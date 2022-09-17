Элементарный Ватсон
Блог

Грайм пропитал АПЛ: игроки дружат с рэперами, клубы делают коллабы, треки в компьютерных играх, в рифмах даже Аршавин

Nike Nike
adidas adidas
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
музыка
бизнес
Канье Уэст Канье Уэст
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард Джесси Лингард
Тиаго Силва Тиаго Силва
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Джек Грилиш Джек Грилиш
Деклан Райс Деклан Райс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

В 2019 году на музыкальном фестивале в английском Гластонбери британский грайм-рэпер Dave спросил у зрителей: «Кто тут еще достаточно трезв, чтобы вместе со мной со сцены исполнить трек «Тиаго Силва»?» Пятнадцатилетний паренек по имени Алекс в футболке «ПСЖ» рвался так, будто был уверен – в многотысячной толпе нет кандидата лучше. Dave пригласил фаната на сцену, а дальше юноша стал легендой соцсетей. 

Благодаря этому выступлению Алекс получил 170 тысяч новых подписчиков в твиттере, модельный контракт от популярного в Великобритании бренда молодежной одежды BoohooMan, а также сообщение в директ от того, кому и посвящалась песня. Оказалось, Тиаго даже не знал о том, что существует такой трек, пока видео с фестиваля не стало вирусным. Два месяца спустя футболист и его поклонник встретились в Париже, где Алекс провел время с кумиром и получил автограф.

Еще 10 лет назад никто и подумать не мог, что наступит время, когда британский (!) рэпер с характерным акцентом будет зажигать на крупнейшем музыкальном фестивале, а трек о футболисте вызовет ажиотаж, который привлечет крупные бренды. Рассказываем, как грайм прошел яркий путь от папиного гаража до модного явления, и при чем тут футбол.

Грайм вышел из домашних тусовок, но радиостанции не понимали жанр, а рэперы ругались с политиками. Помогло смягчение звука и коллаборации

В начале 2000-х американские рэп-исполнители ворвались в мировые музыкальные чарты. Вызывающий невольное покачивание головой бит; лирика о гетто, легких деньгах и доступных женщинах; парни в шубах и перстнях – все это стало примером для миллионов подростков. 

Несмотря на культурную близость, молодежи из блоков социального жилья с окраин английских городов хотелось иметь свой голос: с британским акцентом, местным сленгом и неповторимым звуком. Не имея денег и особого умения делать музыку, толпы подростков собирались на квартирах родителей, чтобы под минималистичный ускоренный бит ритмично зачитать друг другу какую-нибудь правду о нелегкой жизни. К странному жанру, который и не хип-хоп, и не гэридж, приклеилось название «грайм» – производное от прилагательного grimey (грязный), которым кто-то из журналистов обозвал звук искавших свою аудиторию треков.

Самым талантливым и проворным в формировавшейся субкультуре оказался Ричард Кауи, известный под сценическим именем Wiley, ныне именуемый «крестным отцом» грайма (он с микрофоном в начале видео выше). Делая треки на домашнем компьютере, переписывая их на винил и продавая по одной из фургончика, Wiley был первым, кто сделал хоть какие-то деньги на необычном увлечении. «Все это началось на домашних вечеринках, – рассказывал об истоках грайма The Guardian сам артист. – Мы ходили ди-джеями ко всем, кто устраивал тусовки на районе. О деньгах речи не шло. Просто думаешь – хочу подкатить к девчонке из того дома, она как раз будет на вечеринке в субботу – и идешь».

В начале 2000-х баттлы и треки транслировались через пиратские радиостанции и подпольные рэйвы – мрачная атмосфера текстов и агрессивная подача не позволяли претендовать на время в эфире легальных каналов. Лучшие из лучших обретали творческое бессмертие, попадая в серию видеокомпиляций Lord of the Mics. На одной из таких оказался баттл между футболистами Янником Болази, известным по игре за «Эвертон» и «Кристал Пэлас», и Брэдли Райтом-Филлипсом, лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Ред Буллз» и младшим братом Шона, долго игравшего за сборную Англии.

Первые годы грайм оставался увлечением энтузиастов. Вывести жанр на широкую аудиторию удалось Диззи Раскалу (он есть на двухминутном видео с Wiley ранее – парень на заднем плане в футболке с логотипом Nike на груди). В 2003 году его альбом Boy in da Corner, оставив в номинантах Coldplay и Radiohead, получил Mercury Prize – престижную в Великобритании музыкальную награду лучшему альбому по мнению экспертной группы.

