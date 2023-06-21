Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно

Изучаем историю.

В ночь с 22 на 23 июня состоится ночь драфта НБА. Самая талантливая молодежь мира обретет новый дом. И, как обычно, есть лотерейные пики – лучшие из лучших, и прочие ребята.

В этом сезоне первый пик был известен задолго то того, как лотерея выбрала «Сан-Антонио». Виктор Вембаньяма – настоящий зверь и очередной преемник Леброна Джеймса как самого талантливого в истории новичка – с примесью Энтони Дэвиса (кажется, фанаты «Лейкерс» уже смахнули слезу умиления).

Коэффициент на то, что Виктор улетит первым номером – 1.01 , что примерно равно количеству выпитых Греггом Поповичем бутылок вина во время поездки во Францию.

Вембаньяма атлетичен, умеет управляться с мячом не хуже какого-нибудь разыгрывающего, ему 19, рост 221 и он не чувствует давления, когда его сравнивают с Джорданом, Леброном и Кобе:

«Причина в том, что я всегда стараюсь жить свободно, стараюсь быть свободным человеком. Мой стиль игры в баскетбол – именно так как я хочу играть всю свою жизнь. Это я, я пытаюсь показать свою истинную личность, просто быть собой».

С первым номером все ясно, да простят нас Брэндон Миллер и Скут Хендерсон, которые уйдут в топ-3. Теперь надо копнуть поглубже, чтобы понять, а как там обстояли дела с кэфами на лучших новичков в этом веке? Как сложилась их карьера, что там выставляли аналитики БК?

Золотые годы: 2000-2010

В первом десятилетии XXI века из 10 выборов только 3 пролетели мимо величия (или нормальной карьеры):

Кваме Браун в 2001 году – влажная мечта генменеджера «Вашингтона» Майкла Джордана о большом и злом центровом, выжигающем краску. Не повезло, не фартануло. А ведь после него выбраны Тайсон Чендлер, Пау Газоль, Джейсон Ричардсон, Шейн Баттье, Джо Джонсон, Ричард Джефферсон, Зак Рэндольф, а первый раунд замкнул Тони Паркер. Короче, «Уизардс» могли и постараться.

Андреа Барньяни в 2006-м – распиаренный до небес итальянец, и при этом тоже большой, которого очень хотели в «Торонто» до того, как он стал «Лебронто». А ведь могли выбрать Ламаркуса Олдриджа!

Грег Оден и его трагедия – 2007. Грег всеми считался талантливее и круче долговязого Кевина Дюрэнта, но никто и не мог предположить, что травмы добьют большого парня, который должен был затмить Шака.

Но все же в теории больших цифр и мок-драфтов побеждали чаще, чем ошибались. В 2002-м «Хьюстон» выбрал легендарного человека и мема Яо Мина, в следующем сезоне свои таланты из Акрона в Кливленд привез Леброн Джеймс, в 2004-м с Криптона прилетел Дуайт Ховард, а в 2008-м – взрывной Деррик Роуз. А ведь еще под первыми номерами уходили Джон Уолл и Блэйк Гриффин, Эндрю Богут и Кеньон Мартин.

Практически всегда их выбор был ясным, как если бы напротив фамилии рисовались цифры «1.01». Первое десятилетие нулевых вообще было предсказуемым временем, где хватали самых готовых игроков. Кто-то даже стал королем.

Отказ от моды на больших – и частый выбор «самых готовых к НБА» (в основном провальный)

После прошедшей моды на выбор под первыми номерами больших (и высокого процента обжига на них) команды стали более ответственно подходить к драфту. Правда, на грабли все равно наступали. Тут помог и прогресс самой игры: она переместилась из краски в зону «четырехочковых» бросков от лого, поэтому в последние годы ты или большой с броском, как Карл-Энтони Таунс и Энтони Дэвис, или рвешь кроссовки и летаешь под крышу арены, как Зайон.

Итак, перейдем к кэфам последнего десятилетия.

• Только на драфте-2020 были вопросы к первому номеру. тогда в компанию к Энтони Эдвардсу в топ-3 залетели Джеймс Уайзмен, который уже признан бастом и перезапускает карьеру после ГСВ в «Детройте», и Ламело Болл, электризующий воздух в Шарлотт.

• В 2013, 2015 и 2022 годах кэф был в районе 1.50 – забирали, как казалось, самых готовых к НБА игроков (а мы уже помним по вечным текстам Рахона, что это значит).

• Энтони Беннетт-2013 стал первым канадцем, ушедшим под первым номером, пока никто не мог разглядеть в тщедушном долговязом пареньке греческого бога Янниса, улетевшего в «Бакс» под 15-м номером. А господин Беннетт сдулся и ничего не смог из себя показать, став провалом эпохи.

• КАТ-2015 был объективно лучшим игроком, поэтому его и ухватили ради очередной перестройки в снегах Миннеаполиса. Забавно, что только во второй десятке шел Девин Букер, который уже побывал в финале НБА.

• Совсем свежий Паоло Банкеро-2022 – пока рано что-то говорить, но парень явно талант. Чет Холмгрен, выбранный под вторым номером, пропустил сезон.

• Ну и про проблемы Эйтона и Зайона, тех самых больших парней, стоит сказать отдельно. Первый сразу заявил, что его цель в НБА – второй чек, который ему выписали на уровне доступной максималки. После этого Деандре перестал играть и бороться и прямо сейчас выглядит как явный кандидат на обмен из «Финикса».

А Зайон не только набирает вес со скоростью журналиста во время локдауна, но и попал в скандал с порнозвездой. Кажется, тут тоже попахивает обменом: Лиллард очень ждет пухляка в «Блэйзерс».

При этом парни были стопроцентными фаворитами, хотя за ними уходили Лука Дончич и Трей Янг в 2018 году и Джа Морэнт в 2019 соответственно.

***

Что ждет в будущем Виктора Вембаньяму? Все выглядит, как золотой билет в величие, учитывая подход «Сан-Антонио» к выбору больших. В прошлом 1-е пики драфта Дэвид Робинсон и Тим Данкан стали живыми легендами команды и НБА – путь открыт.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn, Alex Goodlett, Frederick M. Brown, Mike Stobe, Al Bello/ALLSPORT