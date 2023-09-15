Кэфы Лиги чемпионов: «Ман Сити» – фаворит, букмекеры не верят в итальянцев, Мбаппе и Кейн – конкуренты Холанда по голам

Стартует групповой этап Лиги чемпионов, первый тур состоится 19-20 сентября. Кто фаворит турнира, у кого мало шансов даже на выход из группы, кто забьет больше всех голов, чья страна получит трофей?

Разбираемся вместе с БЕТСИТИ.

«Ман Сити» – фаворит, за ним – «Бавария», а финалист – только десятый по раскладам

Так выглядят главные фавориты:

Итак, среди 32 участников группового этапа коэффициенты расположились следующим образом:

• Как видим из графики, действующий победитель – он же и главный фаворит, поставить на «Манчестер Сити» можно за 3.30. Следом – «Бавария» с коэффициентом 6.50. Еще четыре клуба находятся чуть поодаль – 10.00 на «Реал», 11.00 – на «Арсенал», 15.00 – на «Барселону» и «ПСЖ».

• Следующие семь команд – микс из главных лиг. Чуть впереди «МЮ» с 20.00. 25.00 – на «Атлетико» и «Наполи», 30.00 – на «Интер» и «Ньюкасл», 40.00 – на дортмундскую «Боруссию» и «Милан». Как видно, чемпион Италии («Наполи») и их соотечественники, только что игравшие в финале («Интер») не входят в число самых главных фаворитов.

• Коэффициентами до сотни представлены «Бенфика» и «Лейпциг» (по 50.00), а также – «Лацио» и «Севилья» (по 80.00). За 100.00 будут ставить на «Порту» и «Реал Сосьедад», за 150.00 – на «Унион» и «Фейеноорд». Последний из топ-5 лиг в этом списке – «Ланс» с коэффициентом 200.00. «Зальцбург» еще дальше – 250.00

• В оставшиеся девять команд из разных стран букмекеры совсем не верят. Коэффициент 500.00 – на «Антверпен», «Брагу», «Галатасарай» и «ПСВ», а 1000.00 – на «Селтик», «Копенгаген», «Црвену Звезду», «Шахтер» и «Янг Бойз».

Фавориты в группах ЛЧ: везде есть явный кроме квартета с «ПСЖ»

На победу в своих группах коэффициенты на топ-клубы выставлены следующие:

Расклад по каждой из групп в БК БЕТСИТИ выглядит так:

• В группе А мало кто сомневается в победе «Баварии». Коэффициент 1.50 предложен даже несмотря на наличие «Манчестер Юнайтед» (у него 3.00). Шансы двух других команд оценены куда ниже – 25.00 на «Галатасарай» и вообще 100.00 на «Копенгаген».

• В группе В аналогично с главным фаворитом – практически нет сомнений в победе «Арсенала», о чем говорит и коэффициент 1.47. С «Севильей» посложнее – 5.50, а две оставшиеся команды котируются примерно одинаково – 10.00 на «Ланс и 11.00 – на «ПСВ». Впрочем, разрыв может быть еще больше, учитывая, как тяжело в своих лигах стартовали «Севилья» и «Ланс».

• Расклад группы С примерно похож на А: тут есть фаворит («Реал» – 1.60), но неподалеку чемпион Италии («Наполи» – 3.10). И все-таки команды из Германии и Португалии выглядят серьезнее Турции и Дании, так что у «Униона» – 14.00, а у «Браги» – 30.00.

• В группе D два главных фаворита поближе друг к другу – на «Интер» можно поставить за 1.90, а на «Бенфику» – за 3.10. И на третью команду тут коэффициент меньше, чем в первых трех группах – 6.50 на «Реал Сосьедад». «Зальцбург» пока считается аутсайдером с 20.00.

• В группе Е видим нечто среднее между С и D: есть 1.60 на «Атлетико» и 3.80 на «Лацио», при этом «Фейеноорд» может потрепать нервы фаворитам (8.00), а «Селтик сюда не вписывается (25.00).

• Наибольшее внимание – к группе F. Там очень мощный состав. Потому и коэффициенты – не больше семерки. Правда, «ПСЖ» – так и фаворит за 2.10, но вторым идет «Ньюкасл» (3.50). Шансы «Милана» и «Боруссии» выиграть группу оценены одинаково – в 7.00.

• Расклады в группе G даже скучнее, чем в А, причем там тоже немцы и англичане вдалеке от команд не из топ-5. На победу «Ман Сити» ставить неинтересно – 1.13, «Лейпциг» оценен в 6.50. А дальше – гигантские цифры: 110.00 на «Янг Бойз» и 150.00 на «Црвену Звезду».

• Группа H частично напоминает предыдущую: главный фаворит («Барселона» – 1.32), явный претендент на вторую строчку («Порту» – 4.70), два клуба для борьбы за место в Лиге Европы («Антверпен» – 18.00, «Шахтер» – 35.00). Только коэффициенты у бельгийцев и украинцев не настолько велики.

У букмекеров мало сомнений в победах шести команд, половина из которых – испанские. При этом в шестерку главных фаворитов заходят пять из них. Шестая команда – «ПСЖ», и на нее установлен высокий коэффициент 2.10. Кроме того, в число главных фаворитов на выход из группы входит только один немецкий клуб. На три других коэффициенты от 6.50 и выше. Все английские клубы – в пределах 3.50.

На что еще можно поставить: Холанд выиграет список бомбардиров, Англия снова получит кубок, «Бавария» точно пройдет дальше «ПСЖ»

Выделим еще несколько спецставок БЕТСИТИ:

• Эрлинг Холанд – фаворит гонки бомбардиров ЛЧ, так что на его победу можно поставить за 2.50. Килиан Мбаппе и Харри Кейн получили коэффициенты 4.50. Дальше идут уже двузначные: например, 10.00 – на Мохамеда Салаха или Роберта Левандовского, 25.00 – на Винисиуса или Джуда Беллингема. А за 30.00 можно поставить на Виктора Осимхена.

• Из какой страны будет победитель ЛЧ? И тут, конечно, фаворит – Англия с коэффициентом 2.10, а обратная ставка идет за 1.69. Если турнир выиграет испанская команда, сыграет коэффициент 4.00, если немецкая – 5.00, если итальянская – 9.00. Несмотря на наличие «ПСЖ», Франция котируется только за 14.00. Есть еще и Португалия – с большими цифрами в размере 35.00.

• Есть сразу несколько вопросов о том, кто пройдет дальше из определенной пары команд. Пары разные: например, в какой-либо из них есть главный фаворит – как «Ман Сити» за 1.20 против «ПСЖ» за 4.00 или «Бавария» за 1.30 против «Наполи» за 3.20. А есть и подборка команд с примерно равными шансами: «МЮ» против «ПСЖ» – по 1.85 на любую из них. Всего встречается 26 сочетаний.

Если брать принципиальные по странам, то «Ман Сити» точно пройдет дальше «МЮ» (1.13 против 5.00), у «Реала» больше шансов перед «Барсой» (1.65 против 2.10), а у «Интера» – перед «Миланом» (1.38 против 2.80). Да и «Бавария» оценивается круче «ПСЖ» (1.37 против 2.85).

Какие расклады на первый тур ЛЧ: непростые игры итальянцев, явный фаворит в игре «Бавария» – «МЮ», легкая прогулка «Барсы» и «Сити»

• Самый непредсказуемый матч стартового тура – «Милан» – «Ньюкасл», где на победу хозяев можно поставить за 2.40, а на успех гостей – за 2.85. Примерно похожие коэффициенты выставлены на игры итальянцев и испанцев: «Лацио» – «Атлетико» (3.00 – 2.55) и «Реал Сосьедад» – «Интер» (3.10 – 2.44).

• Следующая категория – фавориты, которым будет сложно добыть победу: «Севилье» за 1.93 дома над «Лансом», «Наполи» за 1.83 в гостях у «Браги», «Порту» за 1.77 на выезде у «Шахтера».

Больше коэффициентов в пределах 1.60-1.70. Также непросто будет выиграть «Лейпцигу» за 1.68 в гостях у «Янг Бойз», «ПСЖ» за 1.66 дома у «Боруссии», «Галатасараю» за 1.65 в домашней игре против «Копенгагена», «Фейеноорду» за те же 1.65 дома над «Селтиком» и «Баварии» за 1.60 на своем поле против «МЮ».

• Букмекеры видят меньше интриги в матче «Бенфики» (победа за 1.46) дома с «Зальцбургом» и серьезно верят в «Арсенал» (1.40) на своем поле с «ПСВ» и «Реал» (1.37) в домашней игре против «Униона».

• Практически нет сомнений в успехе «Барселоны» (1.20) в домашней игре против «Антверпена». Ну а «Ман Сити» точно начнет защиту титула с победы дома над «Црвеной Звездой» за 1.06.

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press