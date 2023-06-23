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Стартует «Уимблдон»: кто удивит, в чем сила травы и почему Джокович – царь

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3 июля стартует основная сетка «Уимблдона» – самого престижного травяного турнира на планете. Лучшие теннисисты и теннисистки уже узнали свои сетки после жеребьевок, кэфы на фаворитов выставлены – и самое время узнать, кто же сможет удивить в этом году, а кто будет стабильно хорош.

Понять это нам поможет главный по теннису на Sports.ru Павел Ниткин.

Особенности травы: скорость, важность подачи, короткие розыгрыши и тай-брейки

«Травяное покрытие считается самым быстрым из современных. То есть, мяч от него отскакивает быстрее и ниже, чем от других кортов: летящий со скоростью 100 км/ч после контакта с травой сохраняет 73 км/ч скорости и при ударе под углом 30 градусов отскакивает под углом 36 градусов. В итоге на заднюю линию мяч прилетает в среднем на высоте 134 см.

Это значит, что теннис на траве тоже быстрый, и большая часть розыгрышей проходит в один-два удара, игроки выполняют очень много подач навылет. А еще на траве наиболее эффективны удары без вращения или подрезки с обратным вращением, после которых мяч по ней как будто проскальзывает вообще без отскока. И трава – лучшее покрытие для выходов к сетке сразу после подачи.

При этом в последние годы качество травы повысилось, она стала более выносливой, отскок от нее более стабильный и уже не такой агрессивный, как в прошлом. Поэтому парадигма немного изменилась – если раньше почти все розыгрыши были выходами к сетке, то теперь игра в основном идет на задней линии. Но разбавляется серв-энд-воллей.

При этом в целом в матчах довольно много тай-брейков. Плюс, если до них не доходит, то все зачастую решает один брейк – кто-то его делает и тащит до конца партии».

Букмекерские конторы выставили линию на тотал 87,5 тай-брейков в основной сетке мужского турнира. 

Тотал меньше 87,5 в мужской сетке – 1.96 / больше – 1.75

У дам – сильно скромнее, граница на тотале в 27,5 тай-брейков, зато логика аналитиков та же. 

Тотал меньше 27,5 в женской сетке – 1.96 / больше – 1.75

Что по фаворитам?

Из главных фаворитов турнира стоит обратить внимание на Новака Джоковича, победа которого идет за 1.57. Серб выиграл оба «Больших шлема» в этом сезоне, а в Лондоне царит с 2018 года. Плюс в копилку невероятных достижений серба – с 2021-го он выиграл шесть из восьми «Больших шлемов», на которых выступил.

Сам Джокер хочет больше золота:

«Я все еще голоден до успеха, хочу больше «Шлемов», больше достижений. Пока у меня есть это желание, я еще могу бороться на высочайшем уровне. Если желания станет меньше, то придется работать в других обстоятельствах, менять подход. Пока что желание есть».

В женской сетке главный фаворит – Ига Швентек, победа которой идет за 4.00. Победительница «Роллан Гаррос» этого сезона (уже 3 титула за карьеру) уже в истории. Среди действующих теннисисток Швентек третья четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и самая молодая чемпионка четырех «Шлемов» после Серены, которая взяла столько к US Open-2002, на котором ей было 20.

Швентек взяла 3-й «Ролан Гаррос» – в самом тяжелом финале в карьере. Ее величие только укрепляется.

А кто может удивить?

Попросили Павла выделить по паре игроков среди мужчин и женщин. Спойлер: аналитики БК недооценили этих участников, поэтому некоторых линий просто нет. По мере развития турнира коэффициенты на них точно появятся.

Людмила Самсонова

У Самсоновой мощная подача, хорошее движение и силовая игра – очень опасная комбинация на траве. Прорыв в туре она начала как раз на траве, когда в 2021-м выиграла титул в Берлине, а потом вышла в четвертый круг «Уимблдона».

На этом покрытии у нее самый высокий процент побед по сравнению с другими покрытиями, а на «Уимблдоне» ей еще и досталась неплохая сетка, так что может далеко пройти. 

На то, что Самсоснова может выиграть турнир, выставлен кэф в 60.00. Как показал недавний молодежный Евро, где два записных аутсайдера (сборные Грузии и Израиля) прошли в четвертьфинал, все возможно. На них кэфы были в районе 100.00.

Алена Остапенко

Очень любит естественные покрытия и последние три года как минимум выходит в финал на траве. С учетом того, какой короткий травяной сезон – это важный показатель. А она два из трех финалов еще и выиграла.

«Уимблдон» по статистике тоже ее самый успешный «Большой шлем», там она выиграла больше всего матчей. С другой стороны, ей досталась непростая сетка – уже в третьем круге идет на сильную на траве Беатрис Хаддад Майю, а в четвертом на Елену Рыбакину.

С Остапенко все интереснее, тут на победу выставлен кэф 30.00, что автоматически говорит о том, что латвийская теннисистка котируется в топ-10 по версии аналитиков БК. 

Юго Эмбер

У Эмбера слишком подходящая для травы игра, чтобы он не выстрелил на «Уимблдоне»: он левша с очень хлесткой подачей, мощным форхендом, неплохой подрезкой. Не хватает только стабильности – как в отдельных матчах, так и по ходу карьеры.

Но в принципе выстрелить он может в любой момент. И к этому нужно быть готовыми. Хотя линии на итоговое место Эмбера просто не было предусмотрено, следить за игроком надо. Павел Ниткин рекомендует к просмотру!

Каспер Рууд

Рууд не провел ни одного подготовительного турнира на траве, да и вообще выступает на ней ужасно – за профессиональную карьеру выиграл только три матча из шести.

Но к нему стоит присмотреть с двух сторон. С одной, он может пройти неожиданно далеко, потому что сетка ему досталась очень хорошая – уимблдонский ИИ-алгоритм считает, что она третья по легкости.

С другой стороны, на него всегда стоит смотреть, как на кандидата на апсет. Даже несмотря на то, что кэф на его итоговую победу – 75.00. А довольно легкая сетка придаст сил и уверенности.

Следим за турниром вместе, ведь после четвертого раунда начнется настоящая рубка. Там и коэффициенты будут больше похожи на правду.

Раздел «Ставки» на Sports.ru 

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse / Staff, Clive Brunskill / Staff, AELTC/Jonathan Nackstrand – Pool, Shaun Botterill / Staff

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