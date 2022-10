«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

Прежде всего, нужно отдать должное Дрэймонду Грину. Этот гражданин умеет обставлять красиво даже кризисные ситуации. Явиться на пресс-конференцию, посвященную драке с одноклубником, в коллекционных часах от бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и бренда Jacob & Co. – это очень изысканная провокация и расчетливый PR-ход. Эту деталь заприметили все, но высказались об этом только глубинные обитатели баскетбольных форумов. И ясно почему. Ведь если кто-нибудь из публичных журналистов осмелился бы интерпретировать подобный шаг Грина как тонкую издевку, то получил бы моментальный ответ. Уверен, красноречия Дрэймонда хватило бы на тираду, в которой он бы отметил, что прессе гораздо интереснее смотреть на его часы и считать его деньги, нежели выслушивать искренние раскаяния по поводу учиненного им мордобития.

Грин – мастер не только в том, что касается умения лавировать между смыслами. Он талантливо создает баскетбольные нарративы, которые воспринимаются неоднозначно, но определено пользуются спросом. Когда Грин в ноябре 2021 года запустил подкаст The Draymond Green Show, он подчеркивал, что это не очередная болтовня вышедшего в тираж игрока НБА, а самая актуальная и правдивая информация из мира НБА от одного из самых активных ее обитателей. Дрэй мгновенно окрестил себя представителем «новых медиа» и предложил сбросить с корабля современности всех представителей традиционных СМИ. Такую риторику можно было бы принять за попытку повыгоднее продать свой медийный дебют, но едва ли это так. Прежде всего, Грин и без того яркий персонаж, не слишком нуждающийся в дополнительной рекламе, а главное – он не видит в представителях СМИ конкурентов как таковых, поскольку считает себя популяризатором нового подхода к баскетбольной аналитике. И, в целом, небезосновательно.

Грин не новатор, но именно он заставил говорить о «новых медиа»

Идея профессиональных спортсменов – рассказывать о спорте от первого лица в процессе активной стадии карьеры – лежала на поверхности. Доводы вроде «как вы можете нас судить, если не играли на профессиональном уровне» и «вас не было в тот момент на поле, и вы не в состоянии ощутить страх перед одиннадцатиметровым» очень органично нанизывались на возможности использования соцсетей, приглашения друзей-спортсменов и спрос на явление атлета в новом качестве ведущего подкаста или автора статей. Собственно, выдающийся бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Дерек Джитер еще в 2014, сразу же после завершения карьеры совместно с шефом маркетинговой службы спортивного агентства Excel Sports Management Джейми Месслером, запустил сайт Players’ Tribune, на котором грамотно оформил принципы «новых спортивных медиа». Дневники, статьи, письма самим себе и видео-эссе, сделанные спортсменами при поддержке профессионалов, явили новый жанр. Всем было ясно, что душеизлияния спортсменов фильтруются и никакой гонзо-журналистикой там не пахнет, но проект был качественно сделан, умело подан и радушно принят. Это и послужило своеобразным сигналом для закончивших карьеру и действующих спортсменов записывать собственные видео- и аудиоподкасты, публиковать персональные блоги и задвигать привычных аналитиков и экспертов.

Повальное увлечение довольно быстро стало действовать по принципу естественного отбора. И как ни старались персонажи вроде Роберта Пэриша, Билла Картрайта и многих других игроков НБА приобщиться к новому жанру, очень скоро стало ясно, что не у каждого получается выдавать качественный, интересный и регулярный контент.

Одним из первых, кто действительно задал тон в «новых медиа», стал Джей Джей Реддик. Баскетболист отказался от стандартных клише и в свой подкаст The Old Man & the Three начал приглашать не только игроков, но и представителей других сфер. Например, к нему захаживали бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, лауреат Оскара Мэтью Макконахи, социолог Малькольм Гладуэл, председатель Walt Disney Боб Айгер и многие другие. Все эти гости делали подкаст Реддика серьезной платформой для обсуждения интеграции баскетбола в различные культурно-социальные области и гораздо большим, нежели приятельские посиделки баскетболистов. Тем более, что и такая интерпретация не заставила себя ждать. Подкаст Мэтта Барнса и Стивена Джексона All the Smoke, а так же практически его клон Knuckleheads Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза прочно заняли нишу эдаких разговоров по душам за бутылочкой элитного коньяка и аккуратно скрученным сплифом.

