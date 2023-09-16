Футбольный ЦСКА хорош дома, а хоккейный – плох в третьих периодах, фолы в миланском дерби и победа «МЮ»

Все, уныние отставить – клубный футбол вернулся! Сегодня в программе миланское дерби, АПЛ, РПЛ и немного хоккея. Ну как без КХЛ? Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает по одной ставке на матчи.

ЦСКА – домашний

Сразу после обеда ЦСКА принимает «Крылья Советов» и москвичи – очень домашняя команда. Москвичи выигрывают дома уже в 10 из 11 последних очных встреч в Премьер-лиге. На то, что и сегодня победят – 1.85 , хотя «Крылья» выдали классный старт в РПЛ.

Хоккейный ЦСКА не любит цифру три

В КХЛ хоккейный ЦСКА сыграет со «Спартаком» в московском дерби, смотрим на третий период хозяев. Дома они не могут выиграть третий период уже пять матчей подряд, а если посмотреть шире, то суммарно не побеждают в третьей 20-минутке уже девять игр подряд! На продолжение невезучего тренда – 1.63 .

«Юнайтед» – время побеждать

Игра с «Брайтоном» будет сложной, гости слишком классно играют в атаку, однако, «Манчестер Юнайтед» побеждает дома уже восемь матчей подряд в АПЛ. На девятую игру сочный коэффициент 2.31 .

Грубое миланское дерби

И вишенка на торте субботы – матч «Интера» и «Милана» в Серии А. Дерби всегда проходит с огоньком, а тотал больше 25,5 фолов проходил в восьми из девяти последних встреч. Кэф сегодня – 1.63 .

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Mike Hewitt