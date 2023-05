Интегрирует не только баскетбольные, но и культурные ценности.

На контрасте провала «Филадельфии» Эмбиида (взявшего титул MVP) и успеха «Денвера» Йокича (который должен был MVP получить), о котором сейчас пишут часто, сочно и заслуженно, кажется, что лучше Джокера никого быть не может. Но это не так. Лучше Йокича-баскетболиста может быть Йокич-человек.

И вот почему.

Сомбор

Я, будучи человеком снобистского толка, долго пытался зацепиться за что-то, что могло бы охарактеризовать Сомбор более исчерпывающе, чем справка из Википедии, но так ничего и не нашел. Там, например, написано, что Сомбор – это город численностью в 47 тысяч 623 человека, который является административным центром Западно-Бачского округа Сербии и общины Сомбор.

В действительности этот город является административным центром сердца Николы Йокича, ибо, только будучи уроженцем Сомбора и обладая характером Джокера, можно действительно так сильно и беззаветно любить этот небольшой городок.

«Там есть все, что мне надо, и ничего лишнего. Природа, реки, леса, свежий воздух. Мне нравятся места, где я могу ездить на машине без навигатора, где я все и всех знаю, а все знают меня. Думаю, по этой же причине я хорошо себя чувствую в Денвере. Здесь горы, леса, много водоемов. Он чем-то похож на Сомбор. Не знаю, мог бы я играть в каком-нибудь клубе из мегаполиса. Когда я закончу свою карьеру, то вместе с семьей вернусь домой. Там мое сердце, мои люди, мои лошади. Все, о чем я могу мечтать, сосредоточено в Сомборе», – признается в любви родному городу Джокеру.

В традиционном понимании Сомбор настолько многообразен, что наряду с Кармелитским монастырем и художественной галереей Милана Коневича сайт tripadviser причисляет к главным достопримечательностям Сомбора вейп-шопы. Видимо, от безысходности, а, может, и нет. Ясно одно, свою Эйфелеву башню сюда не завезли, но она и не нужна.

Главное достояние Сомбора – это его неизменность. Как исторический центр, который не менялся с XVIII-XIX веков, и как ценности людей, проживающих здесь. Даже известные уроженцы Сомбора не были революционерами или новаторам, но они были филантропами, как сербский писатель и епископ Павел Атанацкович или просветителями, как венгерский режиссер Ласло Раноди. То есть людьми-созидателями, вдумчивыми и уравновешенными.

К таким же можно отнести и легендарного Радивоя Корача, установившего действующий рекорд по результативности в матче Евролиги (99 очков против шведского «Алвика»). Размеренность, концентрация, основательность. Без этих черт, присущих жителям Сомбора, Корач едва ли реализовал 100 из 100 штрафных в эфире одного из телешоу. Он никогда не становился чемпионом, но провел 157 матчей в составе сборной Югославии и выиграл 5 серебряных медалей крупнейших международных турниров (Олимпиада, чемпионаты Европы и мира). Корач шел к успеху поступательно и наверняка сделал бы еще больше, если бы не погиб в автокатастрофе близ Сараево в 1969-м. Ему было всего 30 лет.

Йокич – первый известный после Корача спортсмен, родившийся в Сомборе. Не знаю, удастся ли ему превзойти достижения члена Зала Славы ФИБА и НБА на международной арене, но то, что он успешно продолжает исповедовать те же идеалы – очевидно: спокойствие, внимательность, сосредоточенность на своей профессии и, конечно же, привязанность к маленькому, родному Сомбору.

Семья

Наличие у игроков НБА так называемой «свиты» или окружения, состоящего из школьных друзей и прочих особ, имеющих доступ к звездному телу – это базис. Довольно часто из-за этих граждан игроки влипают в несуразные ситуации (здравствуй, Джа Морэнт), а многие из них попросту являются иждивенцами и существуют на средства баскетболистов. У Йокича ситуация несколько иная. Его «свита» – это его братья, на которых он равнялся в детстве и с которыми общается на каждодневной основе и сегодня.