Формально Грин пошел за ними. Правда, разница тут, кажется, принципиальная: он не просто занимается карьерой медиа параллельно с выступлениями на баскетбольной площадке, форвард «Голден Стэйт» – самый титулованный игрок современного поколения (вместе с Леброном, Карри, Андре Игудалой и Клэем Томпсоном) . У него, конечно, есть амбиции подписать максимальный контракт, но его финансовая ситуация явно не требует поиска дополнительных источников заработка. Грин делает то, что ему по кайфу, то, к чему у него есть очевидные способности, то, в чем он превосходит любых конкурентов.

Короче, Дрэймонд сделал ставку на себя и не прогадал. Грин с равнозначным откровением высказывался как о мельчайших нюансах игры, так и о степени компетенции спортивных СМИ.

Вот, например, как Дрэй охарактеризовал штатного эксперта ESPN и чемпиона НБА в составе «Селтикс» Кендрика Перкинса.

«Каждый раз, когда я читаю его интервью, я такой: «Да ладно, заткнись уже». Все, что я слышу – это болтовня. Эти так называемые эксперты ничего не анализируют, а лишь разглагольствуют. Они просто говорящие головы. Из них лишь небольшая часть прошла в финал НБА, а те немногие, кому это удалось, ведут себя не так, как должны вести себя чемпионы. Все потому что он болван, идиот и не настолько хороший игрок, каким хочет казаться. Кстати, я говорил о Кендрике Перкинсе, если вы не поняли», – конкретизировал Грин в подкасте.

Перкинс, безусловно, не великий оратор, и по этой причине над ним частенько подтрунивают в том числе и представители НБА. Только вот Грина от них отличает то, что содержание его подкастов не ограничивается огульным критиканством, пространными рассуждениями и прогнозами на основе зуда пониже спины.

Дрэй с готовностью и обстоятельно разбирает поражения собственной команды, поясняет, почему он сыграл неудачно в конкретном матче и за счет чего «Уорриорс» могут избежать повторения результата. Причем делает это даже по ходу плей-офф, то есть в тот период, когда некоторые игроки (например, Леброн) полностью отказываются от социальных сетей, а в отношении общения с журналистами соблюдают предельную осторожность. В это же время Грин после разгрома от «Мемфиса» со счетом 95:134 с энтузиазмом записывает подкаст, в котором не только разбирает на молекулы игру «Голден Стэйт» и корит себя за 5 набранных очков, но и объясняет, почему и за счет чего «Уорриорс» выиграют. И в определенной степени раскрывает тренерские установки и тактические нюансы. Кстати, в следующем матче «воины» выиграли 110:96 и взяли серию 4-2.

На протяжении всего последнего плей-офф СМИ при любой удобной возможности пеняли Грину на отсутствие концентрации. Он же продолжал гнуть свою линию и уже через считанные часы после окончания матчей выпускал подкасты, в которых делился своим видением ситуации и слал валентинки недоброжелателям.

«Поймите, я делаю эти подкасты не для того, чтобы обратить на себя внимание. Просто я именно тот человек, который может вам компетентно и оперативно пояснить, что такое плей-офф НБА. Давать информацию качественно и с места событий – это и есть «новые медиа», которые я представляю . Мне не нужны дорогие студии, стильные костюмы и модераторы. Мне достаточно одного микрофона. И не надо беспокоиться о степени моей концентрации на плей-офф. Моих сил хватит и на баскетбол, и на подкаст. Я в состоянии делать и то, и другое. Сейчас время тех, кто мыслит широко и в состоянии качественно делать несколько вещей. Я могу подбирать, пасовать, создавать моменты для партнеров на площадке. За пределами корта я бизнесмен, инвестор, автор подкастов. И список продолжается. А эти «знатоки» в своих креслах только и умеют, что из года в год говорить о том, что раньше было лучше. Такому старью место на свалке», – негодовал Дрэй.

ESPN и FOX News убедила не агрессивная подача Грина, а его позиция и аналитика

«Хорошее, плохое или нейтральное, так или иначе, у вас есть определенное мнение обо мне», – считает Грин.

И с этим не поспоришь, ведь Дрэй никогда не упускает возможность высказать собственное мнение обо всем на свете. Форварда «Уорриорс» критиковали не только за «новые медиа», но и задолго до их появления. Дрэймонда бичевали за то, что он поддержал одноклубника Эндрю Уиггинса, когда тот выступил против вакцинации от COVID-19. На Грина обрушилась лавина общественного негодования, когда он отметил, что представители женской НБА плохо раскручивают свой продукт, поэтому их зарплаты не сопоставимы с деньгами, которые получают в обычной НБА. С аналогичной беспристрастностью Грин говорил и о СМИ.

