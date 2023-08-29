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Ставки на Кубок России: желтые карточки «Урала», потухший «Факел», тотал меньше «Краснодара» и вторые таймы «Спартака»

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Сегодня сразу четыре матча в Кубке России по футболу. Раздел «Ставки» на Sports.ru снова прошелся по трендам и линиям на игры, выхватив по одной ставке на каждый матч. Не забывайте, это Кубок, составы точно будут ротироваться.

«Урал» против желтого цвета

Открывает игровой день матч «Урала» и «Рубина». Команда из Екатеринбурга удивляет на старте сезона, поэтому каждый матч тренера Гончаренко – стоит внимания. Сегодня есть классный тренд на игру: тотал меньше 4,5 желтых карточек сыграл в 16 выездных матчах «Урала» во всех турнирах. Коэффициент на продолжение серии – 1.82.

«Факел» против побед дома

Победы в Воронеже над «Оренбургом» в последнее время – редкость. «Факел» не выигрывает дома в 6 из 7 последних матчей с «Оренбургом» во всех турнирах. На то, что сегодня оренбуржцы не проиграют «Факелу», выставлен коэффициент 1.62.

«Краснодар» не забьет много

«Быки» играют с «Пари НН» на выезде, выдали лучший старт в сезоне и играют красиво:

•‎ забивают в 8 из 9 последних матчей в Кубке;

•‎ на выезде оформляют минимум гол в 10 из 11 матчей во всех турнирах;

•‎ но коэффициенты слишком низкие...

Поэтому смотрим на тренды «Пари», а тут тотал меньше 2,5 голов сыграл в шести домашних играх подряд. И коэффициент при этом достойный – 1.77, учитывая ротацию «Краснодара» все возможно.

«Спартак» и голы во втором тайме

Главный матч сегодня – московское дерби «Спартака» и «Динамо». Линия классно расписана, трендов хватает, но мы остановимся на вторых таймах «красно-белых». «Спартак» забивает и пропускает во 2-м тайме дома в четырех очных матчах с «Динамо» подряд. Коэффициент на тотал больше 1,5 голов во втором тайме – 1.77.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Vk/fc_uespartak.com

2 комментария

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Владимир Молявин
Спасибо за статью.
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Вася Кукин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Конечно Урал удивляет 0-4 от зенита .
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