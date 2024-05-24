Какую команду Хави оставляет Флику? Вот глубина состава по позициям
Официально: Хави уволен. Ханси Флик ждет ответа от «Барселоны».
Назначение немца – почти решенное дело, уверяет Фабрицио Романо. Флик подбирает команду в непростом состоянии, но с талантливым составом.
Разумеется, Флик ожидаемо попросит новичков для своих идей. Вероятнее всего, это будет Йозуа Киммих, которого «Барса» рассматривает с января.
При условии, что никто не будет продан, вот как будет выглядеть глубина состава «Барсы» в первые месяцы с Фликом.
1) Киммих разве уже перешёл?
2) Разве Ромеу летом не уходит?
3) Кубарси в основе?
4) Бальде в основе? Логичнее было бы поставить туда Канселу (если его, конечно, купят, что не факт), а направо Кунде, француз уж точно не заслужил сидеть на лавке
5) Куда делся Кристенсен?
6) Разве Фелиш уже куплен?
Ещё, конечно, можно придраться по поводу Рафиньи, Феррана и Левандовского, но вряд ли кто-то из них уйдёт