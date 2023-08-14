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Суперкубок Европы: ждем низовой матч и мало угловых. А на что еще поставить?

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Сегодня «Манчестер Сити» и «Севилья» разыграют Суперкубок Европы. Для «Сити» это первый в истории шанс на Суперкубок Европы – и они, само собой, фавориты с отрывом. Еще и потому, что как раз эти финалы «Севилье» не удаются: пять поражений при шести попытках, выиграли только раз – самый первый в 2006-м. Сила состава, проблемы испанцев с деньгами, изначально разный уровень – все в пользу «Сити».

Коэффициент на победу «Манчестера» при открытии линии выглядели слишком скромным (1.38), но травма Кевина де Брюйне внесла коррективы. На пресс-конференции перед игрой Пеп снова прошелся по календарю: «Дайте мне 25 дней на подготовку, и он бы не травмировался. Можно было бы запретить ему играть, но эта травма могла случиться и позже. Прежде чем принять решение, я поговорил с врачом, физиотерапевтом и с ним самим. Он сказал, что чувствует себя хорошо». Итог – минимум 3 месяца вне игры.

Единственный плюс – УЕФА отменил формат с экстра-таймами в Суперкубке Европы. Будут пенальти при ничьей в основное время, а значит и шансы, что кто-то из основы получит травму –  меньше.

У «Севильи»  все хуже, в начале июля клуб выставил всех игроков на продажу из-за долга в 90 миллионов евро. Пока план не выполнен. 

На фоне всего происходящего победа «Сити» доходит до 1.45, а в некоторых букмекерских конторах и 1.49. У «Севильи» – 9.50!

Что по ставкам?

Команда Пепа Гвардиолы безусловный фаворит игры, однако, Раздел «Ставки» на Sports.ru, постарался найти интересные линии на обоих соперников. Итак, сначала испанцы:

•‎ В последних 18 из 19 матчей испанцы побеждают с форой (-1,5). В матче за Суперкубок выставлен мощный коэффициент в 1.81

• Плюс команда Мендилабара забивает минимум гол в 10 из 11 последних матчей. Сегодня эту ставку можно забрать за 1.77

• Если мы верим в то, что «Севилья» забьет, то этот тренд создан для нас. Испанцы забивают и пропускают в 6 играх подряд, коэффициент – 2.04

У «Сити» посмотрим на смолл-маркет:

•‎ Команда Пепа Гвардиолы не надеется на угловые, стиль игры не от стандартов, поэтому в 7 последних официальных матчах проходило меньше 6,5 угловых. Сегодня коэффициент 1.55

• Тотал меньше 3.5 голов сыграл в 12 из 13 последних матчей у Манчестера, у «Севильи» – в 15 из последних 16 игр. Коэффициент на ТМ 3,5 голов идет за 1.50

Ждем вечернего матча и верим, что испанцы дадут бой, а Гвардиола не переиграет сам себя, выдумав новую тактику на игру. Ну и отсутствие Кевина де Брюйне может сказаться на игре в атаке. 

В любом случае открытие евросезона должно удастся. Там и до группового этапа Лиги чемпионов недалеко.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Michael Regan

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