«Все эти шоу, которые ты включаешь. Все эти баскетбольные шоу, на самом деле, не о баскетболе. Меня беспокоит, когда я включаю телевизор, чтобы посмотреть спортивную программу, а в ней не могут научить ничему из того, что связано с игрой . Единственная вещь, которую я узнаю – это то, что Бен Симмонс не хочет играть за «Сиксерс», – печалился Грин.

Готовность вести диалог, содержательная подача и четко сформулированное мнение сделали Грина желанным гостем критикуемых им шоу задолго до того, как он стал выпускать подкаст. В плей-офф-2018 один из ведущих Inside the NBA на канале TNT Чарльз Баркли высказал пожелание, чтобы кто-нибудь хорошенько врезал Грину. Менее чем через месяц Грин сидел в послематчевой студии Inside the NBA в качестве приглашенного гостя, а Баркли просто отшучивался. Отшучивался потому, что это его работа: он шоумен. Грин в том же эфире разбирал победу «Уорриорс» над «Рокетс» и объяснял, за счет чего «Хьюстону» удалось набрать 39 очков в первой четверти.

Грин настолько органично вписался в знаменитую команду, что его начали подтягивать на постоянной основе, а в плей-офф-2022 дошло до того, что Дрэй участвовал в обсуждении прямо во время разминки перед матчем.

Грин умело перемежал шутки с аналитикой, но никогда не впадал в крайности, когда дело доходило до обсуждения игроков.

«Будем говорить по делу. Если мы обсуждаем баскетбол, значит, это и есть предмет нашей беседы. Я здесь не для того, чтобы судить кого-то. «Новые медиа» – мы защищаем игроков. Мы не разрываем их на части », – упрямствовал в эфире одного из выпусков Грин, когда речь зашла о Расселе Уэстбруке.

Участие в Inside the NBA добавило Грину вистов, но запуск собственного подкаста побудил представителей ТВ-гигантов к вполне определенным действиям. В прошлом сезоне в новостных лентах начали мелькать сообщения о готовности ESPN и FOX News предложить Дрэймонду контракт еще до окончания профессиональной карьеры. Инсайдеры, пусть и не из числа самых надежных, уверяли, что телесети ради согласия Грина готовы предложить ему даже персональную передачу.

На этом фоне голоса даже представителей старой школы звучали уже не так громко и все менее уверенно.

«Уважаю Дрэймонда. Мне импонирует его подача, но кажется, он упускает самое главное. Я не сомневаюсь в его уровне понимания баскетбола, но, говоря о «новых медиа», он подчеркивает, что они для того, чтобы защищать парней, которые на площадке. Но разве это можно соотнести с одним из базовых принципов журналистики – объективностью? Дрэй – очень откровенный и честный парень, именно поэтому я не сомневаюсь в его словах, и по этой же причине говорю: «Только люди, которые не зависят напрямую от правил лиги, правил профсоюза игроков, личных отношений и кодекса клуба НБА, могут высказывать объективную точку зрения. А это те самые представители старой школы, «старых медиа», – заявил в эфире First Things First аналитик Ник Райт.

Несмотря на подобные замечания, значимость Грина в качестве рупора альтернативной точки зрения возросла. Ведь слова Грина о баскетболе не расходились с его деяниями на баскетбольной площадке. Титул, добытый летом 2022 года, стал вещественным и неоспоримым доказательством готовности Грина выступать на высоком уровне и одновременно вести активную деятельность в медиаполе . Те, кто осмеливался давать советы Грину, были посрамлены.

Сам Дрэй не скрывал триумфа и межсезонье провел максимально куражисто. Грин поиздевался над «Бостоном» и «Мемфисом». Вспомнил уход Кевина Дюрэнта и заткнул Кендрика Перкинса. Устроил войну со Скипом Бэйлесом. Уколол «Клипперс» на церемонии наград ESPYS, сказав что «в Лос-Анджелесе семь профессиональных команд и «Клипперс». В августе женился на своей девушке Хэйзел Рене (главной деталью свадьбы стала фотография настоящих чемпионов – Дрэймонда, Карри и Леброна Джеймса). Публично подчеркивал, что стремится к тому, чтобы «заткнуть рты вообще всем».

А потом наступила осень, время подготовки к сезону и та самая, приснопамятная тренировка.

Грин совершил серьезный проступок и все равно минимизировал репутационный урон

«Я играю в баскетбол. Когда я выхожу на площадку, у меня нет цели ударить кого-нибудь в челюсть. Я не выхожу с мыслью затеять с кем-нибудь драку. У меня на уме только одно – выиграть матч».

Эти слова Дрэймонд произнес в эфире подкаста, рассуждая об игре против баскетболистов соперничающих команд. После потасовки с Джорданом Пулом доверие к этому высказыванию изрядно просело, зато возросло количество вопросов со стороны охочих до всеобщего внимания порицателей Грина.

Времени, на протяжении которого Дрэймонд хранил молчание, хватило, чтобы обнаружили себя даже такие фриковатые личности, как Ник Янг.

«Дрэймонд Грин, ты где, чувак? Я видел новую часть подкаста – с Патриком Беверли – ты записал его вчера. Но где же твит или видео, где заявление?» – дивился Янг отсутствию реакции на драку с Пулом.

Само собой традиционалисты тоже не остались в стороне.

«Где же отчет от «новых медиа»? О произошедшем вынуждены высказываться Стеф Карри, генменеджер Боб Майерс, главный тренер Стив Керр. Ты никогда не избегал микрофона, когда тебе было необходимо прокомментировать чью-то ошибку или неудачу. А теперь что случилось?», – задался резонным вопросом аналитик Ник Райт.

Грин действительно не торопился с ответом и, пожалуй, это было самым правильным решением. Форвард извинился перед одноклубником за рукоприкладство, но предпочел не афишировать этот факт в медиа и не делать извинения предметом обсуждения в подкасте. Можно было бы записать это в заслугу «Уорриорс» как грамотной организации, которая умеет решать внутренние вопросы. Но ведь и Грин, как к нему ни относись, человек с репутацией, титулом и весом среди игроков, поэтому, если бы захотел, то мог бы либо монетизировать эту ситуацию (через подкаст), либо, как минимум, выступить в таком формате, который бы исключал дополнительные вопросы от журналистов и некомфортную среду.

Вместо этого Дрэймонд и «Уорриорс» сыграли тоньше – организовали специальную пресс-конференцию, на которой Грин прилюдно повинился. До него подобные инциденты всегда как-то заминали или же предпочитали решать в кулуарах. Грин – явно не первый игрок НБА, совершивший глупость, но, по сути, первый, который вышел на публичную голгофу, сохранил лицо и даже заработал баллы за искренность . (В последний раз такую экзекуцию проводили в конце 80-х, когда Родман и Томас не скрывали расизма при оценке талантов Лэрри Берда, и тогда их извинения были признаны сомнительными). В данном случае, несмотря на очевидную провинность, подставляющую под удар игроков и клуб, ситуацию удалось уладить дипломатическими методами. Грина оштрафовали и не стали отстранять от команды, а значит, как минимум, на данный момент инцидент исчерпан, и дальнейшая судьба Грина в «Уорриорс» – это уже производные, о которых сейчас мы лишь можем догадываться.

Конфликт с Пулом, безусловно, отразится на репутации Грина как игрока, так и медийной личности. Но, вполне возможно, вместе с самим скандалом будут вспоминать и то, как Грину удалось свести его на нет. В условиях всеобщей эскалации и ажиотажа Грин выступил максимально грамотно и умело, что лишь подчеркивает его умение ориентироваться в медиа-пространстве. Это подтверждают и слова известного спортивного журналиста Билла Симмонса, которого сам Грин некогда критиковал за отсутствие объективности в отношении «Селтикс». «Если бы Дрэймонд Грин рассказал о случившемся в своем подкасте, то это был бы самый прослушиваемый выпуск года», – резюмировал Симмонс.

Грин этого не сделал, понимая, что публика восприняла бы его извинения не как искреннее сожаление, а как возможность для пиара. Такой поступок был бы слишком опрометчивым, слишком топорным, слишком глупым. Поступок Грина можно назвать опрометчивым, его попытку разрешить конфликт кулаками – топорной, но назвать самого Грина глупым точно нельзя.

Фото: REUTERS/Cary Edmondson-USA TODAY Sports; East News/Thearon W. Henderson/Getty AFP, Kimberly White/Getty Images for TechCrunch/AFP, AP Photo/Jeff Chiu