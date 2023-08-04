Ставки дня в Кубке России: голы в матче «Динамо» и «Краснодара», ужасная серия «КС», такой разный «Факел» и голы в Оренбурге

Кубок России продолжается, в среду пройдут четыре матча и Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает вспомнить тренды прошлого сезона, проследить за тем, выполняются ли они сейчас, и адаптировать к предлагаемым коэффициентам.

Хотим обратить внимание – матчи кубковые, так что ротация особенно на старте сезона у команд практически неизбежна. Конечно, это понижает вероятность победной ставки.

«Оренбург» – «Сочи»: верим в стойкость хозяев и голы с обеих сторон

Хозяева в этом сезона полюбили красные цвет, в календаре сплошные поражения, лишь ничья с «Рубином» немного разбавляет палитру. «Сочи» стартовал уверенно, однако два поражения подряд и уже не все так гладко. Но голы обещают заехать на стадион.

«Оренбург» забивает и пропускает дома в 5 очных матчах этих команд подряд, что до «Сочи», команда Хохлова забивает и пропускает в 6 матчах подряд в Кубке России. Вполне тянет на тренд, да и линия на то, что обе команды забьют с приличным коэффициентом – 1.65

При этом хозяева имеют отличную историю матчей с «Сочи», не проигрывают в 10 из 11 очных игр подряд. Правда, аналитики это понимают, выставив не самые мощные цифры на продолжение тренда – 1.47

ЦСКА – «Факел»: смотрим на первый тайм москвичей и второй тайм Воронежа

ЦСКА Федотова набрал отличный ход после не самого удачного старта сезона: 13 забитых мячей, постоянный проход тотала больше 2,5, в общем – смотреть за игрой «армейцев» приятно.

Тотал больше 2,5 голов за 1.66

В матче с «Факелом» хозяева безусловные фавориты, однако есть несколько интересных мыслей по гостям. Воронеж играет первый тайм вничью на выезде в семи матчах подряд, учитывая то, что у ЦСКА может выйти молодежь, а лидеры немного переведут дух, вполне себе ставка. Особенно, когда коэффициент на ничью в первом тайме – 2.32

Однако, потом приходит тайм второй, и «Факел» превращается в тыкву. Так, воронежцы проиграли в семи кубковых матчах подряд. Продолжение серии сегодня за 1.67

«Крылья Советов» – «Зенит»: Семаку пора побеждать, а хозяевам верить в окончание ужасной серии

Яркие и сочные «Крылья» Осинькина показывают класс на старте сезона, забивая столько, сколько хотят, и по мнению болельщиков должны потрепать «Зенит». И даже несмотря на то, что аналитики букмекерских контор выставили кэф 2.05 на победу Питера , – это отличная ставка. Особенно, если приправить все это несколькими дополнительными линиями.

«Крылья Советов» проигрывают в 11 из 13 последних очных встреч этих команд, и озлобленные и голодные до победы ребята из Рио де Петербург за то, чтобы серия продолжилась. Плюс хозяева испытывают проблемы с обороной «Зенита», тотал меньше 1,5 голов у «КС» проходил в 6 из 7 последних встреч.

ИТМ «Крылья Советов» (1,5) за 1.57

«Динамо» – «Краснодар»: верим в голы и то, что хозяева смогут

Две атакующие команды в Кубке – это всегда прекрасно. «Динамо» расцвело в матче РПЛ против «Зенита», да и «Краснодар», исторически, очень удобный соперник.

Загибаем пальцы:

1. «Динамо» забивает в 9 из 10 последних очных встреч этих команд.

2. Не проигрывает дома в шести очных матчах подряд.

3. Побеждает с форой (+0.5) дома в тех же 6 очных матчах подряд.

4. Тотал больше 2.5 голов сыграл в 7 из 8 последних матчей во всех турнирах.

Что делать сегодня?

Присмотреться к тоталу больше 2,5 за 1.52 и то, что «Динамо» не проиграет за 1.48

Фото: pfcsochi.ru; pfc-cska.com; fc-zenit.ru; fckrasnodar.ru