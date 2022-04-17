Серия «Бостон» – «Бруклин» станет украшением первого раунда плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

Объясняем, почему эту пару ждали все.

В этом плей-офф НБА много интригующих пар соперников.

Например, уже в первом раунде встречаются яркие и задорные «Мемфис» и «Миннесота» – две самые молодые команды этого плей-офф. Действующий MVP Никола Йокич из «Денвера» борется с возродившимся «Голден Стэйт». Монти Уильямс с «Финиксом» против своего ученика Уилли Грина из «Нового Орлеана». Супервездный дуэт Эмбиид-Харден против самой организованной команды НБА…

И все равно больше всего в баскетбольном мире ждут серию «Бостон» – «Бруклин».

Почему именно эта пара второй и седьмой команд Востока так привлекает болельщиков – попытаемся объяснить даже тем, кто не особенно следит за НБА в последние годы.

Это повторение прошлогоднего первого раунда

Только год назад роли были противоположными – это «Бостон» со скрипом пролез в плей-офф в последний момент, а «Бруклин» был фаворитом. У «Селтикс» из-за операции на руке не играл один из лидеров – Джейлен Браун, затем травмировался и Кемба Уокер, так что борьбы не получилось: 4-1 в пользу «Нетс».

Та серия была бенефисом Большого Трио «Нетс» . Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден сосуществовали в «Бруклине» больше года. Но при этом троицу видели на площадке одновременно лишь 365 игровых минут, из них больше трети – 130 минут – они провели именно в победной серии против «Бостона».

Теперь в «Бруклине» уже нет никакого Хардена, а преимущество своей площадки будет у «Селтикс».

Но «Бруклин» – нетипичный андердог

В 2003 году первый раунд НБА стали разыгрывать до четырех побед вместо трех. Знаете, сколько раз из 38 серий седьмая команда проходила вторую?

Один. 1-37 за девятнадцать сезонов. Менее 3% вероятности выхода с седьмой строчки во второй раунд.

Нет в НБА XXI века более предсказуемой серии, чем 2/7, даже лидер конференции чаще вылетает от андердога в первом раунде (такое было трижды, тоже менее 10% случаев), чем вторая команда.

Но вся эта статистика не относится к «Нетс». Во-первых, мы почти не видели их в полном составе до плей-офф. Кайри только в середине сезона начал играть в гостевых матчах, и совсем недавно – в домашних, когда в Нью-Йорке сняли ограничение для невакцинированных игроков.

Во-вторых, «Нетс» перезагрузились после ухода Хардена, воспрянули после возвращения в строй Дюрэнта, расслабились после «освобождения» Кайри. За последние пять недель у них всего 5 поражений – график не чемпиона, но очень сильной команды.

В-третьих, в «Бруклине» очень много опытных звезд – а именно опыт и индивидуальный талант выходят на первое место в плей-офф.

Неслучайно топ-команды Востока очень натужно побеждали на последней неделе регулярки, возможно, пытаясь избежать встречи с «Нетс» в первом раунде, упасть на более «съедобный» «Чикаго» с шестой строчки. Насколько были правы «Бакс», выставившие резервистов в последнем матче (где победа гарантировала им второй посев), узнаем позже.

Кайри Ирвинг вызывает у бостонских болельщиков только негатив

В 2017 году Ирвинг потребовал обмена из «Кливленда». Попал в «Бостон». Пообещал продлить контракт при первой же возможности. Красиво рассказывал о том, как его отец играл за местный колледж, как Кайри берет 11-й номер в честь него, как хотел бы, чтобы потом этот номер был увековечен в «Селтикс». И провел две отличные регулярки – в одной из них в первый и пока что последний раз в своей карьере официально попал в число 10 лучших игроков НБА.

Вот только акцент на две регулярки. Первый плей-офф в «Селтикс» Ирвинг пропустил из-за операции; «Бостон» и без него остановился в одном шаге от финала НБА. Во втором Кайри уже играл – но был просто уничтожен в серии с «Бакс».

И после этого провала перебежал в «Нетс», а потом утверждал, что ему было некомфортно в Бостоне . В прошлогоднем плей-офф он демонстративно потоптал логотип «Селтикс» после победы над своей бывшей командой, а болельщики в «Бостон Гардене» встречают его исключительно свистом.

Кайри надеется, что в этот раз будет иначе. Кажется, он ошибается – такой направленной злобы к экс-игроку нет ни у одной фанбазы НБА.

Молодые звезды «Бостона» должны были играть в «Бруклине»

В 2013 году некогда чемпионская команда «Селтикс» состарилась и требовала сноса. Кевина Гарнетта и Пола Пирса (Рэй Аллен годом ранее самостоятельно ушел в «Майами) обменяли в «Бруклин», где тогдашний владелец Михаил Прохоров создавал свою версию суперкоманды. Гарнетт и Пирс должны были прибавить свой чемпионский опыт к уже мощной троице из Дерона Уильямса, Джо Джонсона и Брука Лопеса. Добавьте к звездной стартовой пятерке еще и Андрея Кириленко на скамейке, легенду клуба Джейсона Кидда на тренерском мостике – и вот уже «Бруклин» эксперты и букмекеры ставят в топ-5 претендентов на титул.

В этом обмене «Нетс» отдали несколько пиков первого раунда – цена за 36-летних ветеранов немаленькая, но если «Бруклин» собрался доминировать несколько лет, то это будут двадцать-какие-то выборы. Не повод для беспокойства для команды с чемпионскими амбициями и самым дорогим составом в истории НБА.

Доминирования не произошло, команда состарилась еще в середине первого сезона, причем сильнее всего сдулись не ветераны, а лидер, 29-летний Дерон Уильямс.

Кидда сразу уволили, ушел Пирс, через полгода обменяли Гарнетта, затем выкупили контракты Уильямса и Джонсона, сплавили Лопеса в «Лейкерс»… в 2016 году «Нетс» уже были на дне НБА. Но их пик принадлежал «Бостону».

И в следующем сезоне.

И в следующем.

В 2016-м «Селтикс» взяли Джейлена Брауна под третьим номером, в 2017-м – Джейсона Тейтума (пик-2018 отдали в «Кливленд» за Кайри Ирвинга).

Если бы не тот непродуманный обмен в 2013-м, Тейтум и Браун могли бы сейчас помогать Кайри и Дюрэнту, а не противостоять им.

Кстати, Кевин Дюрэнт мог стать игроком «Селтикс»

В 2016 году Кей Ди покидал «Оклахому». «Бостон» активно рекрутировал Дюрэнта, принимал от его представителей список предпочтений по будущей комплектации состава, Кевин приехал на личную встречу с командой – где его встречали не только игроки «Селтикс», но и легендарный квотербек «Пэтриотс» Том Брэди, призванный показать победную спортивную культуру в «Бостоне».

Но только в гонке за КД участвовали еще и «Уорриорз». Те самые, которые только что побили рекорд «Чикаго» по победам в регулярке, а потом выбили самого Дюрэнта из плей-офф. И у ГСВ была как возможность пригласить Кевина (Карри, Томпсон, Грин играли на скидочных контрактах, в платежке было место на максимальный контракт), так и стимул (финал-2016 они все-таки проиграли, упустив Леброну преимущество 3-1 в серии).

Почти что гарантированные титулы в «Голден Стэйт» оказались сильнее харизмы Тома Брэди.

Кей Ди называет Тейтума своим наследником

В НБА принято ежегодно искать «новых джорданов», «новых лебронов», «новых брайантов». А молодой игрок, более всего напоминающий Дюрэнта – это лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум. Высокий форвард с элитным броском, ежегодно повышающий навыки работы с мячом.

Конечно, никто не сравнится с Дюрэнтом. Это один из самых уникальных игроков в истории баскетбола с феноменальным бомбардирским даром.

Но сам Кей Ди видит в Тейтуме свое наследие, а Джейсон называет Дюрэнта одним из кумиров. После прошлогодней серии Кевин отдельно выделил уровень игры оппонента, а летом они объединили усилия в олимпийской сборной. В Токио Дюрэнт установил рекорд сборной США по результативности, а после этого сказал: «Мой рекорд побьет вот этот парень, сидящий рядом».

Рядом сидел, естественно, Тейтум.

Главный тренер «Селтикс» год назад был ассистентом Нэша в «Нетс»

Есть связь и между тренерами двух команд. Они из разных тренерских ветвей – бруклинец Стив Нэш был проводником идей Майка Д’Антони, автора лучших атакующих концепций. Бостонец Име Удока – один из «отпрысков» прагматика Грегга Поповича.

Но в прошлом сезоне Удока проходил «преддипломную практику» именно в «Нетс», где был первым ассистентом Стива Нэша. Летом Удоке предложили работу главным тренером в «Селтикс».

Инсайды Удоки по Дюрэнту, Ирвингу, другим игрокам «Нетс» должны помочь «кельтам».

