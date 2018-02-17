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Sports.ru NBA
    Блог Видео НБА

    Дуэйн Уэйд забивает победный бросок за «Майами»

    Теги НБА Майами Дуэйн Уэйд Бен Симмонс Филадельфия видео

    Перед сегодняшним матчем против «Филадельфии» Дуэйн Уэйд написал на своих кроссовках имя Хоакина Оливера, одной из жертв массового убийства в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд.

    Сам Оливер был похоронен в игровой майке Уэйда, его родители рассказали, что он был очень рад возвращению Уэйда в «Хит», которое состоялось за неделю до трагических событий.

    Уэйд посвятил этот сезон погибшему школьнику и сразу начал подкреплять слова делом, забросив победный бросок – как в старые-добрые времена, степ-бэк со средней, с отклонением, через более высокого и молодого защитника. Разве что форма непривычная.

    Всего в матче Дуэйн набрал 27 очков, а «Хит» догнали «Сиксерз» по победам в сезоне (32).

    «Важная победа. Скоро плей-офф. Нам нужна была такая победа, как эта. Не показали идеальную игру, всем пришлось постараться в концовке, чтобы добыть эту победу. Теперь у нас отличное настроение».

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