😨😰 Кажется у сборной Испании проблемы... Помните дочь Луиса Энрике? Раньше она встречалась с Ферраном, но теперь у нее другой ухажер – тоже из сборной Испании 😨

Сира Мартинес – дочь главного тренера «ПСЖ» и экс-наставника сборной Испании Луиса Энрике.

Фанаты «Барселоны» знают её в качестве подруги Феррана Торреса, но оказывается, что у девушки уже другой ухажёр.

Теперь её «рыцарь» – защитник «Сосьедада» Робин Ле Норман, сообщает испанское издание Socialite.

Ферран и Сира расстались в мае 2023 года, поскольку Торрес (по слухам) решил сосредоточиться на карьере. Ферран не лучшим образом выступал в клубе, а Сира мечтала возобновить карьеру в конкуре.

Но уже спустя год после расставания, Сира вновь обрела счастье. И опять с футболистом. Тоже из сборной Испании.

Пару запечатлели в Сан-Себастьяне.

Не накалятся ли отношения игроков в раздевалке?