Для полной интеграции грайма в мейнстрим не хватало дружбы с органами правопорядка. Полицию беспокоили тексты рэперов, в которых усматривались призывы к насилию. Дошло даже до публичной перепалки между рэпером Lethal Bizzle и будущим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. 

Говоря об уличной преступности, политик нашел виновных на радиостанции BBC Radio 1Xtra, которая иногда крутила грайм: «Кое-что из того, что там играет в субботу вечером, потворствует ношению оружия». Ответ Lethal Bizzle в The Guardian, красноречиво озаглавленный «Дэвид Кэмерон – дурак», сводился к тому, что Lethal Bizzle – голос улиц, а политики должны работать с молодежью. Не желая ругаться с избирателями, Кэмерон как бы согласился, но как бы и нет: «99% тех, кто слушает рэп, не будут ни на кого нападать. Проблемы начинаются там, где молодым и впечатлительным песня за песней рассказывают, что оружие делает тебя сильнее».

Грайм ушел в тень: кто-то нашел себе «настоящую работу», кто-то так и остался героем местных ночных клубов, а кто-то, как Диззи Раскал, вообще пошел куда-то в сторону поп-музыки, записав веселый трек с Шакирой.

Но когда в середине 2000-х у Wiley спросили, можно ли считать грайм мертвым, рэпер даже не задумался: «Неее, нужно время: чтобы создать новую сцену, может понадобиться 10, 15 или даже 20 лет». Кажется, он что-то знал – в 2008-м Wiley, когда-то давший грайму его депрессивное звучание, сам же его и смягчил, выпустив трек Wearing My Rolex, легкий электро-бит, который забрался аж на вторую строчку британского хит-парада. Его примеру последовали другие: более доступный звук и профессиональная аранжировка вывели грайм в мейнстрим.

Финальный же толчок, запустивший жанр в большой шоу-бизнес, пришел извне. В 2015 году американский рэпер-мегазвезда Канье Уэст был приглашен на BRIT Awards (британский аналог «Грэмми»). Вместе с ним на сцену вышли самые яркие представители грайма на то момент: Skepta, JME, Stormzy, Novelist и другие. Учитывая внимание прессы к каждому телодвижению Канье, о грайме заговорили. Тут-то и началось совместное путешествие двух самых модных развлечений Британии – футбола и музыки.

Футбол по уши в грайме: футболисты и рэперы ходят на одни вечеринки, в песнях есть отсылки к игре

Пересекающиеся аудитории, совместные тусовки и похожий стиль – жизни и, зачастую, поведения, со скандалами, любовью фанатов и неожиданными историями успеха – сделали английский футбол и грайм неразлучными друзьями. Хотя бы одна отсылка к именам, терминам и событиям из мира футбола есть практически в каждом треке. Вот лишь несколько примеров, список которых пополнится еще парочкой, пока вы будете это читать.

Kamakaze – Warm Up Sessions

Doing Giggs after games like his sister-in-law («Подрабатываю после игр, как жена брата Гиггза»)

Обыгрывается созвучность фамилии валлийца и слова gig (концерт, подработка), игра самого рэпера за полупрофессиональные английские команды и скандал с участием легенды «МЮ» и жены его брата.

Dave – Game Over

I made the girl come round and go low / Now I just call her Kanté («Я пригласил ее и заставил опуститься пониже, теперь я зову ее Канте»)

Словесный каламбур: имя футболиста – Нголо – звучит так же, как выражение go low, т.е. опускаться ниже для защиты ворот, как делает полузащитник «Челси», или для действий с партнером из женской команды, как в треке у Dave.

Merky Ace – Play Your Position (Beckham)

Yo, get a boot in the face like Beckham / Take man down in less than a second («Йоу,  бутсой в лицо, как Бекхэму – вырубаю чувака на месте»)

Merky Ace вспомнил легенду из раздевалки «МЮ», где Алекс Фергюсон, расстроенный поражением от «Арсенала» в Кубке Англии в 2003-м, якобы пнул бутсу куда-то в пустоту, а попал прямо в бровь Бекхэму.

