«Химки» лидируют, «Новосибирск» удивляет, рекорды обновляются. Главное о Суперлиге в декабре

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о происходящем в российском баскетболе. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

До Нового года осталось меньше недели! Пока все бегают в поисках подарков и праздничного настроения, блог «Здесь тоже играют в баскетбол» подводит итоги декабря в Суперлиге.

«Химки» – все еще лидеры. И теперь с большим запасом

После перехода «Уралмаша» и «Руны» в Единую Лигу главными претендентами на титул считались «Химки» и «Темп-СУМЗ». Ревдинцы лучше начали, но по ходу «регулярки» расклеились.

А вот подмосковная команда, наоборот, демонстрирует стабильность. В ноябре и декабре подопечные Андрея Мальцева одержали 11 побед в 12 матчах, обыграв ближайших конкурентов – «Новосибирск», «Темп-СУМЗ», «Динамо» Владивосток» и «Иркут».

Единственное поражение в заключительном месяце 2023-го «желто-синие» потерпели…от «Челбаскета» – дебютанта Фонбет Чемпионат России – Суперлига, который к началу декабря имел в пассиве серию из 8 поражений подряд. Но даже после этой неожиданной осечки в Челябинске (61:65) «Химки» завершают год в статусе лидера чемпионата с отрывом в 3 победы от квартета преследователей.

«Сейчас у нас такая тенденция, которая очень похожа на тенденцию в Единой лиге, что каждый может обыграть каждого. Любая команда в этом сезоне – квест, который надо решить. Некоторые команды чуть ли полностью поменялись, осталось лишь одно название; где-то половина состава другая, где-то 70%. Куда-то новый тренер пришел, и это тоже уже другая команда, ведь он точно поменяет концепцию», – подводит промежуточные итоги сезона главный тренер «Химок» Андрей Мальцев.

Российский специалист прав – недооценивать команды в Фонбет Чемпионат России – Суперлига уже нельзя. Ведь оба поражения в текущем сезоне «Химки» получили от дебютантов турнира – «Челбаскета» и «БАРС-РГЭУ».

«Новосибирск» – главная сенсация декабря

Если «Химки» забронировали за собой первую строчку как минимум на 3 тура вперед, то за второе место в «регулярке» развернулось настоящее сражение. К концу декабря сразу 4 коллектива – «Темп-СУМЗ», «Динамо» Владивосток, «Новосибирск» и «Иркут» – идут с одинаковым балансом побед и поражений (12-5), а «Барнаул» отстает от конкурентов всего на 1 победу.

Место «Темп-СУМЗ» и «Динамо» в таблице совсем не удивляет, а вот успехи сибирских коллективов заслуживают уважения: «Новосибирск» выиграл все 6 матчей за месяц, у «Иркута» – 4 победы в 6 встречах.

На данный момент «Новосибирск» имеет самую продолжительную активную победную серию в чемпионате (7 побед). Нельзя сказать, что у команды было сверхсложное расписание – лишь 2 из 6 соперников в декабре на данный момент располагаются в зоне плей-офф. Тем не менее, нельзя не рассказать о победе над «Темп-СУМЗ».

«Новосибирск» начал медленно и уже через 3 минуты имел двузначное отставание, которое на старте следующей 10-минутки выросло до «-12». Хозяева паркета вернули равенство на табло сразу после большого перерыва и сумели довести дело до громкой победы (70:67). Нельзя сказать, что сибиряки провели свой лучший матч в сезоне, но при этом они сумели остановить нападение «Темп-СУМЗ» на отметке в 67 очков – подобное на начало декабря не удавалось сделать никому.

«Мы к каждой команде готовимся одинаково, не подходим ни к кому со спущенными рукавами. Разбираем сильные и слабые стороны соперника, выходим биться. У нас боевая команда, мы никогда не сдаемся и всегда друг за друга, за болельщиков», – делится впечатлениями форвард Даниил Посашков.

У «Темп-СУМЗ» в декабре неожиданно возникли проблемы. Ревдинцы выиграли всего 2 матча из 6, уступив не только «Новосибирску», но также «Химкам», «Барнаулу» и даже ЦСКА-2. В игре с молодыми армейцами «Темп-СУМЗ» обновил свой анти-рекорд сезона по результативности, набрав лишь 58 очков.

А вот владивостокское «Динамо» набрало неплохой ход, добыв 5 побед в 6 играх. И здесь немаловажно отметить вклад Владимира Пичкурова: ветеран, начинавший сезон в «Химках» и откровенно не показавший свой уровень в подмосковной команде, в конце ноября переехал во Владивосток. И сходу заявил, что еще может быть полезным: 24 очка в кольцо «СШОР-Локо-Кубань», 27 – в игре с «БАРС-РГЭУ». В матче с ростовчанами Пичкуров реализовал 8 из 11 трехочковых, повторив тем самым рекорд сезона по количеству дальних попаданий в одном матче.

Рекорды и результативность

В сезоне 2023/24 ни один игрок не добирался до отметки в 30 очков к началу декабря. А рекорд принадлежал Алимджану Федюшину из «Барнаула»: 29 в игре с «Иркутом» в конце октября.

Но уже в первом декабрьском туре этот рекорд пал: Никита Иванов из «Тамбова» отметился 32 очками в игре с «СШОР-Локомотив-Кубань». Прошло всего 2 дня – и центровой «Зенита-2» Егор Рыжов набрал 34 очка во встрече с МБА-МАИ.

В итоге к концу декабря сразу 5 игроков вошли в клуб «30+»: помимо Иванова и Рыжова тридцаткой теперь могут похвастать Константин Шевчук из «Зенита-2» (31), Максим Колюшкин из «Иркута» (30) и Алимджан Федюшин (30).

Заключительный месяц 2023-го в целом был падок на рекорды. 14 передач Луки Петровича («Новосибирск»), 6 блок-шотов Паши Исмаилова (МБА-МАИ) и 50 баллов за коэффициент полезности Егора Рыжова – декабрь был очень зрелищным!

Суперлига ушла на 2-недельную паузу и вернется сразу после Рождества. Впереди – борьба за место повыше в таблице и за попадание в плей-офф!

Расписание матчей

Турнирная таблица