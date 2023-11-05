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Дабл-даблы Михайловой и осечки «Динамо». Итоги декабря в женской Премьер-лиге

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Главные события декабря в Премьер-лиге.

Московское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Впрочем, сложно в чем-либо упрекнуть форварда бело-голубых Елену Михайлову, которая в этом месяце набирала по 14.3 очка и совершала по 10,7 подбора, 2,3 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

В декабре Михайлова устроила яркий перфоманс в матче против курского «Динамо» (21 очко; 8/10 – с игры, 5/6 – из-за дуги) и оформила четыре дабл-дабла подряд – против УГМК (15+10), новосибирского «Динамо» (20+14), «Енисея» (14+11) и «Самары» (11+18, рекорд сезона по количеству подборов за встречу).

Елена входит в десятку лучших бомбардиров Премьер-лиги, а также в топ-10 по количеству точных бросков из-за дуги и в топ-5 – по подборам. 

– Декабрь сложился по личным показателям лучше, чем по командным. За этот период у нас нет побед, но в четырех выездных матчах мне удалось сделать четыре дабл-дабла. Хочется верится, что однажды это поможет нам победить.

Сложно сказать, удастся ли нам спасти этот сезон, но я верю, что в каждой игре можно бороться от начала и до конца.

В связи с травмой Вари Псаревой у меня изменилась игровая позиция, так как у нас небольшая ротация на позиции 4-5-го номеров. И сейчас я провожу свое игровое время в роли «большого». Варя приходит на тренировки, когда мы в Москве, пишет нам сообщения, когда мы на выезде. Конечно, мы очень ждем ее возвращения на площадку, – сказала Елена Михайлова.

Непобедимых не осталось

Курское «Динамо» в начале декабря обыграло УГМК в центральном матче первого круга (54:49), одержало 12 побед подряд в Премьер-лиге, но до новогодних праздников бело-голубые успели дважды потерять очки: команда Игоря Грачева в гостях не справилась с «Енисеем» (71:74) и МБА (66:70).

Результативные действия Елизаветы Братчиковой и Яны Пашковской, которые набрали 27 очков на двоих уже к большому перерыву, обеспечили «Енисею» двузначное преимущество – «Динамо» ответило 11-очковым рывком в заключительной четверти, но переломить ход встречи не смогло. Братчикова и Пашковская по итогам матча записали на свой счет по 18 очков, а Елизавета еще и повторила рекорд чемпионата России-2023/24 по количеству подборов (16).

46%-я реализация бросков из-за дуги помогла МБА во встрече против «Динамо» довести дело до клатча, в котором решающее слово сказали Валерия Яковлева и Мария Крымова, – бросок Евгении Фролкиной на победу получился неточным.

МБА – лучшие в клатче

Из-за болезни и травм игроков МБА перенесла матч против «Ники-Лузалес», который должен был состояться в середине декабря, на более поздний срок, а после этого пережила непростой отрезок из поражения от «Спарты энд К» (64:67) и вылета из Кубка России от «Самары» («-2» по сумме двух встреч). Впрочем, концовка календарного года показала, что команда Александра Дирацуяна по-прежнему опасна и не отказывается от медальных амбиций.

Нынешняя МБА – это не только команда, которая лучше остальных в лиге атакует из-за дуги (34.5%), но и команда, которая лучше других действует в концовках: «+1» с «Енисеем» и «Самарой», «+2» со «Спартой энд К», «+4» с «Надеждой» и курским «Динамо».

Как минимум пять побед МБА одержала в матчах, исход которых решался на последних секундах! В том числе благодаря своим волевым качествам москвички имеют лишь на одно поражение меньше, чем лидеры чемпионата России.

Реванш за поражение в первом круге

УГМК в первом круге «регулярки» дважды проиграл (невиданное дело!) на своей площадке – «Нике-Лузалес» и курскому «Динамо». Второе поражение случилось в начале декабря. После той неудачи команда Дмитрия Донскова одержала крупные победы над находящимися вне зоны плей-офф московским «Динамо» (101:63), «Нефтяником-Титан» (76:41) и новосибирским «Динамо» (81:52), а также взяла реванш у «рысей» (81:74).

И если в четвертьфинале Кубка России, где встретились УГМК и «Ника-Лузалес», «лисицы» одержали две уверенные победы, то во втором круге чемпионата России екатеринбурженкам пришлось приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха.

Уступая в Сыктывкаре «-8» по итогам получаса игры, гости перевернули все с ног на голову в заключительной десятиминутке, в которой отправили в цель 6 из 8-ми дальних бросков, а трио Мария Попова – Меган Уокер – Жосселина Майга общими усилиями набрало 25 очков в этой четверти!

«Самара» как возмутитель спокойствия

Волжанки находятся в середине турнирной таблицы, но в декабре команда Дмитрия Пивцайкина выдала пятиматчевую победную серию, по ходу которой обыграла «Нефтяник-Титан» (74:69), «Нику-Лузалес» (67:60), «Спарту энд К» (80:58) и «Надежду» (72:68) в Премьер-лиге, а также МБА (70:65) в Кубке России.  

Особенно яркой получилась победа волжанок в Оренбурге, где форвард «Самары» Анна Зайцева набрала 9 очков подряд в клатче. Блеснула Зайцева и концовке против МБА, в которой забрала один из ключевых подборов в нападении и отличилась после прохода.

«Самара», «Ника-Лузалес», «Енисей» и «Надежда» сформировали группу преследователей лидеров чемпионата, благодаря которой ни один тур не обходится без сюрпризов.

«Спарта энд К» – в зоне плей-офф

Нешуточная борьба разворачивается и за единственную путевку в плей-офф.

Победы «Спарты энд К» над МБА (67:64) и «Нефтяником-Титан» (79:59) помогли команде Сергея Данилина ярко завершить 2023-й год и подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.

Примечательно, что молодая подмосковная команда на данный момент опережает «Нефтяник-Титан» и новосибирское «Динамо», имеющих в своих составах легионеров, а трио Анна Кузнецова – Анна Позднякова – Сабина Абайдуллина – самое результативное в чемпионате России.

Фото: БК «Динамо» Курск

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