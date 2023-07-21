15 вопросов к сезону РПЛ: станет ли Дзюба лучшим бомбардиром, кто будет лучшим клубом Москвы, кого из тренеров уволят первым?

В РПЛ стартует новый сезон. Авторы ставочной редакции Sports.ru прикидывают варианты и задаются актуальными вопросами, а помогают – Глеб Чернявский и Илья Васильев.

Выйдет ли «Зенит» на игру полностью иностранцами (включая паспортистов)?

В РПЛ нет ничего, что может помешать «Зениту» творить все, что ему пожелается. Хотя Богданыч и бузит по поводу того, что надо ротировать состав, у питерцев самая длинная скамейка запасных в чемпионате.

Технически выход на игру полностью с составом из иностранцев реален, особенно после покупки Фернандеса, однако позиция вратаря вызывает вопросы – слишком хорош Кержаков, который отбивает, отражает и будет спасать дальше.

Поэтому верить в питерский Рио не приходится, лимит еще не переписан. Ну, и в любом случае «Зенит» – однозначный фаворит чемпионата (жалкие 1.27 на чемпионство).

Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата?

Аналитики букмекерских контор считают, что Артем – наряду с Малкомом и Промесом – имеет наивысший шанс получить Золотую бутсу. Троица имеет у БЕТСИТИ равнозначные шансы с кэфом 4.00.

Если Дзюба наиграется за лето в инфлюэнсера, сосредоточится на футболе и продолжить рвать дерн за «Локомотив», то громкие заявления о том, что «Зенит» сместят, и серебро в кармане – станут явью.

За 11 матчей второго круга прошлого чемпионата оформлено 8 голов, если пойдет по тому же графику, то ренессанс Артема не только в качестве партнера Слуцкого по шоу вполне реален.

Кто станет лучшим клубом Москвы?

В прошлом сезоне ЦСКА стал вторым, а под ним расположился «Спартак» – за неофициальное звание лучшего в Москве эти клубы боролись до последнего тура. Букмекеры и сейчас верят в них больше – на каждую из команд БЕТСИТИ установил коэффициент 2.50. Даже учитывая свершившиеся и возможные трансферы на выход у ЦСКА.

Мы помним, как дико провалился «Локомотив» в первой части сезона и как невзрачно выступило «Динамо» во второй. Но динамовцы сменили тренера и поставили во главе Марцела Личку, который здорово поработал с «Оренбургом» и уже привык к лиге. А «Локомотив» вообще был абсолютно лучшей командой чемпионата на весеннем отрезке прошлого сезона.

И все же их шансы занять место выше остальных московских клубов котируются ниже – по 7.00.

Посадит ли Личка Шунина в запас «Динамо»?

К 27 годам Игорь Лещук провел аж 21 матч в РПЛ: дебютировал в сезоне-2019/20 из-за травмы Антона Шунина (вернулся в запас после его восстановления), за полтора года при Сандро Шварце зашел на семь игр (Шунин был в заявке только дважды), трижды вышел при Славише Йокановиче (и снова – Шунин вне заявки) и громко ворвался в старт при Павле Алпатове (интервью плюс 7 пропущенных).

За несколько лет каждый тренер выбирал Шунина. Кажется, так сделает и Марцел Личка. Во-первых, в прошлом сезоне Антон вошел в топ-5 вратарей по предотвращению явных моментов (хотя сделал всего 68% сэйвов). Во-вторых, Шунин сыграл во всех матчах, когда «Динамо» играло основной, а Лещука не было в заявке (перед Братским кубком телеграм-канал «Динамо» сообщал, что Игорь пропустил встречу с ЦСКА по медицинским показаниям).

Как итог – Шунин точно станет основным вратарем на старте сезона, а шанс Лещука – в очередной травме Антона или из-за провальной игры ногами или на ленточке. С другой стороны, Лещук никогда не вырывал место в старте надолго, поэтому Шунин будет играть чаще.

Букмекеры также принимают ставки на то, кого «Динамо» опередит по итогам нового сезона РПЛ. Предлагается коэффициент 1.60 на то, что «Динамо» обгонит «Ростов», 2.00 – «Локомотив», 2.01 – «Краснодар», 2.63 – «Спартак».

Кто будет основным нападающим «Зенита»?

В прошлом сезоне центральные нападающие «Зенита» провалились при игре с первых минут: Матео Кассьерра ни разу не забил, а Иван Сергеев реализовывал моменты только в разгромах с «Оренбургом» (8:0) и «Сочи» (7:0), поэтому Сергей Семак постоянно ротировал состав. Но россиянин провел более удачный сезон благодаря прекрасным выходам на замену (7+1).

На летних сборах основным нападающим был Кассьерра (правда, в игре с «Фенербахче» Малком отыграл полчаса в центре) плюс именно Матео вышел на Суперкубок с ЦСКА. Кассьерра неплох в подыгрыше и полезен за пределами штрафной, а Сергеев лучше находит моменты внутри нее. Скорее всего, сезон начнет именно Матео, а с учетом ухода Малкома и Вендела «Зенит» сбавит в количестве голевых моментов, поэтому при плохой реализации Кассьерры возможна такая же ротация, которая была весь прошлый сезон (или поиск забивного форварда).

Кстати, коэффициент на победу Сергеева в гонке бомбардиров равен 10.00. Числится пока и Малком – фаворитом с 4.00.

Распродадут ли «Крылья Советов» зимой в очередной раз?

Однозначно, да. Команда-хаб, в свое время раскупившая все «Чертаново», теперь сама превратилась в московский клуб. В составе еще есть алмазики: Рассказов реанимируется у Осинькина, Солдатенков тоже перерос Самару, Ежов, Шитов, Горшков, Витюгов – каждый может переехать в Москву, Ростов-на-Дону или Краснодар уже этой зимой.

Сколько бы губернатор Азаров ни рассказывал про то, что футбол в Самаре – больше, чем футбол, удерживать игроков не стараются, а бизнеса на перепродаже не выходит. Растащат команду, пересоберут – и колесо сансары снова даст оборот.

Что касается шансов «Крыльев» в новом сезоне, то БЕТСИТИ котирует их на уровне «Рубина» (500.00 на чемпионство) и выше, чем у пяти команд РПЛ.

Сможет ли Писарский повторить результативность прошлого сезона?

Кажется, что со сменой фамилии с Сычевого на Писарского рассеялась и голевая аура. Но это заблуждение и фикция.

Владимир настрелял за «Оренбург» 15 мячей и должен был, как и все (смотри: Сергеев), уехать в «Зенит», чтобы стать одним из многих, но у петербуржцев осталось только приоритетное право покупки – на случай. С учетом курса на Рио форвард остался в Самаре и вдруг – ни разу больше не отличился в РПЛ. Но зато трижды забил в Кубке России.

Кэф на то, что Писарский станет лучшим бомбардиром сезона, слишком высок – 20.00, однако, если идеи Осинькина дадут ростки, то Владимир в более интересном самарском клубе обязан забить свое.

Вопрос только один – будет ли много голов? Скорее да, чем нет. Но с другими форвардами соревноваться будет тяжело.

«Ахмат» и дальше будет одной из самых зрелищных команд чемпионата?

Состав практически не поменялся, а Сергей Ташуев дальше работает с командой и настаивает на яркости игры. В прошлом сезоне «Ахмат» с таким футболом едва не долетел до медалей. Интересно, как сложится сейчас.

Главный вопрос, будут ли матчи с участием «Ахмата» и впредь столь же интересными – он не отмечался голами только в трех играх из 30, но и пропускал в 21 из них.

И если все останется на том же уровне, как это отразится на результатах? У букмекеров «Ахмат» котируется восьмым на уровне «Сочи» с коэффициентом 200.00 на чемпионство, как и у сочинцев.

Самая незрелищная команда – один из аутсайдеров?

Наименьшие шансы остаться в РПЛ – у «Балтики», «Пари НН» и «Факела», их коэффициенты на чемпионство – 2500.00, это сильно выше, чем у других.

На первый взгляд именно у этих трех команд и будет наименее зрелищный футбол. «Балтика» была прагматична весной в Первой лиге – лишь четыре верха в 14 играх. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана в восьми последних матчах пробивал верх только дважды.

А «Амкар» и «Уфу» Вадима Евсеева мы и так помним – в матчах с их участием голы забивались редко. У «Факела» же при нем лишь один верх в семи играх.

«Динамо» при Личке будет таким же пропускающим в гостях?

«Динамо» при Славише Йокановиче практически регулярно пропускало в гостях, причем по несколько мячей. Если взять полный прошлый сезон, то в девяти из 15 гостевых игр в ворота «Динамо» забивалось не менее двух голов.

«Оренбург» при Личке 65% мячей пропустил в гостях. Особенно тяжело было поначалу – три от «Динамо» и «Ахмата», четыре от «Спартака», пять от «Локомотива», восемь от «Зенита». Больше пропущенных гостевых голов по итогам сезона РПЛ было только у «Химок».

Теперь «Динамо» и Личка вместе – тенденция у клуба продолжится?

Какой клуб сильнее всех упадет в таблице?

Таким может стать «Оренбург»: в прошлом сезоне с Марцелом Личкой команда забралась аж на седьмое место, хотя в РПЛ вышла благодаря стыковым матчам. Но теперь Лички нет – он в «Динамо», а вместо него – Иржи Ярошик. И новый сезон «Оренбурга» при нем – загадка для всех.

Букмекеры вообще котируют их чуть выше тройки главных аутсайдеров («Балтика», «Факел», «Пари НН») с коэффициентом на чемпионство в размере 1000.00. Причем такой же коэффициент и у «Урала», который в прошлом сезоне до последнего боролся за непопадание в стыковые матчи. «Оренбург» же тогда опередил «Урал» сразу на десять очков. Вот и главный кандидат на падение?

Кого первым уволят из тренеров?

Первым уволят Иржи Ярошика, потому что «Оренбург» был чисто авторским проектом Марцела Лички. Очень жаль этих добряков! Зато латиноамеринцы разъедутся по клубам РПЛ.

Напомним, ниже «Оренбурга» шансы котируются только у «Факела», «Пари НН» и «Балтики». И вровень с «Уралом».

Какая команда забьет больше всего голов?

Больше всех голов забьет «Спартак» – потому что пришло время закончить чемпионскую серию «Зенита». Скажете, что я сумасшедший? Проверим весной 2024-го.

Коэффициент на то, что «Спартак» забьет больше остальных – 15.00. Выше шансы у «Краснодара» – 10.00, а «Зенит» – явный фаворит (1.15).

Караваев сможет не пустить Фернандеса в старт «Зенита»?

Не сможет, потому что не пустить в старт его может только Семак! А если серьезно, то Караваев, кажется, присел всерьез и надолго.

Букмекеры принимают ставки на количество голевых передач Фернандеса за сезон – и на ТМ1.5, и на ТБ1.5 предлагаются варианты с коэффициентом 1.85.

Кто из новичков наберет больше очков?

Кажется, тут все очевидно для стороннего болельщика: «Рубин» опередил «Балтику» в таблице Первой лиги, да еще и сам ее под финиш обыграл – он выглядит более очевидным претендентом. Так и для букмекеров – «Балтика» среди тройки аутсайдеров, а вот «Рубин» котируется в районе 10 места.

Правда, надо понимать, что «Рубин» в прошлом сезоне дважды менял тренера, Рашид Рахимов пришел в подготовленную сборами команду. Сейчас ситуация другая – и в «Балтике» явно больше верят в Сергея Игнашевича, чем в Казани – в Рахимова. «Рубин» был «галактикос» по меркам Первой лиги, но селекция «Балтики» выглядит более логичной и последовательной.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Виталий Невар, Григорий Сысоев, Виталий Тимкив; VK/fcorenburg