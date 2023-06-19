Стартует молодежный Евро: Германия с Мукоко едет защищать титул, Италия с Тонали – добывать его спустя 19 лет

Несмотря на нечетный год, без летних чемпионатов мира и Европы мы не остались. Хотя масштаб не тот – это игры молодежных сборных – но все равно интрига существует.

Чемпионат мира U-20 уже выиграл Уругвай, на очереди турнир Евро U-21.

Чемпионат Европы U-21: ностальгический формат турнира, матчи в Румынии и Грузии

Турнир напоминает старый чемпионат Европы в 1990/2000-х, где есть четыре группы по четыре команды: по две лучшие выходят в четвертьфинал. В случае равенства очков сначала считаются личные встречи, затем разница мячей.

Состав групп выглядит так:

• Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды;

• Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия;

• Группа С: Чехия, Англия, Германия, Израиль;

• Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.

Турнир принимают Румыния (матчи группы B и D) и Грузия (матчи группы А и С), он пройдет с 21 июня по 8 июля. Финал состоится в Батуми на открытой три года назад «Аджарабет-Арене», вмещающей 20 тысяч зрителей.

В истории этого Евро по пять побед у Испании и Италии, три – у Германии, по две – у Англии, СССР и Нидерландов, по одной – у Югославии, Франции, Чехии и Швеции.

Букмекеры выделяют семь сборных. Гигантской разницу в коэффициентах на победу у них назвать нельзя.

Испания – 5.00

В квалификации испанцы уверенно выиграли все восемь матчей с умопомрачительной разницей 37:5 (22 из этих голов приняли на себя Литва и Мальта). От второго места команда оторвалась на целых девять очков.

Испания выиграла позапрошлый Евро, а на прошлом уступила Португалии в полуфинале. Сейчас команда продемонстрирует, чем хороши экс-форвард «Барселоны» Руис и полузащитник «Валенсии» Гильямон. Стоит последить и за Вейгой – у него 11 голов за «Сельту» в прошлом сезоне Ла Лиги.

Германия – 6.00

Немцы приезжают в ранге действующего чемпиона – пару лет назад обыграли Португалию в финале в Любляне, где не набралось и пяти тысяч зрителей. Любопытная связь с турниром 2023-го – тогда финал обслуживал грузинский судья, сейчас немцы будут играть в Грузии. Кстати, тогда это был их третий финальный матч подряд.

Сейчас Германия уверенно прошла квалификацию – выиграла все матчи кроме странных 0:4 от Польши, но поляки в итоге даже не зашли в стыки. Немцам обязательно должны помочь новичок «Брентфорда» Шаде и, конечно, Мукоко.

Франция – 6.00

Единственная победа французов датирована 1988 годом – тогда в двух полуфиналах (были первые и ответные матчи) три гола англичанам забил 21-летний Эрик Кантона, а в финале благодаря дублю Франка Созе были побиты греки 3:0.

С тех пор Франция U-21 трижды брала медали Евро, уступала в 2002-м в финале Чехии с Миланом Барошем и Петром Чехом и даже пропустила целых шесть чемпионатов. Два года назад французы добрались до четвертьфинала, где проиграли Нидерландам.

У Франции можно последить за Кефреном Тюрамом из «Ниццы» и Калулу из «Милана», а еще за автором 15 голов в Лиге 1 в составе «Ренна» Гуири. Прибыли и победитель Лиги Европы в составе «Севильи» Баде, и полуфиналист этого турнира Адли из «Байера».

Англия – 7.00

За Англию сыграют Гиббс-Уайт, Скипп, Мадуэке и Смит-Роу, в составе есть и ливерпульский дуэт Эллиотт+Джонс. Последний раз англичане побеждали на турнире 39 лет назад, а в финал выходили в 2009-м – тогда команда с 23-летним Милнером и 20-летним Уолкоттом уступила 0:4 немцам с дублем Вагнера.

Английские молодежки в последнее время нередко выигрывают турниры, но на Евро U-21 золота давно не было. На прошлом турнире Англия вообще заняла последнее место в группе. Сейчас в квалификации англичане обыграли всех соперников по два раза кроме Словении – с ней удалось набрать лишь очко.

