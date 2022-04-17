НБА для начинающих
Блог

Серия «Бостон» – «Бруклин» станет украшением первого раунда плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

Бен Симмонс Бен Симмонс
НБА плей-офф НБА плей-офф
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
НБА НБА
Джейлен Браун Джейлен Браун
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
Маркус Смарт Маркус Смарт
Бостон Бостон
Бруклин Бруклин
Име Удока
Стив Нэш Стив Нэш
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Баскетбол Баскетбол

Объясняем, почему эту пару ждали все.

В этом плей-офф НБА много интригующих пар соперников.

Например, уже в первом раунде встречаются яркие и задорные «Мемфис» и «Миннесота» – две самые молодые команды этого плей-офф. Действующий MVP Никола Йокич из «Денвера» борется с возродившимся «Голден Стэйт». Монти Уильямс с «Финиксом» против своего ученика Уилли Грина из «Нового Орлеана». Супервездный дуэт Эмбиид-Харден против самой организованной команды НБА…

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

И все равно больше всего в баскетбольном мире ждут серию «Бостон» – «Бруклин».

Почему именно эта пара второй и седьмой команд Востока так привлекает болельщиков – попытаемся объяснить даже тем, кто не особенно следит за НБА в последние годы.

Это повторение прошлогоднего первого раунда

Только год назад роли были противоположными – это «Бостон» со скрипом пролез в плей-офф в последний момент, а «Бруклин» был фаворитом. У «Селтикс» из-за операции на руке не играл один из лидеров – Джейлен Браун, затем травмировался и Кемба Уокер, так что борьбы не получилось: 4-1 в пользу «Нетс».

Та серия была бенефисом Большого Трио «Нетс». Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден сосуществовали в «Бруклине» больше года. Но при этом троицу видели на площадке одновременно лишь 365 игровых минут, из них больше трети – 130 минут – они провели именно в победной серии против «Бостона».

Теперь в «Бруклине» уже нет никакого Хардена, а преимущество своей площадки будет у «Селтикс».

Но «Бруклин» – нетипичный андердог

В 2003 году первый раунд НБА стали разыгрывать до четырех побед вместо трех. Знаете, сколько раз из 38 серий седьмая команда проходила вторую?

Один. 1-37 за девятнадцать сезонов. Менее 3% вероятности выхода с седьмой строчки во второй раунд.

Нет в НБА XXI века более предсказуемой серии, чем 2/7, даже лидер конференции чаще вылетает от андердога в первом раунде (такое было трижды, тоже менее 10% случаев), чем вторая команда.

Но вся эта статистика не относится к «Нетс». Во-первых, мы почти не видели их в полном составе до плей-офф. Кайри только в середине сезона начал играть в гостевых матчах, и совсем недавно – в домашних, когда в Нью-Йорке сняли ограничение для невакцинированных игроков.

Во-вторых, «Нетс» перезагрузились после ухода Хардена, воспрянули после возвращения в строй Дюрэнта, расслабились после «освобождения» Кайри. За последние пять недель у них всего 5 поражений – график не чемпиона, но очень сильной команды.

В-третьих, в «Бруклине» очень много опытных звезд – а именно опыт и индивидуальный талант выходят на первое место в плей-офф.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает

Неслучайно топ-команды Востока очень натужно побеждали на последней неделе регулярки, возможно, пытаясь избежать встречи с «Нетс» в первом раунде, упасть на более «съедобный» «Чикаго» с шестой строчки. Насколько были правы «Бакс», выставившие резервистов в последнем матче (где победа гарантировала им второй посев), узнаем позже.

Кайри Ирвинг вызывает у бостонских болельщиков только негатив

В 2017 году Ирвинг потребовал обмена из «Кливленда». Попал в «Бостон». Пообещал продлить контракт при первой же возможности. Красиво рассказывал о том, как его отец играл за местный колледж, как Кайри берет 11-й номер в честь него, как хотел бы, чтобы потом этот номер был увековечен в «Селтикс». И провел две отличные регулярки – в одной из них в первый и пока что последний раз в своей карьере официально попал в число 10 лучших игроков НБА.

Вот только акцент на две регулярки. Первый плей-офф в «Селтикс» Ирвинг пропустил из-за операции; «Бостон» и без него остановился в одном шаге от финала НБА. Во втором Кайри уже играл – но был просто уничтожен в серии с «Бакс».

И после этого провала перебежал в «Нетс», а потом утверждал, что ему было некомфортно в Бостоне. В прошлогоднем плей-офф он демонстративно потоптал логотип «Селтикс» после победы над своей бывшей командой, а болельщики в «Бостон Гардене» встречают его исключительно свистом.

