Самая приятная закономерность в победе сборной Германии на чемпионате мира – отсутствие четко выраженного лица, которым в свое время был Дирк Новицки. И не пытайтесь продать мне идею с Деннисом Шредером. На турнире – да и в целом по карьере – у разыгрывающего хватало моментов, которые девальвировали его ценность как вожака, мотиватора, капитана.

Победа Германии – это единство множеств. Это эмоционально истощенный Горди Херберт, сидящий на полу, пока остальная команда празднует победу. Йоханнес Фойгтманн, редко, но метко подтягивавший команду трехочковыми и не забывавший про подбор. Исаак Бонга, докучавший соперникам своей назойливой опекой и часто хватавший фолы вместо более ценных и именитых партнеров. И, конечно же, братья Вагнеры, без которых триумфальный концерт этой сборной был бы невозможен.

Карьерный путь обоих схож, но не идентичен. Франца принято ценить больше, но без Мо его успехи не были бы столь стремительны

История ассимиляции Моритца и Франца Вагнера в НБА – это история той самой «братской помощи», только не из мема. Мо стал первопроходцем, на ошибках которого затем учился младший.

Центровой начал свою карьеру в юношеской команде, в системе берлинской «Альбы». В категории U-19 команда выиграла чемпионат, но перехода на следующей уровень не вышло. В следующем сезоне Мориц отыграл за основную команду столичных всего в четырех матчах и закончил сезон со средней результативностью в 2,3 очка.

Период адаптации грозил затянуться, если бы не интерес к немцу со стороны главного тренера команды университета Мичиган Джона Бэйлейна. О Моритце он узнал от своего приятеля, работавшего в Германии. Скаутских отчетов об игре Вагнера-старшего на серьезным уровне практически не было ввиду малого количества игровой практики. Поэтому Моритц записывал свои тренировки, двусторонки против взрослых партнеров, нарезал их на компьютере и отправлялся Бейлейну самолично. Тот заинтересовался и прилетел в Берлин, где пара впервые рассмотрела возможность переезда Моритца в команду из Мичигана.

Мать Моритца, несмотря на то, что сама является журналистом-фрилансером и довольно часто путешествует по миру, не испытывала особого энтузиазма.

«Ему было 18 лет, он должен был уехать совсем один в чужую страну и при этом отказаться от игры на профессиональном уровне за клуб, который вырастил его. Это было тяжело и с точки зрения карьеры, и с точки зрения морали. Но он был готов, так он мне сказал. Я могла либо начать спорить с ним, либо поддержать. Я выбрала второе», – рассуждала Беате Вагнер.

Отец Моритца Аксель Шульц, несмотря на то, что в свое время был игроком юношеской сборной ГДР по гандболу, решил не лезть с советами, а предоставил поиск единственно правильного варианта супруге и самому Мо. В итоге Вагнер отбыл в «Мичиган», в составе которого отыграл аж три сезона. Уже на второй год пребывания в стане «росомах» Моритц стал важной частью стартового состава и лучшим подбирающим в своей команде. И удостоился встречи с самим.

Упоминания в прессе и внимание со стороны аналитиков сподвигло Вагнера на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на драфт. И вот тут немец не учел важнейшего фактора, НБА – лига, где медийность и наличие человека, способного похлопотать за тебя, не менее важны, чем игроцкие скиллы. Вагнер же выставил свою кандидатуру на драфт, не имея договоренности с агентом. Представлять его было некому, а примерные представления о нем большинства клубов не сулили ничего конкретного. Побегав по драфт-комбайнам и прощупав почву, Мо решил снять свою кандидатуру с драфта-2017. В известной степени интуитивный шаг оказался полностью оправдан. Он провел свой самый продуктивный в статистическом плане сезон (14,6 очка, 7,1 подбора и 1 перехватам в среднем да 39 матчей – все в старте).

На драфт-2018 немец уже выходил, будучи клиентом агентства рэп-магната Jay-Z Roc Nation, и несмотря на то, что был выбран далеко не в первых рядах (25-м), уехал не куда-нибудь, а в «Лейкерс». Правда, долго обольщаться не пришлось, за последующие три сезона он сменил три клуба – «Лейкерс», «Вашингтон», «Бостон» – пока в 2021-м наконец не осел в «Орландо».

«Мне потребовалось время, чтобы понять, зачастую уровень твоих умений не так важен. Да, ты должен играть на стабильно высоком уровне, но куда большую роль играет то, насколько востребованы твои качества в конкретной команде, как ты вписываешься в ее рисунок, насколько полезен в схемах тренера. Очень важно найти именно свою команду, где ты сможешь прогрессировать и где в этом будут заинтересованы», – говорил после переезда в «Мэджик» Вагнер.

Эту и многие другие вновь приобретенные истины Мо впоследствии часто проговаривал своему брату Францу, чей путь в НБА оказался куда более простым.

Францу помогли не только советы брата. Он оказался более универсален

Глядя на путь Франца в НБА, приходится прилагать усилия, чтобы абстрагироваться от карьеры Моритца. Каждый свой шаг младший делал с оглядкой на брата.

Та же «Альба», но, чтобы не просиживать на скамейке впустую, Франц заключил контракт так, чтобы ему одновременно дозволялось выступать за команду третьего дивизиона «Локомотив Бернау». Перестраховка не понадобилась, как игрок «Альбы» Франц не только вышел в финал чемпионата, но и взял награду лучшему молодому игроку Бундеслиги.

Отъезд Франца во все тот же Мичиган – это, конечно же, не следствие протекции его брата, но определенно стремление работать с людьми, чья репутация и личные качества известны. Единственным препятствием для совсем уж скорого старта стала травма руки, из-за которой вингер был вынужден пропустить старт дебютного сезона за «Вулверинз». Оправившись, он быстро адаптировался и по итогам чемпионата был включен в сборную лучших новичков конференции Big Ten. На второй год Франц сделал 14 дабл-даблов и в четырех матчах набирал 20 и более очков. И все же большинство скаутов и аналитиков, неизменно сравнивая его с братом, в первую очередь, обращали внимание не столько на разницу в позиции, сколько на универсализм Франца.

«Моритц – качественный баскетболист, ориентированный на выполнение определенного спектра функций. Это не делает его плохим игроком, наоборот, дает четкое представление о том, на что он способен и в чем он хорош. Франц – игрок, чьи способности лимитированы только задачей, которую перед ним ставит тренер. Он необычайно разносторонний игрок. Он может быть полезен практически в любом качестве», – охарактеризовал игрока тренер Мичигана Джувэн Ховард.

И статистика второго сезона это подтверждает. Франц набирал в среднем по 13 очков, 6,3 подбора, но при этом стал лидером команды по перехватам (30 за сезон) и занял второе место по количеству блок-шотов (23 за сезон). На драфт-2021 Вагнер выходил не только с агентом, но и обласканный заголовками, обыгрывающими его превосходство над братом: «Franz Wagner isn’t Like His Brother – He’s a Lot Moe» («Франц Вагнер не такой, как его брат – он нечто большее») – гласил солидный лонгрид на сайте The Ringer. Сравнений и взаимных упоминаний стало еще больше, когда Франца под 8-м номером взяли «Мэджик». Воссоединение братьев стало занятным и приятным твистом для всех. Включая мать, которой раньше приходилось колесить по штатам, чтобы навестить сыновей, а теперь достаточно посетить Флориду.

И, конечно же, Франца, по итогам первого сезона влетевшего в первую сборную лучших новичков. Ради брата дебютант отказался от привычного для себя 21-го номера, под которым в «Мэджик» играл Моритц, и взял 22-й.

«Наличие Мо рядом со мной – то, о чем я не мог даже мечтать. Мы жили вместе в период карантина, он помогал мне понять, как ориентироваться в новой для меня стране. Поверьте, элементарное путешествие от дома до арены может превратиться в необязательное путешествие. Здесь в Орландо он дает мне советы и наставления, которые помогают мне экономить силы и время. Эту энергию я могу направить на развитие, на улучшение игры. Все, начиная от новичковых ритуалов до схем взаимодействия, их чтения и розыгрышей дается мне легче благодаря ему», – заверял Франц.

