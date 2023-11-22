Вся НБА ненавидит Руди Гобера. Но почему?!

Нелюбовь – это не всегда резкая антипатия или ненависть, это чувство, количество оттенков которого с лихвой перекроет название опостылевшего бестселлера, канувшего в безвестность. Зудящая неприязнь, назойливая зависть, раздражение, вызванное неблагозвучным акцентом, удивление из-за неумения принять очевидное решение – все это обилие эмоций маскируется под ту или иную степень неприятия, которое в зависимости от дня недели, настроения или гороскопа способно принимать тяжелые формы.

Как говорил персонаж одного великого сериала: «Дорогая, ненависть – это сильное слово. Я ненавижу нацистов. У меня есть бывшая жена. Она меня, скажем так, беспокоит».

Так что, когда я читаю, что Руди Гобера ненавидят буквально все, то считаю это преувеличением. Но, когда вижу, что подобный вывод сделан по итогам анонимного опроса The Athletic 108 игроков НБА – это меня, скажем так, беспокоит.

Гобера недолюбливают соперники, а также бывшие и нынешние партнеры

Беспокоит не столько сам факт неприязни к французскому центровому, а многолетняя живучесть подобного отношения. Гобер в лиге 10 лет, трижды ездил на Матчи звезд, 6 раз попадал в сборные лучших защищающихся игроков, четырежды оказывался в сборных лучших игроков сезона, трижды признавался лучшим защищающимся игроком лиги (больше только Мутомбо и Уоллес – по четыре раза). И все это время мы наблюдаем пренебрежительное отношение к игроку, которого никогда особо не считали грязным, подлым или каким-то высокомерным.

Можно было бы предположить, что Гобер бесит не самым приятным сочетанием бесконечных симуляций и нытья (хотя поклонникам Леброна это же не мешает облизывать их любимца).

Или что так реагируют на его рост. В современной НБА – если ориентироваться на заголовки видео в YouTube – француз заменил Шона Брэдли в роли любимой шпалы для самоутверждения .

Или, скажем, что это просто злобная реакция на человека, который оказывает столь сильное воздействие на игру, что превращает свои команды в статистически самые эффективные защитные системы, пугая всех под щитом .

Вот только все это слишком поверхностно: едва ли не самую жесткую реакцию на Гобера на протяжении всей его карьеры демонстрируют его одноклубники.

Донован Митчелл пассивно-агрессивно воевал с ним в «Юте» много лет: Гоберу не нравилось, что защитник не дает ему мяч; что не нравилось маленькому, тот так толком не объяснил. О его раздражении в течение нескольких сезонов узнавали от инсайдеров, а сам он рассуждал о том, что пара просто «не сработалась».

«Мы подарили «Юте» множество особенных моментов. Но, знаете, в конечном итоге, мы так и не довели дело до конца. Чтобы там люди ни чувствовали или говорили, у нас с Руди прекрасные отношения, несмотря ни на что. Просто у нас не получалось взаимодействовать на площадке. Я не испытываю ненависти к Руди. Он не ненавидит меня.

Мы не сработались в баскетбольном плане. Я часто ощущаю, что мы живем в мире, где все должны ненавидеть друг друга, но это не тот случай. Иногда он не мог подстроиться под меня, иногда я не мог дать ему то, что он просил. Так бывает», – рассказал Донован Митчелл в интервью после обмена в «Кливленд».

Это были бы обычные слова, формальная благодарность и признание неудачного сотрудничества, если бы не другие ремарки.

«Если я лучший защищающийся игрок лиги, я обороняюсь против лучшего игрока соперника. Без всяких «но» и «если». Я не меняюсь на других игроков, не теряю его из вида, я преследую только его. Никакого неуважения по отношению к Ройсу О’Нилу или кому-то еще, но если я лучший защищающийся, я не играю против Ройса О’Нила. Я играю против Майка Конли, против Донована Митчелла, не даю бросать Богдановичу. Тем временем, у «Юты» есть Руди Гобер, который защищается против Джарреда Вандербилта. Каждый раз, когда я слышу, что он лучший защищающийся, то думаю: «А, это неважно», – чихвостил Патрик Беверли центрового «джазменов», когда проиграл ему титул лучшего защищающегося.

И снова. Слова Беверли можно списать на зависть. Но опять же, то же самое мы постоянно слышим от его одноклубников.

«Думаю, что защита Гобера – это предубеждение в головах людей. Думаю, он даже не в состоянии делать нормальные блок-шоты. Люди просто видят его и говорят: «Оу, у них есть Руди Гобер». А я отвечаю им: «Брось, он такой же, как и все остальные». На мой взгляд, лучшим защитником в лиге является Порзингис. Всякий раз, когда я выхожу на него, у меня не бывает возможности поставить через него, понимаете, о чем я говорю? Так что, я не понимаю, почему мы не можем закончить эти разговоры насчет Гобера… Он не вселяет страха в мое сердце», – говорил Энтони Эдвардс до перехода француза в «Миннесоту».

А вот что после.

«Может ли Гобер играть в более современной манере? Слушайте, если Руди бросит трехочковый в настоящей игре, я просто уйду с площадки. Вот просто возьмите и замените меня», – потешался уже над одноклубником Гобером все тот же Эдвардс.

Конфликты Гобера и его партнеров по команде не ограничиваются только лишь едкими комментариями. Достаточно вспомнить недавнюю потасовку француза с Кайлом Андерсоном во время тайм-аута.

Еще до конфликта более-менее четко всеобщие претензии к Руди Гоберу сформулировал Д’Анджело Расселл.

«Расселл не скрывал свое разочарования по поводу Руди, – рассказывал в прошлом году инсайдер «волков» Джон Кравчински. – Тем, что тот не может поймать передачи, тем, что промахивается из-под кольца, тем, что из-за него у «Миннесоты» проблемы в нападении. Это отношение пронизывало раздевалку клуба. Я уверен, что нечто подобное ощущали и другие, но мне кажется, они рассуждали так: «У Руди контракт на 40 миллионов, надо понять, как нам лучше действовать».

Мы заходили в раздевалку и видели, как ДиЛо постоянно жалуется. Тренеры и игроки из других клубов слышали, как он ругался на Руди во время матчей. Было ощущение, что Расселл крайне недоволен и даже не стремится найти какой-либо компромисс, чтобы этот обмен стал менее неудачным».

Короче, из всех этих примеров можно вывести как минимум одну причину всеобщего раздражения по поводу Руди Гобера. И соперники, и партнеры считают его переоцененным – и в плане многомиллионного контракта, и в плане восприятия в медиа как одного из лучших защитников в истории . И в командах самого француза это все усугубляется его ограниченностью в нападении: игра многих малышей страдает из-за него (или, как минимум, они это так воспринимают) – из-за того, что Гобер не ловит мячи, а из-за его ограниченности проникновение в «краску» осложняется.

В апреле The Athletic провел анонимный опрос среди 108 игроков лиги, и ни один из них не назвал Гобера лучшим защищающимся. Список возглавил Дрю Холидэй: ему досталось 28,7% голосов. Помимо него было названо еще 22 фамилии, но французского центрового среди них не числилось. При том, что по итогам прошлого сезона он набирал в среднем 11,6 подбора и 1,4 блок-шота, а его резюме по количеству индивидуальных призов и влияния на защиту превосходит достижения любого действующего игрока.

Зато француза упомянули в топ-5 самых переоцененных игроков лиги. С 5,6% голосов Руди занял четвертое место, пропустив вперед призовую троицу во главе с Трэем Янгом.

Гобер – ограниченный игрок, и осознание этого факта буквально доводит его до слез. Это бесит еще больше

Персональная статистика Руди и его индивидуальные награды ясно дают понять, в чем он хорош сам по себе, но вот разговоры о том, насколько успешна может быть команда с Гобером в составе, ведутся примерно с момента его прихода в лигу. Болельщики на реддите давно называют его «багетным Бийомбо».

Для современного баскетбола Руди довольно лимитированный игрок, и отсутствие трехочковых вовсе не главная проблема. Радиус его действий ограничен «краской» и выход за ее пределы становится для француза чем-то пугающим и неизведанным, сродни выходу в открытый космос. Подняться наверх Руди способен исключительно для постановки заслона. Наличие такого игрока, как Гобер, сокращает количество атакующих опций и не позволяет задавать высокий темп нападению. Руди – это так или иначе обуза для своей команды на половине соперника, сколько бы там ни считали «скрин-ассисты».

Казалось бы, можно простить за его исключительное умение обороняться, но и оно частенько дает сбои.

Медленный Руди эффективен лишь на ближней дистанции, да и там его могут накрутить либо за счет скорости, либо благодаря обманным движениям. Плюс, все достоинства Гобера меркнут перед маленькими пятерками, способными разбрасывать мяч по периметру и атаковать издали без всякого намерения идти под кольцо. Не очень полезен Гобер и в защите против раннего нападения: центровой просто не готов возвращаться в оборону на таких скоростях.

Эти червоточины в его игры становятся предметом разговоров о том, что Гобер – игрок старой формации, не принадлежащий к элите НБА. Доминирование «Юты» в регулярке заставляло журналистов, особенно местных обозревателей, указывать на то, что лидер «джазменов» не может не входить в Топ-10, раз он в одиночку превращает свою команду в лучшую защиту лиги. И это в свою очередь порождало всестороннее изучение всех дефектов француза, объяснение его переоцененности и в конечном счете оборачивалось против него: он чуть ли не единственный игрок в истории, которого из года в год уничтожали за то, что он побеждает в регулярке, а первое место «Юты» преподносилось как некое мошенничество, порожденное прохвостом Гобером .

Гобер мог бы использовать подобную оценку в качестве мотивации и работы над расширением арсенала своих навыков, но вместо этого он все время жалуется и плачется .

Жалуется, что ему не дают приз лучшего защитника: «Если бы кто-то, кого не звали Руди Гобер, делал то, что я делаю в этом году и так влиял на игру, то он был бы фаворитом… Почему меня штрафуют за то, что я стабильно играю каждый сезон?!»

Или выдает следующие перлы.

«К сожалению, таково новое поколение, и я не виню их. Они – продукт нашего общества. Распространяют ненависть, потому что внутри они действительно несчастливы, и это печально», – бороздит недра глубокого смысла Гобер в своих соцсетях.

Даже самый трогательный момент в карьере француза – он рассказывал, как его мать узнала, что он не поедет на Матч всех звезд, и заплакала, после чего сам расплакался – превратился в повод его почмырить. Дрэймонд Грин прямо в прямом эфире душил Руди Гобера за то, что тот «плакал из-за того, что его не вызвали на Матч всех звезд». Хотя это, мягко говоря, некорректная интерпретация того, что произошло.

Все это приводит к тому, что Гобер воспринимается не просто как неуклюжий гигант, статистическое влияние которого переоценено (тут всегда вспоминают, что минусы центрового всплывают в плей-офф). Но еще и как человек, к которому, как минимум, его коллеги не испытывают никакой симпатии – якобы из-за его сверхэмоциональности, из-за того, что он ведет себя слишком вызывающе и требует слишком многого . Самый знаменитый в этом смысле момент – это смахивание мяча на последних минутах матча с «Портлендом». Гобер после игры и сам признал, что судьи были неправы, но все запомнили, что во время игры он всем своим видом показывал собственную правоту.

Это все усугубляется тем, что француз при своих габаритах остается человеком преступно доброжелательным и незлобивым. Он регулярно публикует видео боксерских тренировок, подписи под которыми явно намекают на готовность дать отпор обидчикам. Но когда дело доходит до драки, предпочитает либо самоустраняться, либо наводить суету, расхлебывать которую вынуждены его одноклубники.

Он делал так в «Юте».

И продолжает в «Миннесоте».

Из-за подобного поведения к Гоберу брезгливо-недоброжелательное отношение. Каждый знает, что Руди не тот человек, который пойдет в ответку с открытым забралом.

И вот его душит Дрэймонд Грин.

Задирает Дуэйн Дэдмон.

А Малик Бизли поясняет за джентльменский этикет НБА.

И опять же, после инцидента с Дрэймондом Грином даже Патрик Беверли, цитировавшийся выше, возмутился из-за того, как пассивно вели себя одноклубники, не спешившие выручать товарища из захвата. Спасибо уже на том, что хотя бы не помогали форварду «Уорриорс».

Наверное, при должном настрое Гобер мог бы заматереть и в определенные моменты проявить готовность к конфронтации. Хотя даже другое поведение ничего бы не изменило. Ведь француз в опале еще и в связи с факторами, напрямую от него не зависящими.

Гобер оказался «нулевым пациентом» в период ковида, а потом переписал правила трансферного рынка

Француз и сам уже неоднократно корил себя и вымаливал прощения за скепсис относительно ковида, но как забыть такое.

Всю эту пантомиму Руди проделывал, уже будучи зараженным ковидом – первым игроком НБА из многих.

«Это был первый день, когда мы узнали, что СМИ не будут брать у нас интервью, поскольку не смогут находиться рядом с нами. Сейчас понятно, что на тот момент мы многого не знали. Я сделал это только для того, чтобы попытаться немного поднять всем настроение. Конечно, если бы я мог вернуться в прошлое, я вел себя иначе. Хотел бы отнестись к этому более серьезно, и надеюсь, что все остальные поступят так же», – оправдывался потом Гобер.

Можно сколько угодно говорить, что так могло случиться с каждым, но теперь ничего не изменит того факта, что произошло это именно с Руди Гобером, и в той ситуации он поступил максимально неуместно.

«Я был зол. Я был взбешен, когда узнал что у Руди позитивный тест, а потом точно такой же оказался и у меня. У меня сложилось впечатление, что весь мир смотрит на нас и идентифицирует меня с ним, а его с этим поступком», – признавался позже Донован Митчелл.

Так, к имевшимся у него титулам переоцененного игрока и вечно жалующегося хлюпика Гобер добавил награду «самого фартового вирусолога-первооткрывателя».

Та история серьезно отразилась на и без того непростых отношениях Донована Митчелла и Гобера, поэтому перестройка «Юты» была вопросом времени. Но то, что начало этой стройки начнется со взрыва, который снесет не только фундамент команды, но и основы трансферной политики лиги не ждал никто. «Миннесота» отдала за Гобера четыре пика первого раунда, один обмен пиками, права на Уокера Кесслера, а также Малика Бизли, Патрика Беверли, Джарреда Вандербилта и Леандро Больмаро. В лиге не было ни одного генменеджера, который бы счел такой пакет адекватным. СМИ, болельщики, аналитики и сами игроки сходились в том, что эта колоссальная переплата за игрока с набором умений Гобера, находящегося на пятилетнем контракте стоимостью 205 миллионов .

«Если ты набираешь 11 очков и получаешь 200 миллионов, то 38 очков принесут вам контракт стоимостью в 600 миллионов долларов, верно?» – заметил в одной из своих многочисленных колких реплик Шак, который также ненависть к Гоберу никогда не скрывал.

Это был не просто трансфер – это был прецедент, на который с того момента стали ссылаться все агенты и генменеджеры при ведении переговоров. Фраза «Хотите сказать, что наш парень стоит меньше Руди Гобера?!» стала крылатой. Рынок стал действовать иначе благодаря отчаянию «Миннесоты» и нескладной фигуре центрового, придавшим трансферной политике аналог обязательной наценки. Был бы это Кевин Дюрэнт или Шэй Гилджес-Александер никто слова бы не сказал, но это был французский центровой, и без того нервировавший всю НБА.

Гобер же продолжал вербально парировать слова критиков, но своей плаксивой манерой распалял их еще больше.

«Если люди хотят продолжать негативно отзываться обо мне или о том, что я делаю, это их проблемы. Это лишь показывает, кто они такие. Я всегда буду рад за людей, преодолевающих трудности. И я один из этих людей», – намекал на свою роль великомученика Гобер.

Сейчас, после того как Гобер оказался в «Миннесоте», разговоры о нем поутихли, но это не оттого, что к нему стали лучше относиться. Просто от него перестали требовать больше, как это было в «Юте», где он был одним из двух лучших игроков. В «Миннесоте» есть Таунс и Эдвардс, определяющие атаку «волков» да и всю игру в целом. Гобер, безусловно, важен, но от центрового которому в этом году перевалило за 30, уже никто не ждет никакого прогресса, главное – чтобы он продолжал стабильно держать свой уровень.

И будьте уверены, стоит ему на каком-то отрезке просесть, тут же появятся люди, которые поспешат напомнить о том, сколько за него отдала «Миннесота», какой у него контракт, кто принес ковид в лигу и кого винить в начале великой французской революции 1789 года.

Фото: East News/AP Photo/Jed Jacobsohn; Gettyimages.ru/David Berding, Ethan Miller, Kevin C. Cox, Alex Goodlett