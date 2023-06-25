Зверев в топ-5 фаворитов, Рыбакина поборется с Швентек. Кто же выиграет «Уимблдон»?

3 июля стартовал «Уимблдон» – главный травяной турнир на планете. Лучшие спортсмены мира, соблюдающие при этом официальный дресс-код, приехали в Великобританию, чтобы завоевать престижнейший трофей.

Кто же фавориты турнира по мнению букмекеров? Начинаем с женской сетки.

Ига Швентек – главный фаворит турнира, взявшая в третий раз «Ролан Гаррос» в этом году и на данный момент самая стабильная теннисистка мира.

Дальше идет третья в рейтинге WTA Елена Рыбакина (она – действующая чемпионка «Уимблдона», так что тут все справедливо), и только потом Арина Соболенко. В топ-5 фаворитов, по мнению аналитиков букмекерских контор, забралась Петра Квитова, идущая на 9 месте в рейтинге WTA. Все дело в том, что чешская теннисистка – спец по траве, и как раз перед «Уимблдоном» оформила шестой титул на зеленом покрытии в Берлине. Кроме того, опытная чешка дважды выигрывала «Уимблдон».

У мужчин все довольно предсказуемо, однако сюрпризы есть.

Этот турнир должен стать продолжением битвы Джоковича и Алькараса за первую строчку в рейтинге, ведь между мужчинами всего 80 очков (7595 против 7675 в ранжире ATP).

Джок выглядит предпочтительнее по одной простой причине – серб выиграл оба «Больших шлема» в этом сезоне, а в Лондоне не проигрывает с 2018 года. Интересным выглядит выбор Александра Зверева в топ-5 главных фаворитов этого «Уимблдона». Похоже, аналитиков БК зацепила его статистика на травяном покрытии в 2023 году, ну и в целом немец как будто возвращается на тот уровень, откуда выпал почти на год из-за травмы. Зверев только что выиграл 3 матча в Галле, правда, оступился на Бублике в полуфинале.

Медведев хоть и котируется на уровне топ-3 турнира, однако кэф в 15.00 говорит о том, что это во многом благодаря его рейтингу. Он стабилен в этом сезоне, хоть у него уже и случались срывы вроде вылета в первом круге на «Ролан Гаррос», однако все же он скорее первый среди остальных, чем реальный конкурент Джоковичу и Алькарасу.

А как все сбудется – узнаем!