Моритц не отрицает свою роль в адаптации брата, но и не перебарщивает с сюсюканьями.

«Думаю, он движется в правильном направлении и хорошими темпами. Он очень умный парень. Я нахожусь в трудном положении, потому что я не его отец, я один из его товарищей по команде. Мы говорим о баскетболе, но и проводим много времени вне площадки. Поскольку мы живем вместе, стараюсь отделять семейную жизнь от профессиональной. Он понимает это и старается мне помогать.

Сейчас он очень хорош. В детстве я обычно надирал ему задницу. Много раз издевался над ним, когда мы были маленькими, но, к сожалению, те времена прошли. Как только он достиг определенного возраста, это быстро закончилось. Мы выросли, бегая вместе и друг против друга, но играть с ним сейчас в организованный, профессиональный баскетбол – совсем другое дело. Иногда я просто не верю, что это мой маленький брат», – признавался Моритц.

Чемпионат мира еще больше сплотил братьев. Не только победа, но и то, через что пришлось пройти на пути к ней

Победа со сборной родной страны – особенное чувство. Разделить эту победу с родными – нечто неописуемое.

«Это что-то особенное. Не только сама победа, но и то, что я могу разделить ее со своим братом, с нашими родителями, которые тоже здесь. Это какой-то сюрреализм. Происходящее просто не поддается осмыслению. Я не могу поверить в то, что мы оба в этой команде и наслаждаемся этой победой вместе», – заключил Франц после победы в финале чемпионата мира.

Мо был столь же эмоционален.

«Комментарии? Моя мать рыдает от счастья. Какие могут быть комментарии?! Невозможно описать словами, какое это счастье делить эту победу с семьей. Это настоящая привилегия. В такие моменты мне сложно поверить, что это реальная жизнь – та, которой я живу. Я очень благодарен за это. Всем, кто причастен к этой победе», – расплескивал свое счастье Моритц.

Несмотря на одинаково триумфальный итог, чемпионат сложился для братьев по-разному. Франц пропустил четыре матча из-за растяжения связок голеностопа, что, впрочем, не помешало ему засветиться в основных статистических метриках сборной: 16,8 очка (2-й в команде), 6,3 подбора (1-й в команде), 3 передачи (3-й в команде). В довершение всего вингер вошел во вторую сборную лучших игроков турнира и стал лучшим игроком финального матча.

Показатели Мо и его роль в команде были чуть скромнее: 11,9 очка, 4,8 подбора, 1,4 передачи. Но он был вторым важнейшим игроком скамейки после Йоханнеса Тиманна и первым, кто поддерживал брата, когда тот был вынужден восстанавливаться, глядя на игру команды со стороны.

«Чего скрывать, тяжко, когда не можешь помочь своей команде. Еще сильнее это ощущается, когда у тебя нет уверенности в том – сыграет ли твоя команда в следующем матче. Даже если проигрываешь – важно понимать, что ты отдал всего себя, все оставил на площадке. Когда смотришь на игру со стороны, ты не можешь быть в этом уверен. Мо поддержал меня в этот тяжелый момент. Мы – братья и часто помогаем друг друга, но когда это происходит в таких экстренных обстоятельствах, начинаешь еще больше ценить его внимание», – признавался Франц походу турнира.

Баскетбол сборных и клубов НБА – слишком разные вселенные, как бы их ни пытались сравнивать и квалифицировать в порядке качества и результата отдельные аналитики. Сборная Германии взяла первое в своей истории золото чемпионата мира и надолго зарядила эмоциями каждого, кто играл в ее составе на этом турнире. Но говорить о том, что это запала непременно хватит на затяжной и изнурительный сезон в НБА, попросту глупо.

Однако можно быть уверенным в том, что эмоции братьев не перестанут бурлить никогда. Ведь одно лишь присутствие одного из них рядом с другим будет напоминать Вагнерам о – пока что – самой важной победе в их жизни.

Фото: IMAGO/Tilo Wiedensohler/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu