Стартует Кубок России (все с тем же сложным форматом)! Ждем голы от «Зенита» с «Ахматом» и потерю «Спартаком» очков в Краснодаре

Розыгрыш Кубка России среди элитных команд стартует непривычно рано – между двумя турами РПЛ и уже в конце июля. Раньше клубы РПЛ вступали в турнир не раньше осени, и даже по новому формату в прошлом сезоне начинали в конце августа.

А сейчас – уже на месяц раньше.

Формат турнира – такой же, как и раньше, но все равно запутанный

Как и год назад, Кубок России поначалу делится на Путь регионов и Путь РПЛ.

• В Пути регионов – плей-офф с 1/256 финала, всего шесть раундов, будет только четыре победителя, которые попадут в плей-офф Пути регионов – и там встретятся с клубами РПЛ.

• В Пути РПЛ четыре группы по четыре команды. Каждая с каждой сыграет по матчу дома и на выезде. Две лучшие выходят из группы в четвертьфинал, третья – отправляется в Путь регионов.

• В плей-офф Пути РПЛ на каждой стадии – двухматчевые противостояния, победитель идет дальше, проигравший выбывает в плей-офф Пути регионов.

• В плей-офф Пути регионов только один матч – победитель идет дальше, проигравший выбывает из турнира.

• В Суперфинале, где уже происходит розыгрыш трофея, встретится победители финала Пути РПЛ и финала Пути регионов.

Есть три главных фаворита Кубка, коэффициент на «Зенит» уже не так высок

По коэффициентам на победу в турнире картина следующая:

• Три главных фаворита: «Зенит» – 4.00, ЦСКА – 6.00, «Спартак» – 7.00.

• Чуть поодаль – шесть команд: «Краснодар» и «Локомотив» – по 10.00, «Динамо» – 12.00, «Ахмат», «Ростов» и «Сочи» – по 15.00.

• Среди остальных команд РПЛ расклад такой: 30.00 – на «Оренбург», 31.00 – на «Крылья Советов», «Рубин» и «Урал», 51.00 – на «Балтику», «Нижний Новгород» и «Факел».

• Из команд вне РПЛ выделяется такое трио – «Акрон», «Алания» и «Родина». Их шансы на победу в турнире котируются за 81.00.

Известны коэффициенты и на победителей групп в Пути РПЛ:

• Группа А: тут ЦСКА – однозначный фаворит с коэффициентом 1.55 на победу. Главный соперник – «Сочи» (4.50), но неподалеку и «Оренбург» (6.50). В «Факел» букмекеры не верят – 19.00.

• Группа В: Шансы «Локомотива» и «Ростова» оцениваются выше – соответственно 2.05 и 2.70. «Урал» котируется только третьим (7.00), а «Рубин» – последним (12.00).

• Группа С: максимально неинтересный коэффициент на «Зенит» (1.22), а за второе место, по мнению букмекеров, поведут борьбу «Ахмат» (8.50) и «Крылья Советов» (10.00). «Балтика» букмекеров пока не впечатляет – 21.00.

• Группа D: самая мощная по именам, так что и коэффициенты здесь повеселее – 2.22 у «Спартака» и по 3.40 у «Динамо» и «Краснодара». С «Пари НН» букмекерам все ясно – 21.00.

Судя по коэффициентам, проще всех выиграть группу будет «Зениту» и ЦСКА, тяжелее всех – «Балтике», «Пари НН» и «Факелу». Все это вполне похоже и на расклады в самой РПЛ.

Кто играет в матчах первого тура: увидим все команды РПЛ

Игры стартового тура Кубка России проходят сразу же после первых матчей РПЛ – среди недели. Участвуют все 16 команд элитного дивизиона. Матчи распределены на три дня:

• 25 июля, вторник: 18:30 (московское время) – «Локомотив» – «Урал» и «Пари НН» – «Динамо», 20:45 – «Зенит» – «Ахмат».

• 26 июля, среда: 16:15 – «Оренбург» – ЦСКА, 18:30 – «Крылья Советов» – «Балтика» и «Факел» – «Сочи», 20:45 – «Ростов» – «Рубин».

• 27 июля, четверг: 20:00 – «Краснодар» – «Спартак».

Что поставить в первом туре: можно рассмотреть шесть матчей из восьми, тут голы и исходы

Из этих восьми матчей есть шесть интересных вариантов. Мы пока ориентируемся на прошлосезонные тренды РПЛ, учитывая, что кардинальных изменений в командах не произошло.

• Матч «Зенита» и «Ахмата» должен выйти голевым. Обе команды не забили лишь в трех играх из 30 в прошлом сезоне (хотя, сыграли в Грозном 0:0). Правда, у «Зенита» половина игр – сухие, но у «Ахмата» – только восемь. Кстати, в Петербурге последний раз верх они пробили (1:2). Казалось бы, ТБ2.5 – вариант, но коэффициент скучный – 1.55, а рассматривать ТБ3 за 1.90 – риск.

Тогда почему бы не подумать о варианте «обе забьют» за 1.84 . В прошлом сезоне он прошел в 21 матче «Ахмата», приведенная статистика выше (по 27 голевых игр у «Ахмата» и «Зенита») – тоже в пользу этого варианта.

• У «Локомотива» и «Урала» есть схожие проблемы во вторых таймах – москвичи в прошлом сезоне пропустили заметно больше половины голов (27 из 46), уральцы – больше 2/3 (32 из 45). В первом туре по два мяча в матчах и «Локо», и «Урала» забивалось после перерыва.

Что там на ТБ1.5 во втором тайме между ними? Коэффициент – 1.93 .

• «Крылья Советов» примет «Балтику». Самарцы – самая ничейная команда первых таймов наряду с «Уралом» в прошлом сезоне, закончили вничью к перерыву более половины раз (16 из 30). У «Балтики» в Первой лиге чаще вничью за первый тайм играл только «Енисей», а всего таких матчей вышла половина (17 из 34).

В этом противостоянии небольшим фаворитом считаются «Крылья», но не явным, хотя и с победы начали в РПЛ. «Балтика» же в Сочи хоть и проиграла, но не смотрелась заметно слабее соперника. Ничья в первом тайме кубкового матча в Самаре оценивается в 2.15 .

• Вадим Евсеев возглавил «Факел» в мае – с тех пор было восемь матчей, из которых низовых вышло шесть. Дмитрий Хохлов стал тренером «Сочи» в апреле – девять матчей, из которых низовых было шесть. Сыграет ли Кристиан Нобоа – вопрос, да и в целом исполнители у обеих команд не самого выдающегося уровня.

Как насчет низа? Букмекеры дают высокие 1.84 . Можно даже попробовать ТМ2.75 за 1.615, тогда если вдруг будет забито три гола – то ставка будет потеряна лишь наполовину.

• «Ростов» – верховая команда по прошлому сезону: ТБ2.5 проходил в 2/3 матчей, «обе забьют» – в 22 из них, в 25 играх ростовчане забивали. «Рубин» с Рашидом Рахимовым часто пробивал верхи, но – здесь нюанс – дома. В гостях, как правило, был низ.

И все же, учитывая гостевой матч первого тура против «Локомотива» (2:2) и верх «Ростова» даже против низового «Факела», можно предположить, что и в кубковой игре будут голы. Здесь есть, например, вариант «обе забьют» за 1.74 . Или же аккуратный ТБ2.25 за 1.69. Что вам больше нравится?

• Пройти мимо матча «Краснодар» – «Спартак» никак нельзя. Хотя для ставок он непрост. Учитывая серьезный перекос в сторону атаки у обеих команд, сразу же оцениваются варианты с голами. Но они не так уж и привлекательны. Брать что-либо больше ТБ3 слишком рискованно, притом сам ТБ3 – всего 1.727. «Обе забьют», казалось бы, готовая опция, но какой в ней смысл за 1.42?

Выгодных вариантов по исходу тоже очень мало. Букмекеры считают совсем небольшим фаворитом «Спартак» – 2.47 на победу против 2.83 у «Краснодара». Плюс силы уравнивает и домашнее поле южан.

Пожалуй, мы бы предложили рассмотреть 1Х на «Краснодар» за 1.66 . После прихода Владимира Ивича команда проиграла лишь пару матчей в Москве, а у себя дома не уступала вообще, хотя в соперниках были, например, «Динамо», «Ростов» и ЦСКА. «Спартак» же – далеко не самая сильная гостевая команда чемпионата. При Гильермо Абаскале в прошлом сезоне треть выездных матчей РПЛ она проиграла.

Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А.; Stupnikov Alexander/spartak.com, Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press; fc-rostov.ru