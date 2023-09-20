А задумка еще более спорная, чем название.

Когда ты вынужден объяснять, что хотел сказать, назвав фильм так, а не иначе – это, в принципе, неважнецкий старт. А Стеф Карри в ходе раскрутки своего документального фильма «Недооцененный» делал это во время практически каждого интервью.

И действительно, традиционное понятие недооцененного игрока сложно сопоставить с Карри, который родился в обеспеченной семье профессионального баскетболиста и с малых лет, как губка, впитывал в себя профессиональный этикет, нюансы и традиции НБА. Многие бы назвали это естественной средой обитания Стефа и его брата Сэта, но найдутся и те (думаю, немало), кто вполне обоснованно квалифицируют это как привилегии. Вот и вынужден он если и не оправдываться, то предлагать зрителям копошиться в потаенных смыслах.

«Слово «недооцененный» может означать много разных вещей. Признаю, что мой отец отыграл в лиге 16 лет, и все время, что я находился рядом с ним, я был окружен величием, которое наблюдал на тренировках, где игроки ежедневно шлифовали свое мастерство», – соглашается Карри.

По-своему он абсолютно прав. В конечном счете одна из главных прелестей любого произведения, будь то фильм, книга или картина – поиск зрителем собственного, близкого ему смыслового наполнения. Однако главная загвоздка в том, что магистральная арка «Недооцененного» как раз выстроена таким образом, что не оставляет зрителям маневра для размышлений и поиска альтернатив.

Фильм ощутимо страдает от слабой драматургии. В успешности концепции сомневался даже режиссер

Да, для документального фильма тоже пишутся сценарии, выстраиваются сюжетные арки и конструируется конфликт. Значимость именно этих составляющих фильма о Карри его создатели недооценили особенно явно.

Фильм по большей части лавирует между двумя временными линиями – частый прием, к которому прибегают кинематографисты, чтобы обозначить точку «А» (период с которого герой начинает свое развитие) и затем вкрадчиво выписать точку «В» (куда герой добрался, благодаря своим героическим усилиям).

В первом случае – это сезон Карри в команде университета Дэвидсон, по итогам которого разыгрывающий затаскивает ее в элитную восьмерку NCAA. Карри завершил сезон-2007/2008 со средней статисткой в 25,9 очка, 2,9 передачи и 2,1 перехвата за игру, был отмечен многими спортивными изданиями и номинирован на престижную премию ESPY в категории «Прорыв года».

То есть Стефа нам в самом начале заявляют как героя вполне себе успешного и признанного. Дальше тоже интересно.

Параллельная сюжетная линия освещает жизнь героя в сезоне-2021/2022, и повествует о том, как Карри получает степень бакалавра в Дэвидсоне, попутно обгоняя Рэя Аллена в гонке за историческое звание лидера лиги по количеству реализованных трехочковых. Как бы между делом он выигрывает свое четвертое чемпионство, в нагрузку получая звание MVP финальной серии. Назвать подобную кульминацию достойной, яркой, а главное, заслуженной, простите за каламбур, мешает замешательство. Ведь получается, что мы проследили путь успешного, пусть и до конца не состоявшегося спортсмена, до лучшего снайпера в истории лиги, чемпиона, MVP и вообще дипломированного бакалавра.

Где та самая недооцененность, заявленная авторами, не вполне ясно. Никаких видимых препон на пути к успеху мы не видим, ситуаций, ставящих Карри перед жизненно важным, судьбоносным выбором – не наблюдаем.

«Изначально у меня было некоторое предубеждение по поводу «недооцененного» посыла. Я не думал, что зрители примут это, потому что у них уже сформировалось мнение о главном герое. Сейчас они видят, насколько это успешный, опытный игрок, великолепный пример для подражания, любящий муж и примерный семьянин», – слова режиссера картины Питера Никса.

Опасения Никса были вполне оправданы. Вместо жизненных перипетий и закрученных сюжетных коллизий нам предлагают историю успешного успеха, которая рассказана таким образом, что у зрителя остается четкое впечатление, что карьера Карри не могла сложиться никак иначе.

Но до отвращения приторное послевкусие оставляет даже не отсутствие конфликта и остроты сюжета, а то, с какой скрупулезностью авторы выискивают поводы для того, чтобы убедить нас: Карри, на протяжении всего своего пути становления был регулярно понукаем и третируем чуть ли не всеми вокруг. Именно это стремление сделать из Карри великомученика порой доходит до абсурда.

Желание создать для Карри имидж недооцененного – жирнейший минус фильма. Документалистике авторы предпочли гиперболизацию

Лучшая аналогия для «Недооцененного» – и одновременно набившая оскомину каждому – это искренняя досада чрезмерно разборчивого посетителя кафе по поводу отсутствия в меню лавандового рафа (не путать с бразильским баскетболистом Рафой Лузом). Ну, серьезно. Как вам такой заход.

«Я не сразу прошел тест на точность зрения. У меня не было физических данных, которые говорили бы: «О, этот парень сын игрока НБА», – сокрушается Стеф.

И это далеко не самое «сложное» препятствие, которое Карри был вынужден штурмовать. Создатели фильма вдумчиво анализируют тот факт, что некоторые из его друзей понятия не имели, где находится университет Дэвидсон, в который поступил игрок.

«Где бы я ни появлялся, я всегда выглядел на четыре года моложе, чем парни, против которых я играл. Мне говорили, что я слишком тощий, слишком маленький. Даже шуточное прозвище, которое появилось в «Дэвидсоне» – «Убийца с детским лицом», – все это было частью того, каким меня видели окружающие. Я принял это, смирился и позволил моей игре говорить за себя», – роняет фразы из пацанских пабликов Карри.

Кошмарно – не находите? Наверное, как-то так же себя ощущал Маггзи Богз, который рос в одном из лютейших кварталов Балтимора, а позже, уже будучи игроком НБА, выхаживал откинувшегося из тюрьмы отца и брата-наркомана.

В «Недооцененном» тоже нашлось место для упоминания о семейных отношениях. Нам с серьезной миной сообщают, что собственные родители Стефа не были до конца уверены, что у их ребенка – которого многие комментаторы-невежды называли то Стивеном, то Стэфоном – есть будущее игрока в профессиональном баскетболе. Отсутствие предложений от престижных баскетбольных программ NCAA, таких как Вирджиния-Тек (альма-матер родителей Карри) и Дьюк (Стеф ездил туда на просмотр), расценивается в фильме, чуть ли не как показной игнор.

Самоотверженной героикой овеяно и желание Карри закончить бакалавриат в 2022-м. Оказывается, это не что иное, как следствие жертвенности Стефа. Карри был вынужден пропустить выпускной год, чтобы заявиться на драфт-2009, где «Голден Стэйт» выбрал его под 7-м номером после Блэйка Гриффина, Джеймса Хардена, Рикки Рубио и каких-то трех других парней (Хашим Табит, Тайрик Эванс и Джонни Флинн). После попадания в лигу защитник неоднократно предпринимал попытки получить степень по социологии, чтобы сдержать обещание, данное своей матери – Соне, а заодно улучшить репутацию скромного Дэвидсона, показав, что такой крохотный ВУЗ тоже способен выпускать стипендиатов-спортсменов.

Но – о, ужас – чем успешнее становилась карьера Стефа, тем дольше он откладывал завершение своей дипломной работы, посвященной продвижению гендерного равенства через спорт.

И вот, наконец, сезон-2021/2022 стал тем самым годом, когда Карри сумел вознестись над коварными обстоятельствами и получить заветный диплом.

Когда в качестве косвенной предпосылки для дутого напряжения используется достижения, ради которых горбятся все игроки НБА, желание сопереживать Стефу атрофируется окончательно. В этот момент приходит четкое и непоколебимое понимание того, что аутсайдер из Стефа Карри такой же, как из Аллена Айверсона служка в церковно-приходской школе.

Карри кто угодно, но только не «Недооцененный»

В одной из рецензий на «Последний Танец» я прочитал меткую, как бросок Карри, фразу: «Очень немногие документальные фильмы о спорте сейчас являются документальными. Последним жестким, неудобным и компрометирующим доком о спорте был «О. Джей: Сделано в Америке», который был выпущен в 2016-м без благословения главного героя. С тех пор в титрах почти каждого такого рода кино фигурирует компания, принадлежащая титульному персонажу. Настоящие спортивные документальные фильмы, рассказывающие истории, о которых вы никогда раньше не слышали – вымирающая порода».

«Nothing but net» – по-другому и не скажешь.

«Последний танец» был спродюсирован совместно НБА и собственной компанией Майкла Джордана.

И то же самое касается «Недооцененного», собранного совместными усилиями Apple TV+ и компанией Карри Unanimous Media.

Плохо ли это? Нет, конечно, особенно если главный герой интересен сам по себе.

Только в этом и есть главный промах фильма о лучшем снайпере в истории НБА. Режиссер старательно пытается очеловечить чрезмерно идеализированный образ Карри, но использует для этого абсолютно бездоказательную концепцию да еще и приправленную фан-сервисом в виде нативной рекламы Under Armour и Subway. Непонятно, зачем искусственно создавать вокруг Стефа ореол изгоя, когда создатели могли сосредоточиться на другом.

В фильме есть любопытные архивные кадры с тренировок, непродолжительный рассказ о том, как Карри менял технику броска (в школе он бросал от пояса), детская хроника. Но всего этого мало, чтобы рассказать зрителю о том, чего он не знал до этого, и уж тем более попытаться показать звезду в новом ракурсе.

Единственным, пусть и неутешительным оправданием для авторов может служить лишь то, что уловка с «недооцененным» Карри была своего рода риском, чтобы раскрыть скупого на эмоции персонажа.

Ведь почему так разорвал эфир тот же «Последний Танец». Не только из-за пандемии, а потому, что Джордан предстал властным, мстительным, ранимым, азартным эгоцентриком, окруженным галереей не менее фриковатых персонажей.

А кто такой Стеф Карри? Милый, степенный парень, эталонный муж и отец, великий баскетболист, отличный гольфист, прилежный католик, амбассадор всех библейских заповедей. Кто угодно, но не «Недооцененный».

Фото: imdb.com