге», «Генк» и «Гент». Заодно и два турецких – пора бы показать себя в ЛК и пройти дальше 1/8 финала.

• На победу в группе у фаворитов скучные коэффициенты: 1.22 на «Лилль», 1.23 на «Айнтрахт», 1.30 на «Фиорентину» и 1.52 на «Астон Виллу». Но если команду Унаи Эмери обгонит «АЗ», то на голландцев сыграет коэффициент 3.10.

• Героический «Клаксвик» – в тройке команд, чей коэффициент на победу в группе составляет самые низкие 501.00. В эту же компанию входят «Баллкани» и «Зриньски». Притом если на победу «Клаксвика» в группе с «Лиллем», «Слованом» и «Олимпией» выставлен коэффициент 50.00, то на успех того же «Баллкани» – всего 15.00, а соперники – «Динамо» Загреб, «Виктория» и «Астана».

• Из постсоветских команд в группе ЛК помимо «Астаны» сыграет «Заря». Коэффициент на победу в группе у обеих этих команд одинаков – 11.00. «Заре» играть с «Гентом», тель-авивским «Маккаби» и «Брейдабликом».

• «Ференцварош» уже без Станислава Черчесова тоже попал в ЛК. Шансы на победу в турнире – как у «Астаны» (101.00), на выигрыш из группы – 8.50. Там фаворит – «Фиорентина», но за плей-офф надо бороться с «Генком» и «Чукаричками».

• А самой предсказуемой букмекеры, похоже, считают группу с «Айнтрахтом», ПАОКом, ХИКом и «Абердином» – первые два клуба считаются фаворитами, два других если выиграют ее, то с коэффициентом 30.00. Будто бы в этом квартете вообще нет интриги.

Тут тоже се выглядит очень понятно, единственное – вопрос к главному фавориту. «Астон Вилла», конечно, серьезный соперник, но тут, кажется, играет персона Эмери, который уж очень любит минорные европейские трофеи. 

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