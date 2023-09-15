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Низ по угловым в АПЛ, гол во втором тайме матча в Португалии и ТМ в игре КХЛ

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Понедельник – время оставшихся матчей туров топ-лиг, а также игры КХЛ. Попробуем зацепить что-нибудь интересное по ним перед большой еврокубковой неделей.

Ловим низ по угловым в последнем матче тура АПЛ

В пятом туре АПЛ осталась одна игра – «Ноттингем Форест» – «Бернли». Хозяева реже всех подавали угловые в прошлом сезоне (всего 3,37 в среднем за матч), последние по этому показателю и сейчас (3). «Бернли» был пятым по угловым в Чемпионшипе, а сейчас за четыре матча АПЛ подает в среднем 5,67.

Есть несколько вариантов с угловыми на этот матч. Например, победа «Бернли» по ним за 2.01. Или ТМ9.5 за 2.07. Подстраховаться можно и с ТМ10.5 за 1.63.

Низы «Торино» спасали в прошлом сезоне чемпионата Италии. А сейчас?

Действительно, особенно дома туринский клуб часто пробивал ТМ2.5, а всего – в 25 матчах из 38. Но показатель «Салернитаны», в гостях у которой сыграет «Торино», был выше – только 17 из 38.

В стартовавшем сезоне у каждого клуба – по два низа из трех возможных. При этом надо учесть, что в матчах «Салернитаны» голы все равно происходят регулярно. Вопрос – сколько.

Нельзя сказать, что низ в игре «Салернитана» – «Торино» очевиден. Но букмекеры настаивают на этом со своим коэффициентом 1.65, а мощный форвард хозяев Булайе Диа (16 голов в прошлом сезоне), по-видимому, так и не сыграет – у футболиста конфликт с клубом из-за сорванного трансфера в Англию.

В Первой лиге страшный коэффициент на низ «Алании» и «Динамо», но есть выход

В десятом туре махачкалинское «Динамо» примет «Аланию» – и здесь в голы совсем не верится: аж 1.47 на ТМ2.5. Вполне объяснимо: за девять туров, то есть за 18 матчей на двоих обе команды пробили верх только трижды – один раз «Динамо» и два – «Алания».

«Динамо» в этом смысле никак не удивляет – 25 низов из 33 еще в прошлом сезоне.

Попробуем зайти с другой стороны. Вариант «обе забьют – нет» котируется за 1.64. В играх «Алании» в этом сезоне он срабатывал пять раз, а в матчах «Динамо» – сразу семь.

В Португалии можно поймать гол во втором тайме

А матч – «Боавишта» против «Шавеша». Ориентируемся на цифры: «Боавишта» во вторых таймах из последних восьми игр чемпионата не забила лишь однажды, аналогично – игроки не отличились только в одном из семи домашних матчей после перерыва.

Совпадает с показателям «Шавеша» – во вторых таймах пропускают шесть матчей подряд, в гостях – пять матчей подряд. Потому и коэффициент на гол «Боавишты» во втором тайме не очень высок – 1.57.

Не болеем за голы в игре «Трактора» и «Лады» во втором периоде

В КХЛ «Трактор» примет «Ладу». В пяти подряд играх «Трактора» во втором периоде прошел ТМ1.5, у «Лады» – аналогично. Причем соперники совсем недавно играли – и вообще обошлись без голов во втором периоде, забивая только в первом и третьем.

ТМ1.5 во втором периоде котируется за высокие 1.89. Можно подстраховаться с ТМ1.75 за 1.66.

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