Италия – 8.00

Итальянцы уже почти 20 лет не выигрывали этот Евро. Хорошие воспоминания у участников остались от турнира в 2004-м – там в финале были разгромлены 3:0 сербы, а счет открыл 19-летний Даниэле Де Росси.

Италия привезла на турнир Тонали, Пеллегри, Миретти, а заодно и Сальваторе Эспозито – одного из трех знаменитых братьев. Пригодится на Евро и Бове из «Ромы». Отборочный этап команда прошла без поражений, но из всех победителей групп с шестью сборными забила меньше остальных – всего 19 голов.

Португалия – 10.00

Португальцы дважды за последние четыре турнира доходили до финала, но оба раза уступали – на прошлом Евро немцам, а в 2015-м – Швеции по пенальти. Решающими тогда оказались промах Карвалью и точный удар Линделефа.

В квалификации к Евро-2023 Португалия наколотила аж 41 гол за 10 матчей, впрочем, 20 из них влетело в ворота Лихтенштейна (11:0 и 9:0). Сейчас у Португалии покажет себя юный Невеш из «Бенфики», а еще приедут Нету из «Вулверхэмптона» и Витинья из «Марселя».

Нидерланды – 11.00

Голландцы – в списке трех стран, которые успешно защищали титул – вдобавок к Англии и Италии. Они побеждали на Евро-2006 и затем на Евро-2007. Если в первом финале тогда забивали игроки на букву H – Хунтелар и Хофс, то в следующем – почти все на В: Баккал, Бабел и Брейнс (а еще – Ригтерс).

С тех пор Нидерланды пару раз выходили в полуфинал. Так было и на прошлом Евро – но уступили немцам, получив к восьмой минуте 0:2 от Виртца.

Зато сейчас уверенно прошли отбор всего с тремя пропущенными голами, как и Португалия. Голландцев точно усилят Тэйлор из «Аякса» и Гравенберх из «Баварии».

Кто еще может стать чемпионом Европы

Следующие четыре команды имеют меньше шансов: 20.00 – на Бельгию, 25.00 – на Хорватию, 35.00 – на Чехию и Швейцарию. Коэффициент 50.00 – на чемпионство Израиля, Норвегии, Румынии или Украины. Меньше остальных букмекеры верят в Грузию – их чемпионство котируется за 100.00.

В этих командах тоже будет на кого посмотреть. Например, бельгийцы привезли двух игроков «Милана» Вранкса и Де Кетеларе, а еще набившего 21 гол в Лиге 1 Опенду.

За Грузию сыграют два игрока московского «Динамо» Сазонов и Гагнидзе, экс-футболист «Рубина», «Ротора» и «Арсенала» Давиташвили, а еще – голкипер «Валенсии» Мамардашвили. За сборную Украины заявлен голкипер «Шахтера» Трубин, а также дорогой трансфер «Челси» Мудрик.

По группам расклад выглядит так:

• Практически одинаковы шансы на победу в группе А у португальцев (2.15) и голландцев (2.50), чуть ниже – у бельгийцев (4.5).

• Группу В, кажется, должна выиграть Испания (1.35), остальные котируются ниже: Хорватия – 6.00, Украина – 8.00, Румыния – 9.00.

• Германия и Англия поспорят за победу в группе С – коэффициенты соответственно 2.00 и 2.10. У остальных – ниже десятки.

• Примерно та же ситуация в группе D: 1.95 на Францию и 2.30 на Италию. У двух других команд – десятка и ниже.

Старт, напомним, с 21 июня. В этот день пройдут четыре матча: Бельгия встретится с Нидерландами, Украина – с Хорватией, Грузия – с Португалией, а Румыния – с Испанией.

Фото: globallookpress.com / Vegard GrÃ˜Tt / © Mutsu Kawamori / Uwe Anspach / Panoramic / Pedro Soares / Maurizio Borsari / IMAGO / via www.imago-images.de