Какую команду Хави оставляет Флику? Вот глубина состава по позициям

Официально: Хави уволен. Ханси Флик ждет ответа от «Барселоны».

Назначение немца – почти решенное дело, уверяет Фабрицио Романо. Флик подбирает команду в непростом состоянии, но с талантливым составом.

Разумеется, Флик ожидаемо попросит новичков для своих идей. Вероятнее всего, это будет Йозуа Киммих, которого «Барса» рассматривает с января.

При условии, что никто не будет продан, вот как будет выглядеть глубина состава «Барсы» в первые месяцы с Фликом.