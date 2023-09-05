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Тотал на баскетбольном ЧМ, мало шайб от «Ак Барса», фора Грузии и второй тайм Португалии

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Сегодня в подборке лучших ставок дня от Раздела «Ставки» на Sports.ru: баскетбол, хоккей и парочка футбольных матчей. Пристегиваемся и вылетаем за самыми интересными линиями и трендами.

Тотал США и Германии

На чемпионате мира по баскетболу уже полуфиналы, в одном из них главный фаворит – сборная США, сыграет с Германией. Обе команды придерживаются тренда на тотал меньше очков: США сыграли на ТМ 176,5 очков в восьми из девяти последних «домашних» игр, а немцы – в 11 матчах подряд. Коэффициент сегодня идет за 2.25.

Не ждите шайб от «Ак Барса»

Главная сенсация стартовавшего сезона в КХЛ – «Куньлунь», идущий первым на Западе, сыграет в гостях с «Ак Барсом» – одним из главных претендентов на «Кубок Гагарина» в этом году. При этом дома казанцы забрасывают меньше 4,5 шайб в 11 из 12 последних игр. Коэффициент на индивидуальный тотал – 1.50.

Грузия дает фору

В квалификации к Евро-2024 в Германии сегодня сыграют несколько игр, начнем с группы А, где Грузия примет испанцев. Гости – однозначные фавориты, однаок Грузия побеждает с форой (+1,5) дома в шести матчах подряд в квалификации к Евро. Сегодня кэф идет за 1.86.

Зрелище ближе к концовке от Португалии

Сегодня два фаворита группы J – Португалия и Словакия, по сути, разыграют путевку на Евро. Сборная Португалии обычно или сразу решает все вопросы в матчах квалификации, или долго зреет ко второму тайму, чтобы там уже смог забивать голы один спелый португальский фрукт.  Гости с Пиреней выигрывают второй тайм на выезде в шести матчах подряд отборе (при этом тренд живет в 10 матчах подряд, если еще взять и домашние матчи).

Коэффициент на то, что португальцы выиграют второй тайм сегодня – 1.79.

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Фото: Gettyimages.ru/Levan Verdzeuli, Ezra Acayan

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