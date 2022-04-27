Пашутин не проигрывает, «Уралмаш» выбивает чемпиона, «Руна» впервые в финале. Итоги полуфинала Суперлиги-1

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Две лучшие команды сезона в Суперлиге-1 – «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Руна» из Москвы – в кратчайшие сроки выиграли полуфинальные серии и теперь находятся в шаге от завоевания чемпионского титула.

Финальная серия начнется уже в этот четверг, но прежде нужно рассказать о том, как прошли матчи 1/2 финала.

«Самара» складывает чемпионские полномочия, «Уралмаш» продлевает победную серию

«Самара» – победитель сезона 2020/21 – с большим трудом пробилась в полуфинал. В четвертьфинальной серии ей лишь в четвертом матче удалось сломить сопротивление разогнавшегося под конец «регулярки» «Иркута».

А в полуфинале самарцев уже ждал «Уралмаш» – лучшая команда регулярного чемпионата, не потерпевшая ни одного поражения с приходом на тренерский мостик Евгения Пашутина в конце декабря-2021. И интриги в этой серии не получилось: уральцы дважды уверенно выиграли дома, а отпраздновали выход в финал 20-очковой победой в гостях.

Пожалуй, самым упорным получился последний полуфинальный матч в Самаре – там «Уралмаш» к большому перерыву выигрывал лишь 5 очков, и только в третьей четверти оторвался на недосягаемые «+18». Это действительно выглядело успехом для «Самары», ведь в первом матче по итогам первой половины она уступала «-27», во втором матче – «-25».

«Уралмаш», разгромивший «Новосибирск» в трех матчах первого раунда плей-офф, не испытал проблем и в полуфинале. Средняя разница в победных матчах против «Самары» составила 27,7 очка. В среднем команда из Екатеринбурга в этом розыгрыше плей-офф Суперлиги-1 набирает на 24 очка больше своего соперника. Победная серия после появления в клубе Евгения Пашутина составляет уже 20 матчей, и в каждой из этих игр «Уралмаш» финишировал с двузначным преимуществом.

Если возвращаться к полуфиналу с «Самарой», то выделить явного лидера в уральской команде сложно. В первом матче самым эффективным был Антон Глазунов, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 передач. Во второй домашней игре выделился результативностью Джавонте Даглас – 18 очков при 6 из 10 с игры. А в третьей встрече самым ярким игроком стал Джастин Роберсон: 29 очков, 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата при всего 1 потере.

Весь «Уралмаш» в целом атаковал невероятно эффективно. В среднем подопечные Пашутина забивали 96,3 очка при 52,6% попаданий с игры.

Полуфинальная серия до 3 побед

«Уралмаш» (1») – «Самара» (5) – 3-0 (90:61, 103:69, 96:76)

«Руна» берет реванш у «Темп-СУМЗ» и выходит в свой первый финал

В свой первый плей-офф в Суперлиге-1 «Руна» вышла в прошлом году и в итоге стала четвертой. Столичная команда остановилась в шаге от финала, уступив будущему чемпиону – «Самаре» – в пятой (решающей) игре серии. В серии за 3-е место «Руна» также проиграла в пяти матчах – бронзовые медали у «викингов» отобрал «Темп-СУМЗ».

В сезоне 2021/22 москвичи вновь встретились с Ревдой в плей-офф, и в этом полуфинале фаворитом считалась «Руна», которой не хватило буквально одной победы для того, чтобы выиграть регулярный чемпионат.

Как и «Уралмаш», «Руна» также в кратчайшие сроки оформила выход в финал – 3-0. И даже первый матч получился схожим по сценарию: уже по итогам 10 минут «Темп-СУМЗ» проигрывал «-24», а к большому перерыву, когда разница увеличилась до 29 очков, в камбэк гостей не верил никто.

Во втором матче в Москве интрига жила чуть дольше. «Темп-СУМЗу» даже удалось выиграть стартовую четверть (17:18), но затем уральцы посыпались. Проблемы в защите появились на периметре: «Руна» реализовала 16 трехочковых (47,1%) и убежала на «+20» перед заключительной 10-минуткой. Настоящий перформанс устроил Виктор Заряжко: 30 очков и 7 дальних попаданий, 9 передач и 3 подбора.

Был ли у команды из Ревды шанс на спасение или хотя бы на продление серии? Да, даже несмотря на «-13» по ходу первой половины и «-16» в третьей четверти. Благодаря двум подряд трехочковым от Даниила Аксенова и Дмитрия Макеева «Темп-СУМЗ» вернулся на расстояние всего 5 очков за 4 минуты до сирены, но вот в защите качественно отработать не сумел. В итоге нападение «Руны» выиграло и матч, и серию в целом. В этой третьей игре москвичи атаковали с 62,8% результативности, набрав в итоге 90 очков.

Разница между второй и третьей командами «регулярки» получилась довольно ощутимой. В 3 матчах серии «Темп-СУМЗ» лидировал лишь 14,5 минуты в сумме, при этом после большого перерыва уральцы ни разу не были впереди в счете.

Полуфинальная серия до 3 побед

«Руна» (2) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (3) – 3-0 (92:56, 83:74, 90:79)

Таким образом, первая и вторая команды регулярного чемпионата прошлись по плей-офф без поражений и в финальной серии до 3 побед разыграют титул чемпиона Суперлиги-1. Финал стартует в Екатеринбурге 28 апреля.

В серии за 3-е место сыграют «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самара». Бронзовые медали заберет команда, которая первая одержит 3 победы в этом противостоянии.

Расписание Финала и серии за 3-е место Суперлиги 1

Фото: bcuralmash.ru; pbcruna.ru