Ставки дня: минимум фолов «Краснодара», голы «Реала» и мало корнеров от «Челси» и «Лутона»

Раздел «Ставки» на Sports.ru воpвращается с ежедневным разбором линий и трендов на футбольные матчи. Сегодня зацепим три игры, включая одну из РПЛ!

Ждем от «Краснодара» по минимуму фолов

Команда Галицкого ударно стартовала в чемпионате и едет на выезд к «Факелу». Стиль тренера Ивича подразумевает минимум фолов, тренд на выезде – супер.

«Краснодар» получает меньше 13,5 фолов на выезде в 13 из 14 последних игр. Если смотреть шире (добавим и домашние матчи), то таких матчей набежало 21 из 23.

Тотал меньше 13,5 фолов «Краснодара» за 1.51

Минимум корнеров в матче «Челси» и «Лутона»

«Пенсионеры» все еще прогревают мотор на старте сезона: новички пока не адаптировались, Почеттино ищет свою игру, поэтому делать ставки на исходы матчей «Челси» – тот еще аттракцион.

На помощь приходят тренды, тем более тут сразу на обе команды. Тотал меньше 10.5 угловых сыграл в 6 из 7 последних домашних матчей «Челси» и, внимание, в 20 из 21 последних выездов «Лутона»!

Тотал меньше 10,5 угловых за 1.90

И голы «Реала»

Карло Анчелотти доказывает, что слова про укомплектованность «Мадрида» перед стартом сезона – не попытка сбить цену на Мбаппе. Добавление Беллингема в ростер, перевод Винисиуса ближе к центру, все работает. Даже Хоселу забивает через себя!

На очереди выезд к «Сельте», которой «Реал» забивает больше 1.5 мячей на выезде в 10 очных матчах подряд.

Тотал больше 1,5 голов «Реала» за 1.69

Фото: Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press