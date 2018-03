Дуэйн Уэйд забивает победный бросок за «Майами»

Перед сегодняшним матчем против «Филадельфии» Дуэйн Уэйд написал на своих кроссовках имя Хоакина Оливера, одной из жертв массового убийства в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд.

.@DwyaneWade pays his respects to Joaquin Oliver, the Parkland shooting victim who was buried in his jersey 🙏 pic.twitter.com/VStV4rlKId