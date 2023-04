Бытует мнение, что скандалы и публичные выволочки не что иное, как хтоническое зло для любого профессионального спортивного клуба. В большинстве случаев так оно и есть, но «Лейкерс» – не большинство. Среди американских профессиональных лиг не так много команд, которым бы удавалось столь естественно вплетать в самобытную культуру и менталитет сюжетные линии, свойственные скорее передовицам желтой прессы, нежели спортивным разворотам. Бейсбольные «Янкиз», футбольные «Даллас Ковбойс», футбольные же «Рейдерс» (когда они базировались в том же Лос-Анджелесе, до переезда в Окленд и задолго до Лас-Вегаса), ну и «Лейкерс». Совместные рауты с голливудскими знаменитостями, Lakers Girls с их репутацией чуть ли не эскортниц и, конечно же, всевозможные конфликты внутри раздевалки команды, которые если не происходят сами по себе, то выдумываются прессой настолько умело и уместно, что кажутся реальными. Причем, что уникально, «Лейкерс» удается поддерживать статус шоу-клуба на протяжении многих лет.

Покуда остальные пеняют на далекие ужасные времена с отсутствием правил и слабым контролем лиги, «Лейкерс» и в XXI-м веке балуют публику скабрезными историями. Одна из наиболее резонансных случилась с игроком, которого клуб де-факто забанил и навсегда исключил из своих рядов. Несмотря на это, Д’Анджело Расселл в этом плей-офф вновь в фиолетово-золотой форме.

Что такого натворил Рассел?

Для начала новичок «Лейкерс» Д’Анджело Рассел, взятый клубом под 2-м пиком на драфте-2015, совершил непростительную ошибку, выбрав в качестве друга и наставника Ника Янга. Тот в свою очередь стал его соседом по номеру во время выездных турне и взялся обучать премудростям быта и морали НБА. Д’Анджело оказался прилежным учеником и уже в своем первом же сезоне в лиге умудрился попрать все писанные и негласные законы спортивного товарищества.

При этом надо понимать, что «Лейкерс» сезона-2015/2016 не претендовали ни на что, кроме красивых проводов Кобе Брайанта, и на протяжении всего чемпионата жили ожиданием этого момента. Любящий находиться в центре внимания Янг воспринял это как личный вызов и руководство к действию, после чего замутил «Войну розыгрышей», которая подразумевала всевозможные пранки, шутки и прочую балбесовщину. В итоге Свэгги Пи получил столько внимания, что сам был не рад.

В ночь перед выездным матчем с «Ютой» Янг разоткровенничался со своим падаваном на предмет личной жизни. В частности, довольно буднично и откровенно покаялся, что не со зла, но все же изменил своей девушке – популярной австралийской певице Игги Азалии – со случайной 19-летней девицей, попавшейся ему в каком-то клубе. Янгу было невдомек, что новичок записывал разговор на свой телефон, как позже утверждал сам Расселл, с целью розыгрыша. Правда, все эти уточнения были мало кому интересны, после того, как видео запись слили в интернет.

Кто это сделал? Точно никто не знает до сих пор. Видео появилось на портале Fameolous, и сам Расселл на протяжении всех этих лет твердит, что понятия не имеет, как это могло произойти. Пресса фонтанировала вариантами. Там было все, от случайной рассылки до вполне взвешенного решения Рассела, решившего обнародовать запись ради чести девушки, над чьими чувствами так вероломно надругался Свэгги Пи.

Что касается отношений внутри коллектива, то инсайдеры уведомили, что за завтраком все члены команды единогласно игнорировали Рассела, игрок сидел один и не удостоился даже приветствия. Проигрыш «Юте» с разницей в «-48» очков лишь подтвердил, что микроклимат в команде, мягко говоря, душноватый.

В следующем матче против «Майами» домашние трибуны «Стэйплс Центра» вполне однозначно выразили свое отношение к игроку.

Д’Анджело продолжал утверждать, что у него и в мыслях не было никого подставлять.

«Меня тошнит от всего происходящего. Мне задавали этот вопрос 110 раз, но ответ всегда будет одним и тем же. Я этого не делал. Не могу нигде показаться, чтобы люди не начали меня хейтить. Пытаюсь справиться с ситуацией по-умному, помня о том, для чего я здесь. Я здесь для того, чтобы играть в баскетбол», – отбивался от журналистов после матча с «Хит» Ди-Ло.

С этим документалистом все ясно. А что же Янг?

А Янг вполне официально мог подать на одноклубника в суд. После истории с записью содержательной лекции Дональда Стерлинга о классификации рас не осталось ни одного человека, который бы не знал, что Калифорния – штат, на чьей территории действует так называемое двустороннее согласие. То есть, если бы запись была сделана на территории Калифорнии без согласия на то Янга, Рассел вполне мог нарушить закон о записи и распространении личных переговоров. Правда, будь такая возможность у Янга, он бы все равно вряд ли ею воспользовался: игрок старался как можно реже появляться на публике и вообще хотел, чтобы эта история сошла на нет.

В отличие от его бывшей.

«Хм, Д’Анджело Расселл – в трендах соцсетей. Мне тоже понравился его фильмец. Спасибо, бро», – отреагировала певица на просторах интернета.

Коротенькой отпиской дело не ограничилось. Игги быстренько записала сингл «Team», где в назойливом припеве четко продемонстрировала отношение ко всему происходящему. Если коротко, то Азалия упирала на то, что, кроме себя самой, ей никто не нужен: «Baby, I got me, And that’s all I need», и прочая манерная романтика с признаками излишков роскоши.

Тем временем, «Лейкерс» продолжали тухнуть изнутри. Несколько игроков анонимно сообщили Рамоне Шелберн из ESPN, что ситуация попросту аховая.

«Все плохо. Настолько плохо, насколько возможно. Проблемы с доверием внутри коллектива были и раньше. Сейчас же доверия нет вовсе», – сообщил источник.

Замять ситуацию попытался Кобе. Когда ему задали вопрос: «Как быть Расселлу?» Брайант выдал вполне стандартный спич.

«Жить дальше. Учесть полученный опыт, принять его, уяснить, чем может обернуться безответственное поведение. Он еще молод, у него все впереди. Главное сейчас признать и осознать свою ошибку», – высказался Кобе… и сразу получил в обратку от прессы.

Ситуация естественно вынудила СМИ искать аналогии и после недолгих поисков журналисты выудили самую неподходящую для «Лейкерс». Все вспомнили как в 2003-м Кобе был арестован по обвинению в сексуальном насилии в Колорадо. Тогда, согласно полицейским отчетам, Брайант признался следователям, что его партнер по «Лейкерс» Шакил О’Нил платил девушкам деньги за молчание, чтобы сохранить приватность отношений. Тогда эта выдержка из протокола попала в прессу и, как многие считают, стала окончательной причиной разрыва отношений двух игроков и обмена Шака в «Майами».

Всем было очевидно, что подобные колорадские флэшбеки не красят «Лейкерс», а лишь усугубляют напряженность в команде, но поделать никто ничего не мог. Отдавать только что выбранного Расселла, который в своем дебютном сезоне шел на попадание в первую сборную лучших новичков (и таки попал) было как-то не комильфо, а выменивать 30-летнего Свэгги Пи с действующим годом контракта никто не хотел.

Поэтому «Лейкерс» на протяжении всего сезона были вынуждены читать язвительную критику в свой адрес, а только затем распрощались с одиозной парочкой. Янг по окончании сезона-2016/2017 решил не продлеваться с «Лейкерс» и нашел пристанище в «Уорриорс», с которыми в 2018-м стал чемпионом. А укрепившегося в качестве изгоя Расселла «Лейкерс» обменяли в «Бруклин» на Брука Лопеса и пик, под которым потом выбрали Кайла Кузму.

История вроде бы получила закономерную концовку. Вроде бы.

Янг хочет нокаутировать Расселла, но у Д’Анджело иные планы

После чемпионства с «Уорриорс» Янг решил, что баскетбол он покорил, и теперь настало время подмять под себя мир бокса. В соответствии с новомодными веяниями первый бой Янг провел против ютубера, но как и все, связанное со Свэгги Пи, его боксерский дебют превратился в несуразицу. Бугай по прозванию Minikon выбил мелированного Янга за пределы ринга, но рефери счел, что соперники столкнулись головами, и бой был закончен со странной формулировкой «без поражения для каждого из бойцов».

В связи с новым родом деятельности Янга его периодически бомбардируют вопросами о Расселле, и тот не отказывает себе роскоши уколоть бывшего одноклубника. В частности, в одном из интервью он сравнил Д’Анджело с рэпером Tekashi69, известным тем, что на допросе в полиции он сдал на корню всех своих друзей-подельников. С тех пор рэпер практически не выходит из дома без охраны, а когда делает исключения, то заканчивается это довольно печально.

Янг также уведомил пишущую братию о том, что с удовольствием бы вышел с Расселлом в ринг.

«Ди-Ло, в первую очередь он. Потом парочка парней из «Уорриорз», еще парочка из «Лейкерс». Может быть, несколько тренеров», – обозначил желанных соперников несокрушимый Свэгги Пи.

Рассел отреагировал нейтрально.

«Мое имя будет помогать чуваку оставаться востребованным до тех пор, пока я не умру и на моем надгробие не напишут: «Я этого не делал». Береги себя», – написал Ди-Ло в соцсетях.

Состоится ли этот бой? Честно говоря, хотелось бы об этом никогда не узнать. Сейчас Расселл вернулся в «Лейкерс», и не сказать, чтобы призраки прошлого навязчиво преследуют его. Тем не менее, если он не хочет запомниться «тем чуваком, который подставил одноклубника», то ему лучше начать показывать баскетбол времен его выступлений за «Бруклин». Плей-офф – неплохой повод для этого.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Robert Laberge