Кайри надеется, что в этот раз будет иначе. Кажется, он ошибается – такой направленной злобы к экс-игроку нет ни у одной фанбазы НБА.

Молодые звезды «Бостона» должны были играть в «Бруклине»

В 2013 году некогда чемпионская команда «Селтикс» состарилась и требовала сноса. Кевина Гарнетта и Пола Пирса (Рэй Аллен годом ранее самостоятельно ушел в «Майами) обменяли в «Бруклин», где тогдашний владелец Михаил Прохоров создавал свою версию суперкоманды. Гарнетт и Пирс должны были прибавить свой чемпионский опыт к уже мощной троице из Дерона Уильямса, Джо Джонсона и Брука Лопеса. Добавьте к звездной стартовой пятерке еще и Андрея Кириленко на скамейке, легенду клуба Джейсона Кидда на тренерском мостике – и вот уже «Бруклин» эксперты и букмекеры ставят в топ-5 претендентов на титул.

В этом обмене «Нетс» отдали несколько пиков первого раунда – цена за 36-летних ветеранов немаленькая, но если «Бруклин» собрался доминировать несколько лет, то это будут двадцать-какие-то выборы. Не повод для беспокойства для команды с чемпионскими амбициями и самым дорогим составом в истории НБА.

Доминирования не произошло, команда состарилась еще в середине первого сезона, причем сильнее всего сдулись не ветераны, а лидер, 29-летний Дерон Уильямс.

Кидда сразу уволили, ушел Пирс, через полгода обменяли Гарнетта, затем выкупили контракты Уильямса и Джонсона, сплавили Лопеса в «Лейкерс»… в 2016 году «Нетс» уже были на дне НБА. Но их пик принадлежал «Бостону».

И в следующем сезоне.

И в следующем.

В 2016-м «Селтикс» взяли Джейлена Брауна под третьим номером, в 2017-м – Джейсона Тейтума (пик-2018 отдали в «Кливленд» за Кайри Ирвинга).

Если бы не тот непродуманный обмен в 2013-м, Тейтум и Браун могли бы сейчас помогать Кайри и Дюрэнту, а не противостоять им.

Кстати, Кевин Дюрэнт мог стать игроком «Селтикс»

В 2016 году Кей Ди покидал «Оклахому». «Бостон» активно рекрутировал Дюрэнта, принимал от его представителей список предпочтений по будущей комплектации состава, Кевин приехал на личную встречу с командой – где его встречали не только игроки «Селтикс», но и легендарный квотербек «Пэтриотс» Том Брэди, призванный показать победную спортивную культуру в «Бостоне».

Но только в гонке за КД участвовали еще и «Уорриорз». Те самые, которые только что побили рекорд «Чикаго» по победам в регулярке, а потом выбили самого Дюрэнта из плей-офф. И у ГСВ была как возможность пригласить Кевина (Карри, Томпсон, Грин играли на скидочных контрактах, в платежке было место на максимальный контракт), так и стимул (финал-2016 они все-таки проиграли, упустив Леброну преимущество 3-1 в серии).

Почти что гарантированные титулы в «Голден Стэйт» оказались сильнее харизмы Тома Брэди.

Кей Ди называет Тейтума своим наследником

В НБА принято ежегодно искать «новых джорданов», «новых лебронов», «новых брайантов». А молодой игрок, более всего напоминающий Дюрэнта – это лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум. Высокий форвард с элитным броском, ежегодно повышающий навыки работы с мячом.

Конечно, никто не сравнится с Дюрэнтом. Это один из самых уникальных игроков в истории баскетбола с феноменальным бомбардирским даром.

Но сам Кей Ди видит в Тейтуме свое наследие, а Джейсон называет Дюрэнта одним из кумиров. После прошлогодней серии Кевин отдельно выделил уровень игры оппонента, а летом они объединили усилия в олимпийской сборной. В Токио Дюрэнт установил рекорд сборной США по результативности, а после этого сказал: «Мой рекорд побьет вот этот парень, сидящий рядом».

Рядом сидел, естественно, Тейтум.

Главный тренер «Селтикс» год назад был ассистентом Нэша в «Нетс»

Есть связь и между тренерами двух команд. Они из разных тренерских ветвей – бруклинец Стив Нэш был проводником идей Майка Д’Антони, автора лучших атакующих концепций. Бостонец Име Удока – один из «отпрысков» прагматика Грегга Поповича.

Но в прошлом сезоне Удока проходил «преддипломную практику» именно в «Нетс», где был первым ассистентом Стива Нэша. Летом Удоке предложили работу главным тренером в «Селтикс».

Инсайды Удоки по Дюрэнту, Ирвингу, другим игрокам «Нетс» должны помочь «кельтам».

Самые талантливые забивалы против элитной защиты

Тренеры не отходят от своих фирменных стилей. У «Селтикс» – лучшая защита в НБА, они пропустили меньше всего среди всех 30 команд лиги, а если брать только вторую половину сезона – то с огромным запасом.

В стартовой пятерке «Бостона» нет слабых мест в защите, поэтому игроки размениваются в каждом владении, разыгрывающие могут защищаться против центровых и наоборот, подстраховка выстроена на топ-уровне. Маркус Смарт – один из фаворитов в гонке за звание Лучшего оборонительного игрока НБА и может стать первым разыгрывающим с 1996 года (Гэри Пэйтон), кто возьмет эту награду.

Но против организованной защиты есть противоядие – когда твоя звезда может обыграть один-на-один даже Бога, не то что Маркуса Смарта.

А у «Нетс» таких сразу две.

Если сравнивать сухие цифры, атака «Нетс» выглядит сильной, но не доминирующей. Они девятые по набранным очкам, только Дюрэнт преодолел планку в тысячу очков за год, а атакующий рейтинг (очки на 100 владений, зависит от темпа игры) у «Бостона» даже чуть выше – 113,6 против 113,2.

Но эти цифры – за весь фрагментарный сезон «Нетс». Когда на паркете пара Дюрэнт и Кайри, атака становится неудержимой, рейтинг взлетает до 123,6 (лучший в лиге с отрывом) – а в плей-офф играть они будут намного чаще, чем в регулярке.

Атака, которую нельзя остановить, или защита, которую нельзя взломать – что окажется сильнее?

Командам надо найти новые икс-факторы

Иногда решающий перевес в серии приносят не звезды, а ролевые игроки.

Увы, лидеры обеих команд остались без главных помощников.

«Бостону» в этой серии вряд ли поможет Роберт Уильямс – один из лучших оборонительных центровых НБА, которого «Селтикс» до травмы использовали в очень эффективной роли. Быстрый, прыгучий, атлетичный Роберт нетипично брал опеку самого слабого атакующего игрока соперника, благодаря чему в нужный момент бросал его, бежал на подстраховку, блокировал сотни бросков.

«Бруклин» так и не дождется из лазарета своего суперснайпера Джо Харриса, одного из лучших в НБА в бросках после передачи. Джо должен был «раскрывать» площадку для Кайри и Дюрэнта – игрокам, которые любят возиться с мячом, всегда нужно окружение из снайперов.

«Селтикс» теперь будут больше рассчитывать на Даниэля Тайса в роли центрового-подстраховщика (его специально в дедлайн выменивали в качестве возможной замены травматичному Уильямсу). «Нетс» – на младшего из братьев Карри, Сета.

Разные стратегии построения команды

И все же в НБА нельзя побеждать без звезд, но как их получить? Популярные команды делают ставку на «приезжих» – уже сформировавшихся топ-игроков. Другие пытаются самостоятельно выращивать звезд из задрафтованной молодежи.

Из 10 человек основной ротации «Селтикс» семеро, включая Тейтума, Брауна и Смарта, провели всю карьеру в зеленой форме. Еще двое – Хорфорд и Тайс – вернулись в этом году в команду, где играли уже несколько сезонов. И только один «новобранец» Деррик Уайт, полученный в обмене из «Сан-Антонио» зимой – который, впрочем, прекрасно знает половину команды по сборной США.

Стабильность состава и поступательное развитие – отличие этой версии «Селтикс» от прошлых, которые с разной степенью успеха гонялись за Гарнеттами, Дюрэнтами, Ирвингами.

А вот в «Нетс» всего 4 игрока, пришедших с драфта, все – второстепенные игроки или глубокие резервисты. Зато сразу семь человек, которые когда-то были звездами других клубов: кроме Кайри и Дюрэнта это еще Блэйк Гриффин, Ламаркус Олдридж, Горан Драгич, Андре Драммонд и Бен Симмонс.

Симмонс?

Да, Бен Симмонс! Как будто в этой серии не хватало интриг, вот еще одна – дебютирует ли Симмонс за «Нетс» в плей-офф? После обмена из «Филадельфии» Бен продолжает восстанавливаться от физических и психологических повреждений, но уже проводит бросковые тренировки, планирует в ближайшие дни участвовать в командных занятиях – и, возможно, будет готов выйти на паркет в концовке этой серии.

Какой в ней будет счет к моменту возможного возвращения Бена Симмонса – никто не берется предсказать.

Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году

Стартует плей-офф НБА. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Elsa, Maddie Meyer, Sarah Stier, Adam Glanzman

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные