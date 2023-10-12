Что случилось с чемпионом? «Локо» отыграл «-22» у УНИКСа!

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Признавайтесь, кто из вас тоже выключил трансляцию после первой половины в Краснодаре? 26:46 к большому перерыву – ожидания от встречи двух финалистов в центральном матче тура явно не совпадали с реальностью.

Хотя для напряженного противостояния от звонка до звонка были все предпосылки. Лазареты пустуют, команды на хорошем ходу (у «Локо» 5 побед подряд, у УНИКСа вторая строчка в таблице). Как получилось, что к большому перерыву интрига в матче фактически умерла?

Перасович переиграл Секулича – в первой половине

«Нужно отдать должное сопернику, который очень качественно ограничил наши сильные стороны и, можно сказать, бил нас нашим же оружием – как минимум, очков 15-18 УНИКС набрал в первой половине после быстрых отрывов», – признал главный тренер «Локо» Александр Секулич после матча.

Так оно и было: УНИКС хорошо попадал, быстро возвращался в защиту и предлагал сопернику достаточно плотную оборону, а после чужого промаха бежал и стремился атаковать как можно быстрее. Неудивительно, что в дебюте игры лидерами по результативности казанцев были защитники Дмитрий Кулагин и Артем Комолов.

А там, где нужно было что-то придумать в долгом владении, появлялся Ненад Димитриевич. Он не изобретал велосипед, а зачастую искал размен на «большого» и решал один на один – это работало.

На фоне стабильного нападения УНИКСа к атакам «Локо» была масса вопросов. Командный план как будто заключался в постоянных изоляциях и сложных бросках лидеров. Во что это вылилось? 1 из 11 с периметра, 30,3% реализации с игры за 20 минут, 26 набранных очков и «-20» на табло.

«Локо» отказывался попадать в первой половине, УНИКС – во второй

Сразу после большого перерыва Исмаэль Бако довел лидерство казанцев до «+22» – столько в сезоне 2023/24 не отыгрывала ни одна команда. В ответ «Локо» взвинтил темп – но к экватору третьей четверти дистанция все еще была непреодолимой. Да, краснодарцы действительно стали играть качественнее, но было сложно представить, что действующий чемпион отдаст уже выигранный матч.

И, кажется, сами игроки УНИКСа поверили в победу слишком рано.Комолов и Лабери обстреляли дужки после открытых бросков, Бако не смог положить сверху, а вернувшийся после болезни Найт вообще совершил пронос, пытаясь продавить оппонента в метре от трехочковой дуги.

Все эти ошибки давали «Локо» шанс на чудо – и кубанцы воспользовались им. За третью четверть они набрали 26 очков – как за всю первую половину, а два подряд мощных данка Андрея Мартюка под занавес 10-минутки позволили южанам вернуться на «-10».

Что произошло с УНИКСом в заключительной четверти, понять сложно, ведь за 8 минут до сирены казанцы вели «+15». Но то ли подопечные Перасовича и в самом деле рано уверовали в победу, то ли не выдержали давление трибун…

В любом случае, УНИКС не мог набрать очки 6 минут, пропустив рывок соперника 18-0! А когда Ненад Димитриевич сдвинул цифры на табло с мертвой точки за полминуты до сирены, было уже поздно – к этому моменту «Локо» вел с запасом минимум в 2 владения.

Поддержка домашних трибун, везение Секулича, характер «Локо» – вот лишь несколько факторов, которые так вовремя сошлись в Краснодаре на радость местным болельщикам.

Дежа вю

Вспоминая «Локомотив-Кубань» образца прошлого сезона, задаешься вопросом, Секулич в самом деле везучий или тут есть что-то большее? Давайте просто вспомним несколько игр чемпионата 2023/24:

7 ноября: «Локо» совершает 17-очковый камбэк и выигрывает у «Енисея»

16 ноября: «Локо» отыгрывается с «-24», но уступает «Зениту» на последней минуте

10 января: «Локо» возвращается с «-16», но вновь отдает «Зениту» концовку

7 марта: «Локо» сравнивает счет, проигрывая «-25», Емченко не попадает треху на овертайм

20 апреля: «Локо» отыгрался с «-19» и в драматичной концовке 3-го матча полуфинала обыграл ЦСКА

11 мая: «Локо» отыгрывает 15-очковое отставание, но уступает УНИКСу в 3-м матче финала

Сложно сказать, где проходит грань между везением и мастерством. Понятно одно: Секулич научил свою команду демонстрировать характер.

Мартюк > Рэйнольдс

Лучший молодой игрок прошлого сезона в нынешнем чемпионате пока не блещет стабильностью. Но в матче против УНИКСа Мартюк стал тем самым Х-фактором, который принес «Локо» победу: 15 очков (6/7 с игры), 2 подбора и 2 блок-шота со скамейки!

И уж, конечно, Андрей выглядел на порядок лучше своего оппонента Джалена Рэйнольдса. И по результативности, и по эффективности, и по зрелищности:

Не будет лишним еще раз напомнить, что «Локо» обыграл действующего чемпиона и совершил крупнейший камбэк сезона не только усилиями легионеров, но и при помощи молодых россиян. Кирилл Елатонцев (6 очков, 5 подборов, а также 3 блок-шота еще в первой четверти) и Владислав Емченко (4 очка, 3 передачи, 2 перехвата) вышли в старте, Александр Щербенев стал лучшим по ассистам (7), а Захар Ведищев положил важнейшие трехочковые после большого перерыва.

Словенский наставник «Локо» продолжает доверять своим молодым подопечным, а те оправдывают игровые минуты высокой самоотдачей. И если они продолжат прогрессировать, никто не удивится, увидев краснодарский клуб в финале Единой Лиги второй год подряд.

«Локомотив-Кубань» – УНИКС – 82:75 (12:21, 14:25, 26:16, 30:13)

«Локомотив-Кубань»: ДеВон Акун-Перселл (19), Джейлен Барфорд (16 + 7 подборов), Андрей Мартюк (15), Захар Ведищев (10)

УНИКС: Ненад Димитриевич (18 + 5 передач + 4 перехвата), Дмитрий Кулагин (17 + 6 подборов), Исмаэль Бако (6 + 10 подборов), Луи Лабери (5 + 5 подборов)

Фото: Единая Лига ВТБ