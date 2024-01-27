У Хави новые проблемы: ключевой игрок травировался на последней тренировке

«Еще больше проблем для Хави. Его капитан Серджи Роберто получил мышечную травму на тренировке и не сыграет с «Вильярреалом», – сообщает журналист Тони Хуарнмарти.

Роберто выбыл на две недели или даже больше из-за травмы на последней тренировке.

В этом сезоне капитану совсем не везет: это уже третья травма, не считая той, с которой он вступил в сезон. Испанец пропустил уже 11 игр.

Роберто – один из тех игроков, которым Хави доверяет, он сыграл уже 14 матчей, несмотря на проблемы со здоровьем.

У 31-летнего защитника уже 3+1 в этом сезоне.