Строчка в треке Риса Уэста под названием «Арсен Венгер» досталась даже Андрею Аршавину. Рэпер заявляет о намерении, как и его кумир Венгер, долго оставаться на высоте популярности и читает:

No, I won’t leave like Arsène, pass ‘em / Cause I’ve got tek, Arshavin barge him («Нет, я не уйду, как Арсен, пошли они, ведь у меня есть пушка – Аршавин, врежь ему»)

Связь рэперов с футболистами выходит далеко за пределы строчек в куплетах. В августе 2021-го Stormzy, самый популярный рэпер Великобритании прямо сейчас, во время концерта в Лидсе вытащил на сцену Джека Грилиша. Парни дружат со времен игры футболиста за «Астон Виллу». Stormzy появлялся на публике в футболке Джека, а также упоминал приятеля в треке Sore:

Slide in the middle like Grealish / My next hit’s bigger than my previous («Двигаюсь в центре, как Грилиш; мой следуюший хит будет еще круче»).

В свою очередь Джек использовал этот трек как музыкальную тему в своем инстаграме для нарезки лучших моментов в «Астон Вилле» и презентации фотосессии с Louis Vuitton.

Грайм играет и в раздевалке «Вест Хэма» благодаря Деклану Райсу, который упоминается в треке Khabib рэпера Don Strapzy:

I’m breaking up the play, I think I’m Declan Rice («Я прерываю ритм; мне кажется, я Деклан Райс!»)

Полузащитник рассказал, что песню заценила даже его мама: «Трек играл в машине, но она просила выключить эту фигню. Я ей говорю: «Мам, слушай дальше», и она потом такая: «Нихрена себе, там про тебя, ну-ка давай сначала включи!»

Своя грайм-суперзвезда недавно появилась и у «Ливерпуля». Трек Packs and Potions от местного тинейдж-рэпера Hazey собрал десятки миллионов просмотров в ютубе и тиктоке, а с самим артистом подписал контракт престижный лейбл Columbia Records. На видео суровый Ливерпуль: четкие пацаны в спортивных костюмах, боевые собаки, хмурое небо и, конечно же, «Энфилд».

Взлет Hazey не остался незамеченным: под постом артиста с видеоклипом в инстаграме Трент Александер-Арнолд, чья мураль виднеется за спинами парней, написал: «Красавчик 🔥, наносишь город на карту 🙌🏽». Позднее футболист и рэпер встретились лично. Артист по-прежнему скрывает свое лицо, но, похоже, это начало большой мерсисайдской дружбы.

Рэпер Yizzy, посвящающий треки любимому «Арсеналу», очень просто объяснил, как возникают такие союзы – кажется, опять все дело в вечеринках: «В прошлом году я встретил некоторых футболистов и рэперов на мероприятии по случаю релиза игры FIFA 20. В таких местах люди и становятся друзьями. Что-то типа «О, я слушаю твою музыку! А я слежу за твоей игрой» – и начинаешь выстраивать отношения».

Дружба с рэперами не без последствий – Лингард и Рэшфорд подтвердят

После того, как было опубликовано фото Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда с уже упоминавшимся Wiley, футболистам пришлось оправдываться. Дело в том, что в какой-то момент Wiley стал закидывать свои соцсети антисемитскими заявлениями, назвав евреев расистами и трусами, а также призвав чернокожее население идти на них войной. Твиттер и фейсбук заблокировали профили артиста, а ночные клубы Англии отказались предоставлять ему площадку для выступлений.

Может, никто и не обратил бы внимания на фото, но так совпало, что немногим ранее Лингард вместе с другими звездами АПЛ принимал участие в социальной кампании против антисемитизма. Марк Кейв, директор Национального музея Холокоста Великобритании, который тогда работал с футболистом, подливал масла в огонь: «Здорово, что Джесси был с нами в 2020-м, но сейчас мы лишь видим, как он стоит рядом с бесстыжим ненавистником евреев». 

Футболистам пришлось открещиваться от заявлений артиста похожими комментариями, как будто написанными одним юристом: «До меня дошла информация о фото, которое может быть неправильно понято. Хочу прояснить – я не поощряю никакие формы расизма!» Маркус добавил, что полностью осуждает видео, в котором Wiley риторически спрашивал евреев: «Вы думаете, Гитлер просто так вас ненавидел?» Сам Wiley извинился за обобщения, уточнив, что тирада была направлена лишь на его бывшего менеджера-еврея, а не на весь народ.

Несмотря на очевидный риск, с рэперами подружились не только футболисты, но и бренды; все ради большего маркетингового охвата и выхода на новые аудитории.

