Дуэйн Уэйд забивает победный бросок за «Майами»

Перед сегодняшним матчем против «Филадельфии» Дуэйн Уэйд написал на своих кроссовках имя Хоакина Оливера, одной из жертв массового убийства в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд.

.@DwyaneWade pays his respects to Joaquin Oliver, the Parkland shooting victim who was buried in his jersey 🙏 pic.twitter.com/VStV4rlKId — Bleacher Report (@BleacherReport) 28 февраля 2018 г.

Сам Оливер был похоронен в игровой майке Уэйда, его родители рассказали, что он был очень рад возвращению Уэйда в «Хит», которое состоялось за неделю до трагических событий.

Уэйд посвятил этот сезон погибшему школьнику и сразу начал подкреплять слова делом, забросив победный бросок – как в старые-добрые времена, степ-бэк со средней, с отклонением, через более высокого и молодого защитника. Разве что форма непривычная.

Всего в матче Дуэйн набрал 27 очков, а «Хит» догнали «Сиксерз» по победам в сезоне (32).

«Важная победа. Скоро плей-офф. Нам нужна была такая победа, как эта. Не показали идеальную игру, всем пришлось постараться в концовке, чтобы добыть эту победу. Теперь у нас отличное настроение».