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У Хави новые проблемы: ключевой игрок травировался на последней тренировке

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Серджи Роберто Серджи Роберто
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«Еще больше проблем для Хави. Его капитан Серджи Роберто получил мышечную травму на тренировке и не сыграет с «Вильярреалом», – сообщает журналист Тони Хуарнмарти.

Роберто выбыл на две недели или даже больше из-за травмы на последней тренировке.

В этом сезоне капитану совсем не везет: это уже третья травма, не считая той, с которой он вступил в сезон. Испанец пропустил уже 11 игр.

Роберто – один из тех игроков, которым Хави доверяет, он сыграл уже 14 матчей, несмотря на проблемы со здоровьем.

У 31-летнего защитника уже 3+1 в этом сезоне.

2 комментария
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Ну без него никак конечно
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Ключевой игрок это в восприятии автора, как я понимаю...
Худо дело, если Роберто сегодня в ключевых игроках...
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