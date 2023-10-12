А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Современное мироустройство во всем его противоречии и несовершенстве легко позволяет заподозрить материал абсолютно на любую тему в попытке словить хайп. Всевозможных повесток так много, а их актуальность отстаивает столь рьяно, что усмотреть крамолу при желании можно даже в описании апельсина.

Чего уж говорить о смене религии и поиске обновленного себя, как в случае с Домантасом Сабонисом, для которого иудаизм постепенно становится не просто верой, но и фундаментом его семейного счастья.

Сабонис изучает иудаизм более двух лет. У него есть личный куратор, а еврейская община Сакраменто восхищается им

Литовец, родившийся в Портленде, сформировавшийся и выросший в Америке да еще и обратившийся в иудаизм – образ, который одновременно видится продуктом глобализации и мишенью для высказываний самой разной степени терпимости. И можно быть уверенным, что зловонных комментариев хватило бы не на одну плотную рабочую смену модераторов, если бы речь не шла о Домантасе Сабонисе – не просто отличном баскетболисте, но и весьма обстоятельном парне.

Интересоваться иудаизмом он начал чуть более двух лет назад и долгое время прилагал немалые усилия, чтобы его религиозные устремления не стали публичным достоянием. Сейчас можно сказать, что конспиратор из него не менее талантливый, чем игрок, поскольку о его готовности принять иудаизм стало известно относительно недавно и не без помощи самого Сабониса. В одном из послематчевых интервью для TNT Домантас закончил общение с Шаком и Чарльзом Баркли словами: «Ок, а теперь позвольте мне написать раввину, чтобы узнать чуть больше об иудаизме». И как выяснилось чуть погодя, фраза не была позой или дешевой агиткой.

« После того как он сделал трипл-дабл в матче против «Хьюстон Рокетс», я получил сообщение: «Эй, мы можем найти время, чтобы поучиться?». Я только и ответил: «О, да, конечно. Ты настоящий» . Я имею в виду, что для него это не просто интерес или способ расширить религиозный кругозор. Он действительно идет к тому, чтобы отождествляться с иудаизмом. Он постоянно задает вопросы касательно правил и обычаев, он соблюдает кашрут и посещает только кошерные лавки и магазины. У него установлены мезузы (свиток пергамента с молитвами, размещающийся у входа в дома иудеев), он читал трактат «Мегилат Эстер» во время священного праздника Пурим. Он действительно хочет стать частью иудаизма», – утверждает раввин Эрез Шерман.

Шерман – одна из влиятельнейших фигур в еврейском сообществе Калифорнии. Он служит в Синайском храме Лос-Анджелеса начиная с 2014 года, ведет подкаст «Раввин в кулуарах» и вообще является публичной личностью с обширными связями, в том числе и в НБА. Когда Кайри Ирвинг оказался в центре внимания в связи со своими антисемитскими постами в соцсетях, именно Шерман был гостем на всех более-менее значимых баскетбольных ток-шоу.

Сейчас к своим многочисленным должностям и обязанностям Шерман добавил просветительскую деятельность в качестве персонального куратора Сабониса. Из-за плотного графика баскетболиста большинство занятий проходит онлайн, но ребе уверен, что это ничуть не мешает обучению литовского центрового.

«Понимаю, что многие ассоциируют институт религии с чем-то архаичным и консервативным, но это не должно мешать им воспринимать веру как нечто вневременное и актуальное всегда. Возможности, предоставленные нам в XXI веке, делают религию интереснее и доступнее. Особенно, если человек действительно заинтересован в том, чтобы стать ее частью. Именно к таким и относится Домантас. Он живет в бешеном ритме, его тело работает на пределе физических нагрузок, но ему интересна иудейская религия, он хочет приобщиться к ней: интернет, Zoom дают ему такую возможность . Не вижу здесь никаких противоречий», – заключает Шерман.

Религиозный энтузиазм литовца поддерживает не только Шерман.

«Меня вдохновляет то, что делает Сабонис. Важно понимать, что это его индивидуальный выбор, и еврейский народ всегда очень ясно и настойчиво подчеркивает, что мы не проповедуем обращение. Это не то, что мы делаем. Но, когда человек решает стать иудеем, стать частью нашей веры, великих традиций, нашей истории и нашей боли, это многое значит для нас», – признался в интервью Sacramento Bee мэр Сакраменто Даррел Стэйнберг.

У Сабониса установились тесные отношения с раввином Менди Коэном из Хабада в Сакраменто. Домантас часто посещает различные мероприятия, связанные с иудейскими торжествами, культурными датами и благотворительными начинаниями. Так в честь праздника Пурим он спонсировал розыгрыш суфганий (традиционные еврейские лакомства типа пончиков) на домашней игре «Кингз».

Наставник игрока не устает восхищаться неутомимостью баскетболиста. И тут самое время заметить, что Эрез Шерман возник в жизни Сабониса не сам по себе, его Домантасу представила супруга литовца Шашана, которая как раз училась в Синайском храме, где все эти годы служит ребе Шерман.

Собственно, избранница литовца, а также ее родословная и фигурируют среди основных причин, по которым Сабонис намерен стать иудеем.

Жена Сабониса – еврейка из уважаемой семьи, наследница фитнес-империи и бывшая «лейкер герл»

Шашана Розен родилась и выросла в Лос-Анджелесе в преуспевающей еврейской семье, и уже с самого детства религия была для нее не на последнем месте. Она посещала еврейскую среднюю школу Milken Community High School, а позже отучилась в том самом Синайском Храме.

Ее отец Джимми Розен с 1986 года является президентом Fitness Blowout, компании по производству оборудования для фитнеса и владеет тренажерным залом Super Gym Fitness and Sports Academy. Мать Шашаны – Тиффани Цвик Розен – занимается благотворительностью и организацией праздничных мероприятиях. У Розен многодетная семья, в которой помимо Шашаны есть еще два сына (Сейдж и Шай) и три дочери (Шейни, Саша и Шайя)

Состоятельность родителей, их связи и место дислокации семьи фактически отрезали для детей все пути к отступлению: большая часть из них так или иначе связаны с богемными профессиями.

Сестра Шашаны Саша – фотограф и оператор. Сейдж Розен – профессиональный танцовщик, выступавший в шоу «Танцы со звездами: юниоры» и звезда TikTok с 4 миллионами подписчиков.

Сама Шашана тоже не понаслышке знает о пластике и хореографии. В не столь далеком прошлом она работала моделью и танцовщицей в группе поддержки «Лейкерс». Так что в мир НБА она была вхожа и до знакомства с Сабонисом. Несколько лет назад она вместе с братом Шайем организовала танцевальную студию для детей под названием The Movement – LA, где занималась преподаванием. Педагогика и работа моделью для глянца и музыкальных клипов позволили ей покинуть группу поддержки, но посещать баскетбол девушка не бросила. После одного из матчей она и встретила Сабониса в ресторане Catch.

Пара довольно долго держала подробности своих отношений в секрете, но начиная с 2019 года Домас и Шашана начали приучать общественность к мысли о неминуемой свадьбе публикациями совместных фото в соцсетях.

В сентябре 2020 года Сабонис сделал девушке предложение, а в августе 2021-го влюбленные обвенчались под строгим надзором раввинов.

У пары есть годовалый сын Оливер Тайгер Сабонис, которому религиозная семья дала также еврейское имя – Шайло, а в августе у них родилась еще и девочка.

Оба ребенка будут воспитываться в соответствии с еврейскими традициями, учить иврит и тору.

Судя по всему, особых альтернатив не было и у Сабониса.

«Мы обсудили это в первую же неделю нашего знакомства. Я практикующая еврейка из очень ортодоксальной семьи, была ею всю свою жизнь и никогда не поменяюсь. Не готова была сделать свою религию частью какой-либо договоренности или компромисса », – откровенно призналась Шашана.

Для кого-то, возможно, эти слова прозвучат радикально, но раз среди основных качеств Домантаса многие отмечают обстоятельность и вдумчивость, стало быть, он знал, на что шел.

Представители иудаизма ждут Сабониса и уже сейчас называют его лучшим иудейским игроком в НБА со времен Дольфа Шэйса

Судя по тому, какими темпами литовец изучает иудаизм и насколько активно этому способствует его окружение, ни о каких «если» речь не идет, вопрос, скорее, звучит – как скоро?

Тем не менее, уже сейчас представители еврейского сообщества намекают на то, что Сабониса вполне правомерно рассматривать в качестве именно иудейского баскетболиста.

«Евреи прочно ассоциируются с историей и культурой американского спорта. Они играли в бейсбол и баскетбол в этих городах, в этих кварталах и домах. Еврейские иммигранты рассматривали спорт как способ ассимиляции. Если вы оглянетесь назад, 75 с лишним лет назад евреи по большей части жили в многоэтажках и находились в стесненных условиях. Там в ограниченном пространстве они и привнесли свой стиль в игру. Больше игры в пас, больше командных взаимодействий, евреи сделали баскетбол более интеллектуальным. Все эти же качества я вижу в игре Домантаса. Я в курсе, что он рожден не в еврейской семье и находится в процессе принятия иудаизма, но в его игре определенно есть что-то еврейское », – уверен автор книги «Когда баскетбол был еврейским» Даглас Старк.

Не скрывает своих ожиданий и ребе Шерман.

«Даже будучи баскетболистом, Домас собирается прожить жизнь с тем серьезным знанием, которое он сейчас усваивает. И как только он закончит свой путь и станет иудеем, думаю, что он сможет достойно представлять наше сообщество. Ему по силам стать одним из величайших иудейских баскетболистов всех времен, таким как Дольф Шэйс . Мы ждем это, верим в это и не сомневаемся в Домантасе», – напутствует Шерман.

Чаяния приверженцев иудаизма не беспочвенны. И если насчет Шэйса и его наследия (чемпион НБА, 12 Матчей звезд, член Зала Славы и один из 75 лучших игроков в истории НБА) надо еще поглядеть, то по поводу современности никаких сомнений быть не может. Сейчас вокруг лиги с попеременным успехом выделяются лишь два игрока: Дени Авдия из «Уизардс» и Райан Турелл из команды G-лиги «Мотор Сити Круиз», фарм-клуба «Пистонс». И тот, и другой объективно не конкуренты Сабониса. Может быть, мог поспорить Амаре Стаудемайр, под конец карьеры он принял иудаизм и последние сезоны провел в составе «Хапоэля» из Иерусалима, частью акций которого владел на тот момент. Но «S.T.A.T.» уже давно на пенсии, правда, былой напор не растерял: чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать его мнение по поводу палестино-израильского конфликта.

Сабонис пока не готов оперировать подобными тирадами, в его соцсетях тишь да гладь и ни намека на резкую оценку происходящего. В чем-то можно ему позавидовать, сын великого литовского центрового явно не принадлежит к той категории людей, которые в зависимости от ситуации имеют свойство становиться дипломированными вирусологами, опытными военачальниками, матерыми политологами и знатоками тысячелетних религиозных конфликтов.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; Instagram/shushsabonis