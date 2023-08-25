Ставки дня: минимум фолов «Краснодара», голы «Реала» и мало корнеров от «Челси» и «Лутона»
Раздел «Ставки» на Sports.ru воpвращается с ежедневным разбором линий и трендов на футбольные матчи. Сегодня зацепим три игры, включая одну из РПЛ!
Ждем от «Краснодара» по минимуму фолов
Команда Галицкого ударно стартовала в чемпионате и едет на выезд к «Факелу». Стиль тренера Ивича подразумевает минимум фолов, тренд на выезде – супер.
«Краснодар» получает меньше 13,5 фолов на выезде в 13 из 14 последних игр. Если смотреть шире (добавим и домашние матчи), то таких матчей набежало 21 из 23.
Тотал меньше 13,5 фолов «Краснодара» за 1.51
Минимум корнеров в матче «Челси» и «Лутона»
«Пенсионеры» все еще прогревают мотор на старте сезона: новички пока не адаптировались, Почеттино ищет свою игру, поэтому делать ставки на исходы матчей «Челси» – тот еще аттракцион.
На помощь приходят тренды, тем более тут сразу на обе команды. Тотал меньше 10.5 угловых сыграл в 6 из 7 последних домашних матчей «Челси» и, внимание, в 20 из 21 последних выездов «Лутона»!
Тотал меньше 10,5 угловых за 1.90
И голы «Реала»
Карло Анчелотти доказывает, что слова про укомплектованность «Мадрида» перед стартом сезона – не попытка сбить цену на Мбаппе. Добавление Беллингема в ростер, перевод Винисиуса ближе к центру, все работает. Даже Хоселу забивает через себя!
На очереди выезд к «Сельте», которой «Реал» забивает больше 1.5 мячей на выезде в 10 очных матчах подряд.
Тотал больше 1,5 голов «Реала» за 1.69
Фото: Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все неплохо, но с Челси сложнее, пока непонятно чего от них ждать, а статистика Лутона ковалась в матчах с соперниками другого уровня. Предположим, что Лутон откроет счет в матче и Челси может и в одиночку тб соорудить.