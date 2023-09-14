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Фолы «Рубина» и «Локо», тотал СКА и первый тайм мадридского «Реала»

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Раздел «Ставки» на Sports.ru возвращается в воскресенье с легендарной, и регулярной, рубрикой – ставки дня! Сегодня у нас футбол и хоккей, поехали.

«Рубину» будет тяжело фолить

Догнать скоростных и техничных игроков «Зенита» очень сложно, поэтому и тренд довольно живой: Казань получает меньше 13,5 фолов в восьми очных встречах с петербуржцами, на сегодня кэф – 1.94.

СКА – забить

Один из главных претендентов на Кубок Гагарина ужасно стартовал, сегодня дома принимают «Сибирь». Ждать охапки шайб не стоит, ведь в последних шести из семи игр СКА сыграл тотал меньше 5,5 шайб. Сегодня ТМ идет за 1.75.

«Локо» – против нарушений

Москвичи принимают «Оренбург» и тренд на хозяев так и просит продолжится: «Локо» получает меньше 13,5 в шести очных встречах подряд. Продолжение сегодня – 2.00.

Первый тайм Мадрида

Арсен Захарян должен сыграть первый матч против мадридского «Реала» в Ла Лиге, и у нас тренд на... Мадрид. Команда Анчелотти играет первый тайм вничью в восьми из девяти последних личных встреч с «Сосьедадом». На продолжение тренда – 2.31.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

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