Тотал на матче СКА, желтые карточки шведов и голы Украины и Беларуси в отборе на Евро

Сегодня Раздел «Ставки» на Sports.ru практически полностью сконцентрируется на матчах квалификации Евро-20254, однако и один матч в КХЛ не обойдет стороной.

«Спартак» и СКА забросят много шайб

КХЛ разогналась: сенсаций много, шайб тоже, поэтому сегодня присмотримся к матчу СКА и «Спартака». Тотал больше 5,5 шайб сыграл в семи матчах «Спартака» подряд, сегодня коэффицицент – 1.84.

Дисциплинированные шведы

Швеция принимает Австрию в отборе на Евро, и определить фаворита практически невозможно. Поэтому смотрим на смолл-маркеты. Сборная Швеции получает меньше 4,5 желтых карточек в пяти домашних матчах подряд, а если смотреть шире, то в 11 играх подряд в общем. ТМ 4,5 желтых карточек за 1.62.

Украина огорчит Италию

В этом матче тренд прост и понятен. Италия пропускает дома в семи из восьми последних игр (да еще и тренер новый), Украина забивает в 10 из 11 последних матчей Квалификации. Гол Украины идет за 1.79.

А Беларусь – Израиль

Как и Украина, сборная Беларуси обязана забивать (судя по трендам). Израиль пропускает в 15 матчах подряд, поэтому смотрим на коэффициент на гол Беларуси. Сегодня он идет за приличные 1.84.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; РИА Новости/Владимир Федоренко