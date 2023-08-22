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Ставки дня в ЛЧ: желтые карточки «Ракува», угловые «АЕКа» и второй тайм ПСВ

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Сегодня в квалификации Лиги чемпионов сыграют три матча. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает несколько интересных ставок.

ПСВ прекрасен во втором тайме

Обладатель Суперкубка Нидерландов рвется в групповой этап Лиги чемпионов. Школа Сэра Алекса Фергюсона не прошла даром. В соперниках шотландский «Рейнджерс» и сложно поверить в то, что нидерландцы сыграют сухо.

Мы уже предлагали поставить на гол во втором тайме у ПСВ в матче со «Штурмом», и тогда все сыграло за коэффициент 1.53. Сегодня гол во втором тайме идет за 1.74, при этом тренд жив уже 9 игр подряд.

«АЕК» и угловые

Греки играют на выезде с крепким «Антверпеном» и браться за прогноз на победителя очень сложно. Зато есть несколько интересных трендов:

Первый – «АЕК» играет на выезде с форой (+0,5) в 8 из 9 последних матчей, сегодня коэффициент – 1.70.

Второй – тотал меньше 10,5 угловых сыграл в 12 из 14 последних матчей команды. Коэффициент – 1.66.

«Ракув» против желтого цвета

Чемпион высшей польской лиги уже прошел в предварительном раунде «Арис» без Кокорина и попался на довольно сильный «Копенгаген». Учитывая склонность к игре по правилам дома, и тренду на то, что «Ракув» получает меньше 2,5 желтых карточек дома в 11 из последних 12 игр, коэффициент на ТМ выглядит подарком. 1.62 на то, что и сегодня будет меньше 2,5 желтых карточек.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Klodian Lato/Global Look Press

2 комментария

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NikoVinkovic
Ребята, я с вами согласен, что ПСВ хорош, но их тренером уже месяц как является Петер Бос. Уже второй раз вижу упоминание ван Нистелроя, который с мая не у дел. Безусловно, ставка может зайти и так, но банальная ошибка по матчасти явно не добавляет доверия в плане подготовки прогнозов :)
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Александр Фадин
Автор
Ответ NikoVinkovic
Ребята, я с вами согласен, что ПСВ хорош, но их тренером уже месяц как является Петер Бос. Уже второй раз вижу упоминание ван Нистелроя, который с мая не у дел. Безусловно, ставка может зайти и так, но банальная ошибка по матчасти явно не добавляет доверия в плане подготовки прогнозов :)
это из разряда переклинило и все
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