Самые талантливые забивалы против элитной защиты

Тренеры не отходят от своих фирменных стилей. У «Селтикс» – лучшая защита в НБА, они пропустили меньше всего среди всех 30 команд лиги, а если брать только вторую половину сезона – то с огромным запасом.

В стартовой пятерке «Бостона» нет слабых мест в защите, поэтому игроки размениваются в каждом владении, разыгрывающие могут защищаться против центровых и наоборот, подстраховка выстроена на топ-уровне. Маркус Смарт – один из фаворитов в гонке за звание Лучшего оборонительного игрока НБА и может стать первым разыгрывающим с 1996 года (Гэри Пэйтон), кто возьмет эту награду.

Но против организованной защиты есть противоядие – когда твоя звезда может обыграть один-на-один даже Бога, не то что Маркуса Смарта.

А у «Нетс» таких сразу две.

Если сравнивать сухие цифры, атака «Нетс» выглядит сильной, но не доминирующей. Они девятые по набранным очкам, только Дюрэнт преодолел планку в тысячу очков за год, а атакующий рейтинг (очки на 100 владений, зависит от темпа игры) у «Бостона» даже чуть выше – 113,6 против 113,2.

Но эти цифры – за весь фрагментарный сезон «Нетс». Когда на паркете пара Дюрэнт и Кайри, атака становится неудержимой, рейтинг взлетает до 123,6 (лучший в лиге с отрывом) – а в плей-офф играть они будут намного чаще, чем в регулярке.

Атака, которую нельзя остановить, или защита, которую нельзя взломать – что окажется сильнее?

Командам надо найти новые икс-факторы

Иногда решающий перевес в серии приносят не звезды, а ролевые игроки.

Увы, лидеры обеих команд остались без главных помощников.

«Бостону» в этой серии вряд ли поможет Роберт Уильямс – один из лучших оборонительных центровых НБА, которого «Селтикс» до травмы использовали в очень эффективной роли. Быстрый, прыгучий, атлетичный Роберт нетипично брал опеку самого слабого атакующего игрока соперника, благодаря чему в нужный момент бросал его, бежал на подстраховку, блокировал сотни бросков.

«Бруклин» так и не дождется из лазарета своего суперснайпера Джо Харриса, одного из лучших в НБА в бросках после передачи. Джо должен был «раскрывать» площадку для Кайри и Дюрэнта – игрокам, которые любят возиться с мячом, всегда нужно окружение из снайперов.

«Селтикс» теперь будут больше рассчитывать на Даниэля Тайса в роли центрового-подстраховщика (его специально в дедлайн выменивали в качестве возможной замены травматичному Уильямсу). «Нетс» – на младшего из братьев Карри, Сета.

Разные стратегии построения команды

И все же в НБА нельзя побеждать без звезд, но как их получить? Популярные команды делают ставку на «приезжих» – уже сформировавшихся топ-игроков. Другие пытаются самостоятельно выращивать звезд из задрафтованной молодежи.

Из 10 человек основной ротации «Селтикс» семеро, включая Тейтума, Брауна и Смарта, провели всю карьеру в зеленой форме. Еще двое – Хорфорд и Тайс – вернулись в этом году в команду, где играли уже несколько сезонов. И только один «новобранец» Деррик Уайт, полученный в обмене из «Сан-Антонио» зимой – который, впрочем, прекрасно знает половину команды по сборной США.

Стабильность состава и поступательное развитие – отличие этой версии «Селтикс» от прошлых, которые с разной степенью успеха гонялись за Гарнеттами, Дюрэнтами, Ирвингами.

А вот в «Нетс» всего 4 игрока, пришедших с драфта, все – второстепенные игроки или глубокие резервисты. Зато сразу семь человек, которые когда-то были звездами других клубов: кроме Кайри и Дюрэнта это еще Блэйк Гриффин, Ламаркус Олдридж, Горан Драгич, Андре Драммонд и Бен Симмонс.

Симмонс?

Да, Бен Симмонс! Как будто в этой серии не хватало интриг, вот еще одна – дебютирует ли Симмонс за «Нетс» в плей-офф? После обмена из «Филадельфии» Бен продолжает восстанавливаться от физических и психологических повреждений, но уже проводит бросковые тренировки, планирует в ближайшие дни участвовать в командных занятиях – и, возможно, будет готов выйти на паркет в концовке этой серии.

Какой в ней будет счет к моменту возможного возвращения Бена Симмонса – никто не берется предсказать.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Elsa, Maddie Meyer, Sarah Stier, Adam Glanzman