Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Часто говорят, что готовность играть всегда – лучшее из всех качеств, поэтому Леброн Джеймс и считается одним из лучших в истории. На протяжении своей 20-летней карьеры в НБА форвард долгое время был образцом для подражания. Феноменальное здоровье от природы подкреплялось рабочей этикой, беззаветной преданностью делу, терпением и, как следствие, уникальной износостойкостью.

Цифры действительно ошеломляют.

Вот лишь некоторые из них.

• Джеймс провел более 62 000 минут игрового времени (с учетом регулярного сезона и плей-офф) с момента прихода в лигу в 2003 году.

• Команды Джеймса выходили в плей-офф НБА 16 раз и 10 раз попадали в финал НБА. Сам Леброн ни разу не пропустил ни одной игры плей-офф.

• В сезоне-2017/2018 Леброн достиг возраста Христа, что не помешало ему принять участие во всех 82 играх.

• Первое продолжительное отсутствие Джеймса (более чем в 10 играх) состоялось лишь в сезоне-2018/2019, его 16-м сезоне в НБА.

• Несмотря на большую нагрузку в юбилейном 20-м сезоне (кто бы что ни говорил, а голеностопы уже не те), Джеймс привычно играет на уровне Матча звезд, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,1 передачи. При этом среднее игровое время Леброна (36,3 минуты за встречу) лишь на минуту уступает показателю предыдущего сезона (37,2 минуты за игру), который в свою очередь стал его лучшим результатом с чемпионата шестилетней давности, когда Джеймс отыграл во всех матчах регулярки.

Почему так много упоминаний именно этого сезона? Наверное, потому, что последующий стал тем самым маркером, которым на рентгеновских снимках отмечают различные трещинки и опасные предрасположенности. В сезоне-2018/2019 Джеймс сыграл в 55 матчах и с тех пор лишь дважды преодолевал эту отметку (67 матчей в сезоне-2019/2020, 56 в прошлом году). Как бы мы ни продолжали восхищаться Леброном, но человек, пропустивший за первые 15 лет в НБА 71 игру, безвозвратно ушел в прошлое. Его заменил другой персонаж. И он по-своему достоин уважения и признания.

У него совсем другие цели вроде погонь за «вечными» рекордами и проекции семейных реалити-мелодрам на паркеты НБА, а главное – его стали беспокоить повреждения. Если во второй заезд Леброна в «Кливленд» большую часть пропущенных им матчей составляли точечные, восстановительные выходные, то теперь обходной лист Джеймса выглядит иначе. В «Лейкерс» форвард очевидным образом усугубил докучавшие ему еще в «Майами» проблемы с пахом и столкнулся с, пожалуй, главным врагом стареющих силовых атлетов – потерявшими былую уязвимость голеностопами. Годами носить такую мышечную массу, резко сбивать темпо-ритм игры, менять направление движения, проводить в таком режиме почти каждую ночь на паркете по 35+ минут, а затем еще подрубать дополнительный ресурс в плей-офф – все это неимоверно изматывает и опустошает организм.

В то же время не стоит все списывать исключительно на возраст. Если напрячь память, то можно припомнить, что травма голеностопа, стоившая Джеймсу пропуска 26 матчей в сезоне-2020/2021, зависела вовсе не от самого Леброна.

«То, что произошло – не результат некачественной работы на тренировках или отсутствие заботы о собственном теле, которое вдруг внезапно меня подвело. Нет. Просто случилось так, что мне в ноги бросился огромный мужик. Вот и все», – вполне популярно объяснил Джеймс причину получения травмы.

Тем не менее, время потихоньку точит Леброна: раньше-то взрослые мужики тоже на него падали, но только с последствиями для самих себя.

И цифры говорят об этом красноречивее всего.

«Кливленд» (2003-2010)

В период первичного бытования Джеймса в «Кливленде» он пропустил лишь 26 из 574 матчей, а его самое продолжительное отсутствие пришлось на сезон-2007/2008 из-за – подумать только – растяжения связок левого указательного пальца.

