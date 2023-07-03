Что поставить на матч «Зенит» – «Фенербахче»: есть варианты на голы, а еще – на результативность таймов

«Зенит» проведет заключительный матч Кубка PARI Премьер против турецкого «Фенербахче». Игра пройдет в воскресенье, 9 июля. Уже сейчас можно рассмотреть несколько вариант для ставок в БЕТСИТИ.

Что поставить на матч «Зенит» – «Фенербахче»

Изначально небольшой фаворит в этом матче – «Зенит», на его победу можно поставить за 2.22, а на успех «Фенера» – за 3.30. Матч также ожидается голевым – ТБ2.5 котируется за 1.62, а ТМ2.5 – за высокие 2.30.

Что можно рассмотреть:

• «Зенит» уже сыграл на этом Кубке два верховых матча – 3:1 против «Нефтчи» и 1:2 против «Црвены Звезды». В прошлом сезоне РПЛ у «Зенита» 18 верховых матчей из 30, а у «Фенербахче» в Турции – 27 из 36. ТБ2.5, как мы сказали, идет за 1.62, более рискованный вариант – с ТБ3 за 1.97.

• Если вспоминать о трендах прошлых сезонов РПЛ, то «Зенит» в 22 из 25 последних домашних матчей неизменно забивал минимум дважды. На этом Кубке один раз вариант сработал, второй – нет (3:1 и 1:2). Против «Фенербахче» коэффициент привлекательный – 1.83 на ИТБ1,5.

• В прошлом сезоне РПЛ не пропускал в половине матчей – 15 сухих из 30 всего. Если сейчас «Зенит» пропустит не больше одного от «Фенербахче», то сыграет коэффициент 1.63 на ИТМ1,5 у турок. Хотя на этом Кубке «Зенит» еще ни разу не сыграл всухую.

И напоминаем: это тренды РПЛ прошлого сезона, а здесь другой турнир, причем товарищеский, где может быть все что угодно.

• Возможно, стоит рассмотреть еще такой вариант с голами: во втором тайме будет забито больше, чем в первом, а коэффициент на это событие – 1.95. В двух предыдущих матчах «Зенита» вариант зашел. Второй тайм в товарищеских матчах – всегда время для больших структурных изменений и множества замен.

«Зенит» – «Фенербахче»: что это за матч

Кубок PARI Премьер – часть подготовки «Зенита» к новому сезону. Турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге в однокруговом формате. Напомним, «Зенит» уже обыграл 3:1 «Нефтчи» и проиграл 1:2 «Црвене Звезде».

8 июля азербайджанцы и сербы сыграют между собой. На следующий день «Зенит» проведет последний матч с «Фенербахче», соперник же, напротив, дебютирует на турнире. 12-го и 15 июля турки уже сами сыграют против соответственно «Црвены Звезды» и «Нефтчи».

«Зенит» ко времени завершения турнира уже будет занят в другом матче – проведет игру за Суперкубок России против ЦСКА 15 июля.

«Фенербахче» – что это за соперник: поменял тренера, приобрел Джеко и отпустил юную звезду в «Реал»

«Фенербахче» – самый титулованный клуб Турции с рекордными 28 чемпионствами, но не выигрывал лигу почти десять лет – с сезона-2013/14 и вообще за последние 16 лет побеждал лишь дважды. В минувшем сезоне он занял второе место, отстав на восемь очков от «Галатасарая», зато выиграл Кубок Турции. В Лиге Европы уступил в плей-офф будущему триумфатору – «Севилье».

У любого турецкого гранда есть несколько звезд с именем, «Фенер» – не исключение: за клуб играют Эмре Мор и Миши Батшуайи, а недавно клуб подписал еще и Эдина Джеко. А вот два лучших игрока прошлого сезона в Петербург не приедут – главный бомбардир турецкой лиги Эннер Валенсия уехал в «Интернасьонал», а юную суперзвезду Арду Гюлера только что продали в «Реал».

«Фенер» в межсезонье пережил тренерскую перестановку: Жорже Жезуш ушел в «Аль-Хилаль», а на его место прочили Тите, но возглавил клуб 62-летний Исмаил Картал – это его третий приход в качестве тренера в «Фенербахче». В предыдущие два своих сезона в клубе он оба раза приводил его ко второму месту в лиге.

С «Зенитом», напомним, турки играли в конце марта – 2:2 в товарищеском матче. У россиян забили Малком (с пенальти) и Клаудиньо.

Когда и где смотреть матч «Зенит» – «Фенербахче»

Игра пройдет в воскресенье, 9 июля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» в 19:00.

Напоминаем, ставки – это развлечение, а не вариант для заработка. Ставьте ответственно, останавливайтесь вовремя.

Фото: Tolga Adanali / «Зенит» /globallookpress.com