Клубы + бренды + грайм = коллаборация, особенно, когда нужно что-то красиво продать

В 2016-м «МЮ» объявил о возвращении Поля Погба на «Олд Траффорд» за рекордные 90 млн фунтов. Вместо ванильного представления новичка через пресс-конференцию и фото с эмблемой клуба, в adidas придумали для француза кое-что поинтереснее. О переходе объявили стильным видео, где Stormzy, поклонник «МЮ», фристайлит в футболке Погба, а сам футболист демонстрирует свой танцевальный талант. 

По заявлениям создателей, видео произвело нужный эффект: клип набрал 30 млн просмотров и сотни упоминаний в прессе, а adidas за три недели после перехода полузащитника продал 190 млн футболок с фамилией француза на спине.

В 2017-м тренд подхватили и в Nike, превратив презентацию новой формы «Тоттенхэма» в серию стильных релизов с рэпером AJ Tracey, фанатом «шпор». Сначала устроили мини рейв-вечеринку, где музыкант представил новую футболку болельщикам, получившим специальное приглашение от клуба.

Потом вылили в твиттер вирусное видео с Кейном, Соном и самим AJ Tracey, где последний рассказывает о своей любви к клубу. А закончили официальным видеоклипом на трек исполнителя False 9 (Ложная девятка), который объединяет все презентации одной музыкальной темой.

Коллаборация вышла настолько успешной, что AJ Tracey теперь в разном виде привлекают к презентациям формы почти каждый сезон, а его треки играют на стадионе «Тоттенхэма». Сам же артист, похоже, завел приятельские отношения с главными людьми в команде.

Embed from Getty Images

AJ Tracey и Харри Кейн [Фото]

Embed from Getty Images

AJ Tracey, Антонио Конте и Фабио Паратичи [Фото]

Не отстают от тренда и разработчики компьютерных игр. В числе саундтреков к FIFA 21 оказались сразу несколько композиций ведущих британских рэперов. В режиме уличной игры VOLTA можно услышать песню Stormzy и Aitch – Pop Boy, а также увлекающий в приятную рефлексию трек Location от Dave в коллаборации со звездой авробита Burna Boy. Такая работа с глобальными брендами помогает британским рэперам выйти на зарубежные рынки.

Грайм стремился в США, но, похоже, ему хорошо и в Англии

Достижения грайм-рэперов в последние 10 лет впечатляют. Stormzy и Dave выигрывали премию BRITs в главной номинации «Альбом года» в 2018-м и 2020-м соответственно, составив компанию другим всемирно известным британским обладателям награды за последнее десятилетие, в числе которых Адель, Dua Lipa и Эд Ширан. Треки Диззи Раскала и AJ Tracey достигали платиновых отметок в 300 тыс проданных копий в Великобритании, а у Stormzy теперь есть своя восковая фигура в Музее мадам Тюссо.

Непокоренным для грайма пока остается лишь главный музыкальный рынок мира – США, – и какое-то время британские рэперы старались этот пробел заполнить. Однако избалованная публика к импортному рэпу отнеслась прохладно. В интернете есть масса видео, где американцы со снисходительными ухмылками записывают свою реакцию на британский рэп (да, такие видео есть не только на треки Скриптонита и Pharaoh), признаваясь, что никогда ни о каком Stormzy не слышали. 

Тем не менее грайм существует, а британские звезды даже могут позволить себе отказать предложениям из-за океана, как сделал тот же Stormzy. Во время записи трека Take Me Back to London с Эдом Шираном в студию по приглашению Эда приехал добавить свой куплет американский рэп-магнат Jay-Z. В какой-то момент он спросил Stormzy, что тот думает о треке, на что британец ответил: «Если б ты не спросил, мы бы просто его записали, и я бы слова не сказал, но раз ты спросил… это песня о Лондоне, и я не вижу тебя в ней». Шокированный Jay-Z спорить не стал, а композиция и без него на протяжении пяти недель успешно держалась на первой строчке британского хит-парада.

И если вам еще не довелось познакомиться с жанром, предлагаем дать грайму шанс и послушать с друзьями пару треков перед просмотром футбола в выходные. Вы точно видели рэп на фоне Таймс-сквер, пляжей Майами и бассейнов Лос-Анджелеса, но видели ли вы рэп на фоне Биг-Бена и Вестминстерского дворца?

Возможно, это парень говорит: «Подписывайтесь на блог, чтобы не упустить новые материалы!»

Фото: Gettyimages.ru/Anthony Devlin, Clive Brunskill; globallookpress.com/Manjit Narotra via imago-images.de; madametussauds.comtrappedmagazine.cominstagram.com/trentarnold66; instagram.com/jackgrealish

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные