«Барса» уже сделала Кубарси предложение о новом контракте. У клуба большие планы на Пау

Фабрицио Романо рассказал о планах «Барсы» на 17-летнего Пау Кубарси:

«Барселона» уже направила предложение по новому контракту Пау Кубарси. Игроку предложено долгосрочное соглашение с повышением зарплаты. Кубарси – ключевая фигура в планах клуба.

Новый контракт также включает пункт об отступных размером 1 млрд евро. «Барса» надеется до конца сезона подписать контракт с игроком».

Ранее Marca сообщала, что «блауграна» предложит игроку контракт до 2030 или 2031 года, когда Пау исполнится 18 лет. Сам защитник и его близкие отлично чувствуют себя в столице Каталонии, добавили журналисты.

В этом сезоне Ла Лиги Пау провел восемь матчей в составе «Барсы». В марте он дебютировал за сборную Испании, став самым молодым представителем «красной фурии» после Ламина Ямаля.

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