Старшего брата зовут Страхинья. Он родился в 1982-м и, по словам центрового, был тем, кто вдохновил его на занятия баскетболом. Маленький Никола смотрел на тренировки брата, мечтая достичь его уровня, а в итоге превзошел его.

Страхинья, чей рост составляет 2,03 метра, поиграл на профессиональном уровне в Европе, но не слишком долго.

«Его стиль напоминает мне игру Кендрика Перкинса. Страхинья был не самым мастеровитым игроком, но ненавидел проигрывать, и часто это качество делало его игру лучше, чем она есть», – характеризовал профессиональные способности своего детского кумира Йокич.

Сейчас Страхинью можно увидеть практически на каждом матче Джокера. Старший из братьев являет собой неиссякаемый поток эмоций и готов оспорить решение или претензию любого, кто недоволен действиями Йокича. Швыряние стульями, отборная сербская ругань, дым из ушей, глаза на выкате и прочие атрибуты экзальтации не раз создавали импульсивному Страхинье проблемы не только на матчах.

В 2019-м он был арестован по обвинению в нападении на девушку. По словам потерпевшей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения парень не захотел отпускать ее из своих апартаментов и начал душить, пока она не уснула. Очнувшись, девушка незаметно связалась с подругой по телефону и попросила, чтобы та вызвала полицию.

Страхинье было предъявлено обвинение в нападении второй степени и незаконном лишении свободы. В конечном счете, в феврале 2020-го, любвеобильный душегуб признал себя виновным в том, что отбирал у девушки телефон с применением грубой силы. Поступок расценили как сотрудничество со следствием, остальные обвинения скоренько сняли, а сам он отделался испытательным сроком.

Средний из трех братьев Йокичей – Неманья, на два года младше Страхиньи, но так же, как и Йокич, попал под чары брутальной ауры старшого и, глядя на него, начал заниматься баскетболом. Несмотря на то, что Неманья самый низкорослый из братьев (его рост 1,98 метра), он стал первым успешным баскетболистом в семье. Он выступал за команду университета Сострадания в Детройте из первого дивизиона NCAA. Будучи игроком «Тайтанс», он набирал в среднем по 3,4 очка, 2,8 подбора и 1,1 передачи за игру.

Однако только лишь баскетболом спортивные навыки Неманьи не ограничиваются. В 2019-м он затеял пусть и довольно скоротечную, но все же карьеру бойца смешанных единоборств. Все три своих поединка он провел в промоушене Sparta и во всех трех одержал победу нокаутом. Стоит ознакомиться всем тем, кто намеревается открыто критиковать Николу на одном из домашних матчей «Наггетс».

В противном случае можно оказаться в довольно деликатном положении. Вот как братья отреагировали на удаление младшего…

…после данного эпизода.

Кстати, сам Джокер перед тем как судьи удалили его, извинился перед Кэмероном Пэйном.

Страшно предположить, чем могла бы закончиться встреча братьев с другими братьями: Маркусом и Маркиффом Моррисами после конфликта одного из них с Николой.

Ради того, чтобы ответить на обвинения Моррисов в соцсетях, братья Йокича специально завели аккаунт.

«Ты первым сыграл грязно. Если хочешь обсудить случившееся и готов сделать шаг вперед, можешь не сомневаться: мы ждем тебя», – отписались братушки Йокичи.

Ситуацию удалось свести на нет благодаря Николе, который извинился за свое поведение и не стал накалять обстановку. В конце концов, если и выносить личные отношения на публику, то не такие, и не так.

Как бы то ни было, два бугая, плохо сдерживающие свои эмоции – то, что всегда идет в комплекте с баскетболом Николы Йокича. Покачать на руках Майка Мэлоуна или поорать на Джека Николсона – это непременно.

Любовь

Помимо братьев, на каждом матче Йокича можно заметить его супругу Наталью. Она обычно сидит рядом с его татуированными сородичами на первых рядах, но в действительности находится еще ближе. Перед каждым матчем Йокич снимает обручальное кольцо и крепко привязывает его к кроссовке.

«Это не моя идея. Так делал один из моих партнеров по команде, когда я еще играл в Европе. Он говорил, что так семья всегда находится рядом. Мне очень понравился этот жест, и поэтому я сам стал так делать. Семья очень многое значит для меня», – раскрыл смысл ритуала Никола.

Наталья так же, как и Никола, родом из Сомбора, где они познакомились, когда учились в старших классах. Никаких драм, поспешных решений и далеко идущих планов.

«Все было как у всех. Мы встречались, ходили в кино, катались на лодке по каналу, ели мороженое. Прекрасное время. Когда мы переезжали в Америку то взяли с собой черно-белую фотографию улицы Краля Петра, это главная улица Сомбора, чтобы помнить о наших прогулках по ней. Мы самая обычная парочка из небольшого городка, где родилась наша большая любовь», – рассказывала Наталья в интервью журналу People.

В 2013-м Наталья переехала в США, но без Николы, который на тот момент еще играл в Европе. Причина – игра за волейбольную команду колледжа Семиноле Стэйт в Оклахоме. Девушка подумывала окончить учебное заведение, а позже вернуться в Европу и выступать за профессиональную команду, но Йокич не выдержал испытание временем. В 2014-м он отклонил предложение «Денвера» присоединиться к команде по ходу сезона, но спустя год передумал.

«Я домашний парень, и все об этом знают. Так что я не стремился в Америку, но там была моя девушка, мои братья очень хотели пожить там. Если бы не они, мне бы сложнее дался процесс переезда. Их поддержка сильно повлияла на мое решение играть в НБА», – признавался центровой.

Как только стало известно, что Йокич переезжает в Денвер, Наталья перевелась в университет Метрополитен Стэйт, который располагался там же. Она окончила его с отличием в 2018-м.

«Переход в другой университет означал конец планов, связанных с волейболом. Но я не скажу, что это было сложное решение. Слишком много людей было вовлечено: Никола, его братья, его семья. Ему нужна была моя поддержка, и я не могла просто сказать: «Ок, я буду прилетать к тебе на матчи из Оклахомы». Это было бы эгоистично. Поэтому я не жалею о своем решении. Любовь сильнее жизненных обстоятельств и даже того, что кажется тебе мечтой всей жизни», – поведала о своих карьерных решениях Наталья.

Где-то на этом месте должны начать распускаться бутоны роз, а перед глазами предстать картина долгожданной встречи влюбленных после долгой разлуки. Все так, только пусть ваше воображение впишет в эту сцену еще двух татуированных, двухметровых амбалов.

«Первое время мы жили все вместе в доме с тремя спальнями недалеко от домашней арены команды. Это было безумие. Я одновременно чувствовала себя и мамочкой, которая должна была готовить на троих проглотов, и младшей сестрой, за которую в случае чего готовы вступиться три старших брата.

Ребята постоянно играли один на один в баскетбол, просиживали часами с джойстиками в руках перед телевизором. А поскольку все они ненавидят проигрывать, то каждое поражение сопровождалось отборным матом, обидами и обвинениями в обмане. Было одновременно и тяжело и весело. Зато я ближе узнала братьев Николы – что они любят, когда у них спокойное настроение, а когда их лучше оставить одних. Это был полезный опыт», – делилась своими наблюдениями «Харли Квин».

Закаленная бытом парочка обвенчалась 24 октября, 2020-го. Конечно же, в родном Сомборе.

Лучший свадебный подарок молодожены получили с небольшим опозданием. В сентябре 2021-го, меньше чем через год, у пары родилась дочка Огнена. И она уже понимает ради чего, ее папа так часто отсутствует дома.

«Я знаю, что играть в НБА – привилегия, здесь представлены лучшие из лучших. Бороться за чемпионство – мечта каждого, кто попадает сюда. И я живу этой мечтой. Но в тоже время я провожу столько матчей на выезде. 100 дней я нахожусь вдали от семьи. Я приезжаю домой, а моя дочь выглядит иначе. Она меняется буквально через каждые пять дней. Я не хочу терять эти драгоценные моменты. Хочу видеть, как она растет», – негодовал Йокич.

НБА – лига самых разных смыслов. Не только потаенных, но и тех, которые лежат на поверхности. И как тут не вспомнить, что совсем недавно Йокич отправил на отдых человека, который готов выступать до 40 лет, лишь бы сыграть с собственным сыном за одну команду НБА. Тогда как сам Йокич весьма вероятно приложит все усилия, чтобы завоевать титул и пораньше отправиться в тихий сербский городок, чтобы там среди лошадей и природы смотреть на то, как растет его дочь.

Счастье – у каждого свое.

Одержимость

До определенной степени несправедливо, что Никола бьет исторические рекорды, стирает статистику людей, для которых баскетбол был смыслом жизни, и при этом относится к своим достижениям как к чистому ремесленничеству. Как бы сходил на работу, отметился дежурным трипл-даблом и сразу же пулей домой смотреть лошадиные скачки. Игра не является для Йокича страстью, одержимостью, чем-то завораживающим и сводящим с ума. Эти чувства в нем способны пробудить только лошади.

«Мне нравится их запах. Самое лучшее чувство на свете – это когда ты их кормишь. Звук того, как они едят – лучший звук, который вы когда-либо могли услышать. Мне кажется, испытать такие чувства способен только человек, вовлеченный в это», – комментировал свою привязанность Йокич.

Если бы не последнее предложение, эти слова можно было бы счесть признанием молодого отца, который без ума от появления на свет первенца. Но нет, он говорит о лошадях и говорит на полном серьезе. Именно забота об этих «чудесных, магических созданиях», как называет их Йокич, и является его целью в жизни. Все эти ваши MVP, игры в догонялки с Уилтом Чемберленом, навязшее в зубах «наследие» – это лишь методы и способы достичь единения с теми, кем Йокич так восхищается.

«Моя мечта – после окончания баскетбольной карьеры вернуться в Сербию и стать тренером по езде рысцой. К сожалению, Сербия является худшей в Европе на соревнованиях по езде рысцой, у нас всего 150 стартовых лошадей. Это катастрофически мало. Будет трудно начинать практически с нуля. Но все равно это очень весело. Обожаю находиться рядом с лошадьми. Это моя страсть номер один».

Никола влюбился в лошадей, еще будучи подростком. Он рос на небольшой ферме и там впервые увидел скакунов. Впечатлившись, Йокич решил сходить на местный ипподром, где увидел профессиональных рысаков. Больше прежнего Николу не видели. Парень настолько проникся красотой животных, эстетикой скачек и всем, что с этим связано, что следующие шесть лет чистил стойла на ипподроме.

С тех пор его любовь стала не просто своеобразным влечением, а фактически смыслом жизни. Йокич на короткой ноге с сильнейшими жокеями. У него есть собственная ферма с тренировочным ипподромом и девятью рысаками, самого любимого из которых зовут Dreamchaser. Йокич ни на минуту не отрывается от трансляций.

Для него не составляет труда сгонять в Италию, чтобы посмотреть на гонки, в которых участвуют его скакуны, а затем поехать в Копенгаген ровно за тем же.

Свой второй титул MVP Никола получал не в торжественной обстановке в костюме и бабочке, а возвращаясь с «прогрева» лошади.

Ричард «Нифти» Норман, один из величайших жокеев и тренеров, не скрывает своего восхищения уровнем погружения Йокича в тему.

«Он просто помешан на всем, что происходит в этой индустрии. Скачки и лошади – это все, о чем он хочет говорить. Когда мы встретились, он был очарован нами больше, чем мы им. Поверьте, для него баскетбол – это чисто заработок, а лошади – реальная страсть. Он сам мне так и сказал», – заверил интервьюера «Нифти».

Ему вторит член Зала Славы жокей Тим Тетрик.

«Он следит за всем. Он смотрит все заезды гонок Breeders Crown и после каждого пишет мне в мессенджер – интересуется такими деталями, которые зачастую замечает не каждый профессионал. За последние два месяца я получил от него тысячу сообщений. Настолько сильно интересоваться темой может человек, который действительно любит лошадей и гонки. Его одержимость просто за гранью», – признается жокей.

После таких слов стоит ли удивляться, если Йокич со временем станет профессиональным жокеем? Нет. Захочется ли на это посмотреть даже тем, кто не очень интересуется лошадиными скачками. Мне так точно.

Команда

Аппетиты игроков НБА растут пропорционально времени, проведенному в лиге. Как метко указал в своем эпике незабвенный и многоликий мистер Уэст: «What you want, a Bentley? Fur coat? A diamond chain? All you blacks want all the same things». В наше время к этому списку спокойно можно приплюсовать обладание частью акций какого-нибудь спортивного клуба. Желательно всемирно известного. Например, «Ливерпуля».

У Йокича тоже есть своя команда.

Только вот опять, здесь тоже не без нюансов. Команда KK Joker это по большому счету не столько бизнес-предприятие, сколько семейное дело, густо замешанное на благотворительности. До того как обзавестись броским названием KK Joker, маленький клуб из Сомбора, основанный в 2002-м, назывался KK SO Kos. Именно в составе этой командочки Никола Йокич и делал свои первые профессиональные шаги. А спустя 15 лет – символично, не находите – в 2017-м, клуб произвел ребрендинг в честь своего знаменитого воспитанника. Естественно, не просто так. KK Joker – это фамильное начинание семьи Йокич. Отец Николы Бронислав – президент. Старший брат Страхинья – генеральный директор. Средний брат Неманья – член совета директоров.

Главная идея всего проекта заключается в создании структуры для развития молодых талантов из Сомбора и автономного края Воеводина, где он находится. Какое-то время одним их главных поставщиков сербских талантов был располагавшийся там же «Гемофарм». Он дал баскетболу такие имена, как Никола Милутинов, Бобан Марьянович, Милан Мачван, великий Дарко Миличич и многие другие. Но в 2012-м, после того как многолетний, генеральный спонсор в лице одноименного фармацевтического концерна, отказался от идеи дальнейших инвестиций, дела пошли под гору.

KK Joker рассчитывает восполнить образовавшийся пробел. Начиная с 2017-го все так или иначе причастные к семье Йокича участвовали в развитии проекта. Агент Николы, изворотливый и неуловимый Мишко Разнатович помогал советами и связями. Джокер проводил мастер-классы и всячески привлекал внимание местных СМИ к команде. И вот в этом году то, что создавалось практически с нуля, принесло первые серьезные плоды. После череды многолетних неудач KK Joker квалифицировался в высший дивизион чемпионата Сербии.

Йокич наблюдал за триумфом команды в прямом эфире и был явно доволен.

Как знать, может, к тому времени как Никола соберется завершать карьеру, KK Joker дорастет до участия в еврокубках, и последние свои матчи Йокич проведет в составе команды из родного города.

Стиль

Йокич – одно из самых ярких подтверждений того, что человек создает стиль, а не стиль – человека. И речь не о предпочтениях и вкусах. Одинаково смехотворно или стильно можно выглядеть как в розовых лосинах, так и в классических костюмах. Поэтому, чтобы не попасть впросак в обоих случаях, изначально желательно представлять, каково твое отношение к моде и насколько значимой частью твоей жизни она является.

Тот же Уэстбрук серьезно вовлечен в процесс развития индустрии: ходит на показы, общается с дизайнерами, не чурается коллабораций, коллекционирует редкие экземпляры. Поэтому как бы мы с вами ни зубоскалили, но все модные репликации Расти орагничны в контексте его отношения к моде. Йокич – полная противоположность.

«Нет, вечеринки тут ни при чем. Я никуда не собираюсь. Это единственный способ представить себя публике. Мне не нравятся, как парни одеваются перед играми. Для меня матч – это всегда работа, которая должна быть сделана. Поэтому деловой костюм отлично подчеркивает мое отношение к делу», – среагировал Йокич на вопрос Чарльза Баркли о том, куда он собрался в таком стильном костюме.

Ответочка от ветерана прилетела незамедлительно.

«Просто шик. Смотри, Америка, вот с таким видом надо приступать к работе. Так надо относиться к делу», – отметил Чак.

Е – естественность. Йокич не стремится никому подражать, срезать чьи-то тренды и гнаться за модой. Именно поэтому Никола выглядит безупречно в обычном черном костюмном ансамбле с черной водолазкой.

И точно так же он выглядит в любом другом костюме, в любой другой день перед матчем. Дело не в фасоне, тканях и фурнитуре, а в отношении.

К вопросу о том, как быть стильным, не интересуясь модой. Просто быть самим собой.

Соцсети

Насколько универсальным и разноплановым игроком Йокич является на площадке, настолько же цельной натурой он остается в жизни. Отношение серба к модным предматчевым дефиле точь-в-точь согласовывается с его отношением к соцсетям. Он понимает, что это неизбежная часть жизни атлета. По этой причине Джокер спокойно относится к обилию мемов с собой в главной роли, которые массового произрастают вследствие вполне естественных действий игрока.

И даже готов принимать участие в разных медиа-активностях. Например, скорчить рожицу в совместном ролике звезды ТикТок Чарли Д’Амелио и НБА.

Или может потягаться с Джамалом Мюрреем в знании американской массовой культуры.

Но в действительности это чуждая ему область. Пару лет назад у серба был аккаунт в пугающей одним лишь своим названием соцсети, но просуществовал @Jokara95 недолго.

«Почему я удалил все свои соцсети? Думаю, что это просто трата времени», – емко сформулировал Джокер ответ на волнующий многих ответ.

Те, кто знает Николу чуть ближе, говорят, что его отношение к соцсетям неизменно.

«У Николы нет страницы ни в одной из соцсетей. Некоторые в лиге не понимают, что этот парень устроен по-другому. Он в курсе, что на медиа можно неплохо разработать. Но Никола устроен иначе, ему не нужно ничего этого. Он любит своих лошадей, и больше его ничего не интересует. Я пытался убедить его завести аккаунт хоть где-нибудь, но он сказал: «Нет, без шансов. Даже не пытайся меня уговорить», – рассказывал в интервью Джей Джей Реддику Лука Дончич.

Музыка

Описывая жизненные предпочтения Йокича, сложно удержаться от того, чтобы не начать идеализировать его, а также всех представителей Балкан в его лице. Поэтому лучше просто отдать должное Джокеру и многим другим легионерам НБА, которые, приехав в лигу, стараются сохранять свою идентичность и приверженность корням. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь самый действенный способ адаптироваться к новой культуре, это принять ее реалии и обычаи. Необязательно в угоду отказа от своих, и все же. Главенствующий музыкальный стиль в НБА – это, давайте обойдемся без ярлыков и классификаций, все что угодно, но не сербский фолк, столь уважаемый Йокичем и не только. Бобан и Лука здраво запевали, когда играли вместе в «Далласе».

Футболист Златан Ибрагимович, выступая за «Лос-Анджелес Гэлэкси», оглушал раздевалку команды турбо-фолком (сочетание рока, электронной и фолк музыки, зародившейся в 80-е на Балканах).

Йокич столь же бережно относиться к национальной музыкальной культуре. Джокер демонстрирует приверженность своим музыкальным пристрастиям в тренировочном зале, чем вызывает доброе глумление своих партнеров по команде.

Когда же речь заходит о досуге, то различные вариации народной сербской музыки сопровождают Йокича дома.

По ходу семейных торжеств.

И праздников близких друзей.

«Сыграй мне так, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась», – это все о музыкальных предпочтениях Йокича. Причем, речь не обязательно идет о тисканье баяна и скупой мужской слезе.

Джокер очень уважает хорватского исполнителя Синишу Вуко, чье творчество претерпело огромное количество метаморфоз, от рока до электронщины и бардовской песни.

Трек прифанкованной группы Rani Mraz «Hej haj bas nas briga», одной из самых любимых групп Йокича, Майк Мэлоун даже ставил в раздевалке «Денвера».

Вместо того чтобы ритмично мотать головой в такт россказням черных пацанов о тяжелой жизни в гетто, Йокич привносит в лигу свое ненавязчивое влияние. И вот уже на предматчевой разминке «Наггетс» раздаются песни звезды турбо-фолка Оли Карлеуши. Йокич реагирует немедленно.

И все же, несмотря на свой музыкальный вкус, Йокич не миновал типичную для нашего времени рэп-историю. Только выступил он не в качестве слушателя, а музы для группы CRNI SRBI. Кусачие лирики ожидаемо использовали имя и фамилию центрового для того, чтобы в своем треке «Balling Like Jokic» в очередной раз продекламировать, как ловко они умеют, цитата, «Jebat vas mozak djivac». Чтобы не самое оригинальное заявление прозвучало чуть более весомо, рэперы даже скатались в Колорадо, где сняли пару сцен для клипа на домашней арене «Наггетс» и в обстановке кампуса местного университета. Для большего форса музыканты вмонтировали обнимашки с Бобаном Марьяновичем и Николой Миротичем, поэтому надо признать, что баскетбольная составляющая не затерялась ни в песне, ни в видеоклипе.

Не столь забористо и аутентично получилось самоутвердиться за счет Йокича у рэпера из Сан-Антонио Izzy93. Во-первых, за исключением титульного названия, особых референсов к самому баскетболисту довольно мало. А, во-вторых, перед тем как снимать клип, желательно обзавестись либо оригинальной идеей, либо бюджетом, сопоставимым хотя бы с ценой банки бобов. Здесь нет ни того, ни другого: группа людей в тесном помещении машет автоматическими шуруповертами, игрушечными АК-47 и всем, что хотя бы в теории может походить на оружие. Даже Джа Морэнт не спас бы эту толпу халамидников.

Куда честнее поступил Стефан Мойшич, состряпавший рок-гимн «Jokara Brate Moj». Клипа на него нет, но песня получилась такой искренней и разбитной, что она отлично работает даже в сочетании с обычной нарезкой игровых эпизодов сербского гения. А наличие субтитров в видео позволяет еще больше проникнуться простым и пронзительным посланием Мойшича, который, судя по всему, черпал свое вдохновение из опусов «Сектора Газа». Мой ЕмВиПи среди треков о Йокиче.

Еда

Постить фото пухленького Йокича и писать о том, что парень упивался колой, засаживая галлон содовой (больше 3,7 литра) в день, круто. Но куда интереснее разобраться, как серб пришел к такому и каким образом отделался от пресловутой привычки.

Во многом лишний вес Йокича на ранних стадиях его карьеры был связан не с продуктами как таковыми, а с процессом потребления.

«С утра я практически ничего не пил, поскольку тренировки начинались очень рано, и я не мог бегать челноки и играть двусторонки с полным животом. Не важно, была это кола или вода. Зато когда тренировка заканчивалась, тогда я пил одну кружку за другой. Не мог остановиться. Мне потом рассказали, что уровень адреналина, который я вырабатывал на тренировке, не успевал прийти в норму, а кофеин, содержащийся в коле, только повышал его. То есть, по сути, это был замкнутый круг. Я пил, чтобы хотеть еще больше пить», – рассказывал о своей самой пагубной аддикции Джокер.

Соскочить Нико помогли Стив Хесс, глава атлетического департамента «Наггетс», и Фелипе Эйхенбергер, тренер по физической подготовке и поддержанию формы игроков «Денвера».

«Чертова кола, мужик. Это же гребаный яд, жидкий крэк. Худшее, что может быть. Надо отдать парню должное, он с первого дня делал все, что мы от него требовали, и не задавал вопросов. Знаете, есть категория игроков, которые пытаются адаптировать свои привычки к уровню лиги. Едят меньше сладкого, мучного, но все равно едят или едят не тогда, когда это стоит делать. Никола не из таких. Он решил отказаться от колы сразу и совсем, и как только он это сделал, это уже был другой игрок и человек», – рассказывал Хесс.

Никола признается, что изначально вызов казался ему серьезнее.

«Честно говоря, я думал, будет сложнее. Мне очень помогло осознание того, что я отказываюсь от того, что мне, в общем-то, не нужно. Я легко обхожусь без колы», – признавался Йокич в интервью для ESPN.

Похожая проблема возникла и с едой.

«Я нормально питался, и не сказать, чтобы злоупотреблял вредной пищей. Рис, рыба, мясо – все это было в моем рационе. Только все это было приготовлено иным способом», – вспоминал Йокич.

«Когда он впервые попал к нам, то весил 134 килограмма. Для Николы было в порядке вещей пить колу, есть много сладостей, так что нам предстояла серьезная работа. Как только мы убрали колу, то занялись рационом. Шестиразовое питание в день, маленькие порции, строгий список продуктов. И Нико опять был на высоте. Никаких срывов. Очень спокойный и исполнительный парень. Редчайшее качество в этой лиге.

Он понимает, что для того чтобы стать лучше как баскетболисту, ему необходимо улучшать себя в областях, в которых он не столь компетентен. И это уже вопрос доверия. Никола не стал оспаривать уровень образования и профессионализма тех людей, с которыми он работал, он доверился им и стал делать все необходимое. Когда видишь такое, думаешь: «Для этого парня нет пределов», – подтверждал Хесс.

При этом Никола не монах и не постится круглый год. Парадокс в том, что избегать проблем с пищей ему помогают кулинарные предпочтения.

«Я ценю хорошую кухню. Сербская кухня очень вкусная. Разные оттенки сладкого, соленого, острого. Мне нужен этот вкус, я скучаю по нему. Здесь в Америке я ем курицу и не могу понять, что это. Чевапчичи перестали быть для меня искушением, поскольку, даже если бы я захотел их здесь найти, то не смог бы. Хороших чевапчичей тут, в принципе, нет. Если мне очень хочется мяса, то дома у меня есть заготовки, я привожу их из Сербии. Ну а как? Дома обязательно должно быть мясо. Но больше всего я скучаю по рыбной похлебке. Это что-то невероятное», – исходил слюной Йокич.

Речь идет о сербской чорбе, наваристом бульоне (может быть рыбным и не только) с мучной заправкой, печеными томатами и перцами, картофелем и оливковым маслом. Сербы и русские часто сравнивают ее с ухой, но, как водится, к общему знаменателю не приходят. Так как рецепт очень универсальный и в зависимости от способов приготовления и автора блюда может таить в себе массу вкусных бонусов и секретов. Одно ясно точно – приготовить это нечто из американских продуктов так, как надо, не представляется возможным. Это то, что на Западе называют термином «Soul food» – еда, в которой процесс зачастую играет более важную роль, чем конечный результат. Поэтому для Джокера настолько важен вкус и поэтому за рыбную чорбу он готов продать душу.

Душа-человек, чего уж там.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How; Instagram/jokersombor.bc