Наиболее распространенной травмой для Леброна стало растяжение связок лодыжки, которая вообще стала первым повреждением, из-за которого новичок вынужден был пропустить более одного матча. Показатель «Кливленда» 10-16 в матчах без Джеймса свидетельствует не только о влиянии своей главной звезды на игру команды, но и в определенной степени отсылает к несостоятельности тех «Кэвальерс». Многие матчи игрались уже под конец сезона, когда шансы «кавалеристов» на что-либо существенное были потеряны.

«Майами» (2010-2014)

Возвращение Джеймса в «Кэвальерс» и победа в историческом финале против «Уорриорс» окончательно канонизировало Леброна в ранге иконы НБА XXI-го века, но для меня лучшей его версией все останется та, что была в «Майами». Я до сих пор пытаюсь понять, что было сложнее – любить ту команду или ненавидеть. Демонически восседающий на трибунах Пэт Райли, скромный, но хваткий Споэльстра с прилизанной причесочкой а ля молодой Майкл Корлеоне, аура расчетливых жуликов, которым плевать на правила, и Леброн в черной маске как квинтэссенция темного начала всея лиги.

В «Майами» Джеймс сыграл в 294 из 312 матчей за четыре сезона (укороченный из-за локаута сезон-2011/2012 состоял из 66 встреч). Больше всего в этот период Джеймсу докучало растяжение правого подколенного сухожилия в сезоне-2012/2013, из-за которой он не смог участвовать в четырех играх.

За 18 матчей без Леброна «Хит» установили практически идеальный баланс (8-10). По вопросам касательно такого результата писать в директ Дуэйну Уэйду и Крису Бошу.

«Кливленд» (2014-2018)

Возвращение Леброна в отчий дом характеризуется не только самым значимым трофеем в его карьере, но и началом естественного износа, а также аккуратного и предупредительного отношения Джеймса к своему будущему.

15 из пропущенных им 27 матчей пришлись на запланированный отдых.

«Лейкерс» (2018 – по настоящий момент)

Первый же сезон Джеймса в Лос-Анджелесе сорвался из-за травмы паха, полученной на Рождество. Изначально оставшись вне игры на 17 матчей, Джеймс в конечном итоге пропустил 27 игр, а в конце сезона «Лейкерс» и вовсе заявили о том, что он вернется лишь в следующем сезоне.

Чемпионат образца 2019/2020 прошел под знаком ковида и трауром по трагически погибшему Кобе Брайанту. «Лейкерс» почтили память легенды наиболее искренним из всех возможных способов и взяли чемпионство впервые с 2010-го. На фоне празднований незамеченным проскользнуло признание Джеймса о том, что из всех повреждений травма паха является самой болезненной и изматывающей на протяжении всей его карьеры. Оно и неудивительно, ведь именно на область паха и внутреннюю сторону бедра приходится наибольшая нагрузка, когда человек перманентно находится в полуприседе (фактически базовое состояние при игре в баскетбол).

«Часто боль возникает в результате растяжения или надрыва одной из пяти мышц, расположенных на внутренней стороне бедра. Верхним концом эти мышцы крепятся к тазовой кости, а нижним – к области над коленом. В большинстве случаев требуется консервативное лечение. Требуются терпение, покой, прием безрецептурных препаратов и плавное, постепенное возобновление прежней физической активности. Это та травма, срок лечения которой сложно прогнозировать», – описывал повреждение член медицинского штаба «Лейкерс» Кристофер Джонс.

Сезон-2020/2021 до сегодняшнего дня остается для Леброна самым куцым по количеству сыгранных матчей (45). Та самая травма голеностопа в матче с «Атлантой», спешное восстановление к плей-офф и довольно предсказуемый вылет в первом раунде от «Финикса» задали тон тому, что мы видим сейчас. Человека, борющегося с обстоятельствами, неудачами, непривычными ранее ограничениями и временем. Борьбу против последнего выиграть еще никому не удавалось.

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus